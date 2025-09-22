पत्रिकायूज़्ड कार्स
रॉयल एनफील्ड 350 मोटरसाइकिल रेंज 22 सितंबर से फ्लिपकार्ट पर होगी उपलब्ध

इस साझेदारी के तहत, पांच शहरों के खरीदार ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी पसंदीदा 350 सीसी रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल खरीद सकेंगे.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 22, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • रॉयल एनफील्ड की 350 सीसी रेंज फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगी
  • 22 सितंबर, 2025 से शुरू
  • शुरुआत में केवल पाँच शहरों में उपलब्ध होगी

रॉयल एनफील्ड ने अपनी 350 सीसी मोटरसाइकिल रेंज की ऑनलाइन बिक्री के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की है. क्लासिक 350, गोअन क्लासिक 350, बुलेट 350, मीटिओर 350 और हंटर 350 जैसे मॉडल 22 सितंबर से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होंगे, और शुरुआत में पाँच शहरों में इच्छुक खरीदारों को इन्हें खरीदने का विकल्प दिया जाएगा.

 

यह भी पढ़ें:  2025 रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 रु.1.96 लाख में हुई लॉन्च

Royal Enfield Hunter 350 2

फिलहाल, केवल बेंगलुरु, गुरुग्राम, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई के खरीदारों को ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ज़रिए मोटरसाइकिल ऑर्डर करने का विकल्प दिया जाएगा. रॉयल एनफील्ड ने बताया कि फ्लिपकार्ट पर ग्राहकों को अपनी पसंद की 350 सीसी मोटरसाइकिल के लिए कई लचीले भुगतान विकल्प भी दिए जाएँगे. ऑर्डर देने के बाद, बिक्री, रजिस्ट्रेशन, डिलेवरी और बिक्री के बाद की सर्विस से जुड़े अन्य काम ग्राहक द्वारा चुने गए रॉयल एनफील्ड डीलर द्वारा किए जाएँगे.

2025 Royal Enfield Meteor 350 Launched

फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी पर टिप्पणी करते हुए, आयशर मोटर्स लिमिटेड के एमडी और रॉयल एनफील्ड के सीईओ, बी. गोविंदराजन ने कहा, "फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी हमें आज के डिजिटल-प्रथम ग्राहकों तक पहुँचने का अवसर देती है, जहाँ उन्हें अपनी मोटरसाइकिलों को ऑनलाइन देखने और खरीदने के लिए एक सरल और सुविधाजनक तरीका चाहिए. वर्तमान में पाँच शहरों में उपलब्ध, और जल्द ही और भी शहरों में उपलब्ध, हम खरीदारी के अनुभव में लचीलापन और सुविधा दे रहे हैं, साथ ही यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे अधिकृत डीलर पार्टनर्स के माध्यम से अंतिम हस्तांतरण अनुभव को व्यक्तिगत, सहज और रॉयल एनफील्ड के अनुरूप बनाए रखे."

Royal Enfield Goan Classic 350 Image 12

रॉयल एनफील्ड ने यह भी दोहराया है कि फ्लिपकार्ट के ज़रिए मोटरसाइकिल खरीदने वाले सभी ग्राहकों को डीलरशिप पर आने वाले ग्राहकों के समान ही जीएसटी लाभ मिलेंगे. कंपनी ने इसी महीने की शुरुआत में 22 सितंबर से लागू होने वाली नई जीएसटी 2.0 दरों के चलते अपनी 350 सीसी रेंज की कीमतों में 20,000 तक की कटौती की घोषणा की थी. हालाँकि, स्क्रैम, हिमालयन और 650 सीसी रेंज जैसे ब्रांड के बाकी बड़े डिस्प्लेसमेंट मॉडल रु.29,500 तक महंगे हो जाएँगे.

रिलेटेड आर्टिकल्स

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • 22 सितंबर, 2025 से लागू होने वाले जीएसटी बदलाव के बाद सुजुकी जिक्सर SF 250 की कीमत में अधिकतम रु.18,000 से अधिक की कटौती हुई है.
    जीएसटी 2.0 के बाद सुजुकी मोटरसाइकिल और स्कूटर और भी सस्ते हुए
  • भारत में प्रभावित 393 बाइकें, सिंगल-साइडेड स्विंगआर्म के रियर व्हील एक्सल में संभावित खराबी के कारण वैश्विक स्तर पर वापस मंगाई गई बाइकों का हिस्सा हैं.
    डुकाटी पानिगाले V4 और स्ट्रीटफाइटर V4 को भारत में वापस बुलाया गया
  • रिवर ने नए ग्राहकों और मौजूदा मालिकों दोनों के लिए 1 अक्टूबर, 2025 से रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी और मोटर के लिए विस्तारित वारंटी कार्यक्रम की घोषणा की है.
    रिवर इंडी अब 8 साल की बैटरी और मोटर वारंटी के साथ उपलब्ध
  • टीवीएस आईक्यूब नॉइज़ स्मार्टवॉच एक्सक्लूसिव तौर पर टीवीएस आईक्यूब वेबसाइट पर रु.2,999 की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध होगी.
    टीवीएस और नॉइज़ ने आईक्यूब के साथ ईवी-स्मार्टवॉच इंटीग्रेशन के लिए साझेदारी की
  • कंपनी ने 2021 में निर्माण शुरू किया और चार वर्षों में यह उपलब्धि हासिल की है.
    ओला इलेक्ट्रिक ने 10 लाख दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन बनाने का आंकड़ा छुआ; रोडस्टर X+ स्पेशल एडिशन भी हुआ पेश
