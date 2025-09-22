रॉयल एनफील्ड 350 मोटरसाइकिल रेंज 22 सितंबर से फ्लिपकार्ट पर होगी उपलब्ध
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित सितंबर 22, 2025
हाइलाइट्स
- रॉयल एनफील्ड की 350 सीसी रेंज फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगी
- 22 सितंबर, 2025 से शुरू
- शुरुआत में केवल पाँच शहरों में उपलब्ध होगी
रॉयल एनफील्ड ने अपनी 350 सीसी मोटरसाइकिल रेंज की ऑनलाइन बिक्री के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की है. क्लासिक 350, गोअन क्लासिक 350, बुलेट 350, मीटिओर 350 और हंटर 350 जैसे मॉडल 22 सितंबर से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होंगे, और शुरुआत में पाँच शहरों में इच्छुक खरीदारों को इन्हें खरीदने का विकल्प दिया जाएगा.
यह भी पढ़ें: 2025 रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 रु.1.96 लाख में हुई लॉन्च
फिलहाल, केवल बेंगलुरु, गुरुग्राम, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई के खरीदारों को ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ज़रिए मोटरसाइकिल ऑर्डर करने का विकल्प दिया जाएगा. रॉयल एनफील्ड ने बताया कि फ्लिपकार्ट पर ग्राहकों को अपनी पसंद की 350 सीसी मोटरसाइकिल के लिए कई लचीले भुगतान विकल्प भी दिए जाएँगे. ऑर्डर देने के बाद, बिक्री, रजिस्ट्रेशन, डिलेवरी और बिक्री के बाद की सर्विस से जुड़े अन्य काम ग्राहक द्वारा चुने गए रॉयल एनफील्ड डीलर द्वारा किए जाएँगे.
फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी पर टिप्पणी करते हुए, आयशर मोटर्स लिमिटेड के एमडी और रॉयल एनफील्ड के सीईओ, बी. गोविंदराजन ने कहा, "फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी हमें आज के डिजिटल-प्रथम ग्राहकों तक पहुँचने का अवसर देती है, जहाँ उन्हें अपनी मोटरसाइकिलों को ऑनलाइन देखने और खरीदने के लिए एक सरल और सुविधाजनक तरीका चाहिए. वर्तमान में पाँच शहरों में उपलब्ध, और जल्द ही और भी शहरों में उपलब्ध, हम खरीदारी के अनुभव में लचीलापन और सुविधा दे रहे हैं, साथ ही यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे अधिकृत डीलर पार्टनर्स के माध्यम से अंतिम हस्तांतरण अनुभव को व्यक्तिगत, सहज और रॉयल एनफील्ड के अनुरूप बनाए रखे."
रॉयल एनफील्ड ने यह भी दोहराया है कि फ्लिपकार्ट के ज़रिए मोटरसाइकिल खरीदने वाले सभी ग्राहकों को डीलरशिप पर आने वाले ग्राहकों के समान ही जीएसटी लाभ मिलेंगे. कंपनी ने इसी महीने की शुरुआत में 22 सितंबर से लागू होने वाली नई जीएसटी 2.0 दरों के चलते अपनी 350 सीसी रेंज की कीमतों में 20,000 तक की कटौती की घोषणा की थी. हालाँकि, स्क्रैम, हिमालयन और 650 सीसी रेंज जैसे ब्रांड के बाकी बड़े डिस्प्लेसमेंट मॉडल रु.29,500 तक महंगे हो जाएँगे.
