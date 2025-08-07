सुजुकी वैगन आर की वैश्विक बिक्री ने 1 करोड़ का आंकड़ा पार किया

सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने घोषणा की है कि वैगन आर ने अपनी शुरुआत से अब तक दुनिया भर में 1 करोड़ से ज़्यादा की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है. 1999 में भारत में प्रवेश करने से पहले, इस टॉलबॉय कार ने शुरुआत में जापान और यूरोप जैसे बाज़ारों में ध्यान आकर्षित किया था. कार निर्माता ने यह उपलब्धि सितंबर 1993 में जापान में मॉडल के शुरुआती लॉन्च के 31 साल और 9 महीने बाद हासिल की.

गौरतलब है कि भारतीय बाज़ार में, मारुति सुज़ुकी वैगन आर ने मई 2023 में 30 लाख बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है. लॉन्च के बाद से, इसकी भारी मांग देखी गई है और यह कई लोगों, खासकर पहली बार कार खरीदने वालों के लिए एक विश्वसनीय विकल्प रही है. पिछले कुछ वर्षों में, यह सुज़ुकी के वैश्विक बिक्री पोर्टफोलियो में एक स्थिर योगदानकर्ता रही है, और अगर ज़्यादातर नहीं, तो इस उपलब्धि का एक बड़ा हिस्सा भारत से आया है, यह देखते हुए कि 1999 में लॉन्च होने के बाद से वैगन आर कितनी सर्वव्यापी रही है.

वैगन आर ने पहली बार वैश्विक बिक्री में मील का पत्थर स्थापित किया जब यह अक्टूबर 1998 में 10 लाख यूनिट तक पहुंच गई और जनवरी 2002 तक दोगुनी होकर 20 लाख हो गई. 2005 में बिक्री 30 लाख, 2007 में 40 लाख और 2010 की शुरुआत में 50 लाख तक पहुंच गई. 2012 में 60 लाख का आंकड़ा आया, उसके बाद 2015 में 70 लाख और 2018 में 80 लाख तक पहुंच गई. जनवरी 2022 तक, बिक्री 90 लाख तक पहुंच गई, और जून 2025 में कुल 1 करोड़ यूनिट को पार कर गई.

इंजन विकल्पों की बात करें तो, मारुति सुजुकी भारत में वैगन आर को 1.0-लीटर, तीन-सिलेंडर और 1.2-लीटर, चार-सिलेंडर K-सीरीज़ पेट्रोल इंजन विकल्पों में उपलब्ध कराती है. 1.2-लीटर, चार-सिलेंडर K-सीरीज़ पेट्रोल इंजन के साथ फैक्ट्री-फिटेड S-CNG विकल्प भी उपलब्ध है. वर्तमान में, मारुति सुजुकी वैगन आर की कीमत ₹5.78 लाख से शुरू होकर ₹7.50 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है.