टाटा हैरियर ईवी फोर्ड ने रेड बुल में ब्यास नदी पर किया एक्सट्रीम स्टंट

टाटा मोटर्स और रेड बुल की साझेदारी के तहत, टाटा हैरियर ईवी ने हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी को पार करने की अपनी पहली चरम चुनौती का सामना किया. टाटा मोटर्स के आधिकारिक चैनलों पर साझा किए गए इस स्टंट के वीडियो में, ईवी को पोंग बांध परियोजना से नीचे की ओर ब्यास नदी को पार करते हुए दिखाया गया है.

नदी पार करने की चुनौती में हैरियर ईवी ने तीन सेग्मेंट का रास्ता अपनाया, पहला सेग्मेंट चट्टानी नदी के किनारे से, दूसरा सेग्मेंट नदी के शांत जल वाले हिस्से से होते हुए एक केंद्रीय द्वीप तक और अंत में गहरे, तेज़ बहाव वाले जल वाले हिस्से से. यह स्टंट रेड बुल रैली ड्राइवर अब्दो फेघाली ने किया. इस चुनौती के लिए इस्तेमाल किया गया सबसे महंगा वैरिएंट हैरियर ईवी QWD था जिसमें प्रत्येक एक्सल पर इलेक्ट्रिक मोटर के साथ एक डुअल-मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव पावरट्रेन था.

जून 2025 में भारत में लॉन्च हुई हैरियर ईवी ने भारतीय बाज़ार में ज़बरदस्त शुरुआत की है और पहले ही दिन 10,000 से ज़्यादा बुकिंग प्राप्त कर ली हैं. हैरियर ईवी वर्तमान में चार ट्रिम स्तरों - एडवेंचर, एडवेंचर एस, फियरलेस+ और एम्पावर्ड में उपलब्ध है, और दो बैटरी पैक विकल्पों - 65 kWh और 75 kWh - के साथ उपलब्ध है. बड़ी बैटरी का विकल्प मिड वेरिएंट से शुरू होता है, जबकि सबसे महंगे वैरिेएंट में विशेष रूप से बड़ी बैटरी उपलब्ध है. टॉप एम्पावर्ड ट्रिम में वैकल्पिक ऑल-व्हील ड्राइव, या टाटा की भाषा में कहें तो क्वाड व्हील ड्राइव, भी उपलब्ध है.

पावरट्रेन की बात करें तो, हैरियर ईवी में रियर-व्हील ड्राइव स्टैंडर्ड है, जिसमें 235 बीएचपी इलेक्ट्रिक मोटर के साथ 65 kWh या 75 kWh की बैटरी लगी है. QWD वेरिएंट में फ्रंट एक्सल पर एक दूसरी 156 बीएचपी इलेक्ट्रिक मोटर लगी है, जो 504 एनएम का कुल पीक टॉर्क बनाता है. एम्पॉवर्ड QWD वेरिएंट में पूरी तरह से लोडेड हैरियर ईवी एम्पॉवर्ड के सभी फीचर्स के अलावा, अधिकतम पावर अनलॉक करने के लिए टेरेन मोड्स और बूस्ट मोड भी मिलते हैं.

हैरियर ईवी की कीमतें वर्तमान में रु.21.49 लाख से लेकर रु,29.74 लाख (एक्स-शोरूम) तक हैं - एसी फास्ट चार्जर शामिल नहीं है.