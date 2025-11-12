पत्रिकायूज़्ड कार्स
टाटा हैरियर पेट्रोल, सफारी पेट्रोल 9 दिसंबर को होगी लॉन्च

हैरियर और सफारी के बहुप्रतीक्षित पेट्रोल वेरिएंट आखिरकार अगले महीने भारत में लॉन्च होने वाले हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 12, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • दोनों एसयूवी में टाटा का नया 1.5 टी-जीडीआई 'हाइपरियन' इंजन मिलने की उम्मीद है
  • नई यूनिट 2023 ऑटो एक्सपो में पेश की गई थी
  • 1.5 टी-जीडीआई 168 बीएचपी और 280 एनएम टॉर्क पैदा करता है

टाटा मोटर्स आखिरकार हैरियर और सफारी रेंज में पेट्रोल वेरिएंट जोड़ने जा रही है, कई साल पहले दोनों एसयूवी में पेट्रोल इंजन विकल्प मिलने की खबरें आई थीं. शुरुआत से ही, मौजूदा जनरेशन की हैरियर और सफारी केवल डीजल एसयूवी रही हैं जिनमें स्टैंडर्ड फ्रंट-व्हील ड्राइव दिया गया है, और हैरियर को हाल ही में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वर्जन में उतारा गया है.

 

यह भी पढ़ें: सितंबर 2025 में टाटा मोटर्स यात्री वाहन की बिक्री दूसरे स्थान पर पहुंची

Tata Harrier VS Jeep Compass Web 14

जहाँ तक इंजन की बात है, तो यह वही 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन (T-GDI) इंजन होने की संभावना है जिसको टाटा ने 2023 के ऑटो एक्सपो में पेश किया था. उस समय कार निर्माता ने अपनी बिल्कुल नई हाइपरियन सीरीज़ के तहत दो इंजन पेश किए थे - एक 1.2-लीटर तीन-सिलेंडर इंजन और एक 1.5-लीटर चार-सिलेंडर इंजन. पहला इंजन 123 बीएचपी और 225 एनएम टॉर्क पैदा करता था, जबकि दूसरा इंजन 168 बीएचपी और 280 एनएम का उल्लेखनीय रूप से शक्तिशाली इंजन था - 2.0-लीटर डीजल इंजन के बराबर, लेकिन टॉर्क कम था.

Tata Safari Stealth

1.5 T-GDI यूनिट बड़ी SUV के लिए एकदम सही रहेगी, और कागज़ पर उपलब्ध आँकड़े बताते हैं कि इनमें अच्छी परफॉर्मेंस मिल सकती है. उम्मीद है कि इस यूनिट के साथ डीज़ल इंजन की तरह ही मैन्युअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स विकल्प उपलब्ध होंगे. हालाँकि, यह देखना बाकी है कि क्या हैरियर और सफारी में लगा यूनिट समान स्तर की ताकत बनाएगी या कंपनी ने महिंद्रा XUV 700 पेट्रोल जैसी गाड़ियों से बेहतर मुकाबला करने के लिए इंजन को ज़्यादा पावर देने के लिए ट्यून किया होगा. महिंद्रा में एक बड़ा 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है जो 197 बीएचपी और 380 एनएम टॉर्क बनाता है.

 

हालाँकि, नई 1.5 टर्बो-पेट्रोल मिल को सबसे पहले नई सिएरा में पेश किए जाने की उम्मीद है, जिसे 25 नवंबर को भारत में लॉन्च किया जाएगा.

  • कोरियाई कार निर्माता की प्रमुख पेट्रोल-डीज़ल एसयूवी अब भारतीय बाजार में नहीं बेची जाएगी.
    ह्यून्दे ने भारत में बंद की टूसॉन की बिक्री, वेबसाइट से हटी कंपनी की सबसे महंगी कार
  • वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि के कारण, दिल्ली-एनसीआर में GRAP-III मानदंड लागू कर दिए गए हैं, जिसका अर्थ है कि इस क्षेत्र में BS-III पेट्रोल और BS-V डीजल नहीं चलाया जा सकता.
    प्रदूषण स्तर बढ़ने के कारण दिल्ली-एनसीआर में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल कारों पर लगा प्रतिबंध
  • नई हायलक्स ईवी में 59.2 kWh की बैटरी, डुअल-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव और 240 किमी तक की रेंज है.
    नई टोयोटा हायलक्स को किया पेश; पहली बार ईवी पावरट्रेन; FCEV की भी पुष्टि
  • दूसरी पीढ़ी की वेन्यू, सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए ह्यून्दे द्वारा एक नया प्रयास है, लेकिन इसकी तुलना सेगमेंट की दिग्गज मारुति ब्रेज़ा से कैसे की जाती है?
    नई ह्यून्दे वेन्यू बनाम मारुति सुजुकी ब्रेज़ा: आकार, फीचर्स, इंजन और कीमत की तुलना
  • प्रभावित यूनिट्स के ECU में सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के कारण रियरव्यू डिस्प्ले तस्वीर रुक सकती है या ब्लैक स्क्रीन सामने आ सकती है.
    रिवर्स कैमरा में खराबी के कारण टोयोटा ने कैमरी के लिए भारत में जारी किया रिकॉल, 2,200 से ज़्यादा कारें हुईं प्रभावित
