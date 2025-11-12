टाटा हैरियर पेट्रोल, सफारी पेट्रोल 9 दिसंबर को होगी लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित नवंबर 12, 2025
हाइलाइट्स
- दोनों एसयूवी में टाटा का नया 1.5 टी-जीडीआई 'हाइपरियन' इंजन मिलने की उम्मीद है
- नई यूनिट 2023 ऑटो एक्सपो में पेश की गई थी
- 1.5 टी-जीडीआई 168 बीएचपी और 280 एनएम टॉर्क पैदा करता है
टाटा मोटर्स आखिरकार हैरियर और सफारी रेंज में पेट्रोल वेरिएंट जोड़ने जा रही है, कई साल पहले दोनों एसयूवी में पेट्रोल इंजन विकल्प मिलने की खबरें आई थीं. शुरुआत से ही, मौजूदा जनरेशन की हैरियर और सफारी केवल डीजल एसयूवी रही हैं जिनमें स्टैंडर्ड फ्रंट-व्हील ड्राइव दिया गया है, और हैरियर को हाल ही में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वर्जन में उतारा गया है.
यह भी पढ़ें: सितंबर 2025 में टाटा मोटर्स यात्री वाहन की बिक्री दूसरे स्थान पर पहुंची
जहाँ तक इंजन की बात है, तो यह वही 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन (T-GDI) इंजन होने की संभावना है जिसको टाटा ने 2023 के ऑटो एक्सपो में पेश किया था. उस समय कार निर्माता ने अपनी बिल्कुल नई हाइपरियन सीरीज़ के तहत दो इंजन पेश किए थे - एक 1.2-लीटर तीन-सिलेंडर इंजन और एक 1.5-लीटर चार-सिलेंडर इंजन. पहला इंजन 123 बीएचपी और 225 एनएम टॉर्क पैदा करता था, जबकि दूसरा इंजन 168 बीएचपी और 280 एनएम का उल्लेखनीय रूप से शक्तिशाली इंजन था - 2.0-लीटर डीजल इंजन के बराबर, लेकिन टॉर्क कम था.
1.5 T-GDI यूनिट बड़ी SUV के लिए एकदम सही रहेगी, और कागज़ पर उपलब्ध आँकड़े बताते हैं कि इनमें अच्छी परफॉर्मेंस मिल सकती है. उम्मीद है कि इस यूनिट के साथ डीज़ल इंजन की तरह ही मैन्युअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स विकल्प उपलब्ध होंगे. हालाँकि, यह देखना बाकी है कि क्या हैरियर और सफारी में लगा यूनिट समान स्तर की ताकत बनाएगी या कंपनी ने महिंद्रा XUV 700 पेट्रोल जैसी गाड़ियों से बेहतर मुकाबला करने के लिए इंजन को ज़्यादा पावर देने के लिए ट्यून किया होगा. महिंद्रा में एक बड़ा 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है जो 197 बीएचपी और 380 एनएम टॉर्क बनाता है.
हालाँकि, नई 1.5 टर्बो-पेट्रोल मिल को सबसे पहले नई सिएरा में पेश किए जाने की उम्मीद है, जिसे 25 नवंबर को भारत में लॉन्च किया जाएगा.
