सितंबर 2025 तक टाटा मोटर्स यात्री वाहन की बिक्री दूसरे स्थान पर पहुंची
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अक्तूबर 1, 2025
हाइलाइट्स
- टाटा मोटर्स ने सितंबर में लगभग 40,000 यात्री वाहन बेचे
- सितंबर में महिंद्रा और ह्यून्दे से आगे दूसरे स्थान पर रही
- 2025 के अंत में सिएरा के लॉन्च की तैयारी में है टाटा
पिछले कुछ महीनों में अपने प्रतिद्वंद्वियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए, टाटा मोटर्स ने इस साल पहले ही कई बार ह्यून्दे और महिंद्रा जैसी मासिक बिक्री चार्ट पर स्थान बदल लिया है. हालांकि, सितंबर में, टाटा ने VAHAN पोर्टल पर नये वाहन रजिस्ट्रेशन आंकड़ों के अनुसार, यात्री वाहन बिक्री शीट पर दूसरा स्थान हासिल किया. टाटा ने 33,960 दहन इंजन कारें, और 5,749 इलेक्ट्रिक वाहन बेचे, कुल मिलाकर मासिक रजिस्ट्रेशन 39,709 वाहनों का आंकड़ा है, जिसने इसे तीसरे स्थान पर रहने वाली महिंद्रा (35,658 वाहन बेचे) और चौथे स्थान पर रहने वाली ह्यून्दे (33,081 वाहन बेचे) से आराम से आगे रखा. महिंद्रा के लिए थोक आंकड़े 56,233 वाहन, ह्यून्दे के लिए 51,547 वाहन और टाटा के लिए 59,667 वाहन थे.
यह भी पढ़ें: टाटा अल्ट्रोज़ फेसलिफ्ट ने भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में पूरे 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग हासिल की
यह ध्यान देने योग्य है कि टाटा ने सितंबर के अंत में, नवरात्रि के पहले दिन, ग्राहकों को 10,000 से ज़्यादा वाहन डिलेवरी करने की घोषणा की थी, और यात्री वाहनों पर कम माल एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों के लागू होने से मांग में तेज़ी आई, जिसके कारण पंच और नेक्सॉन जैसी लोकप्रिय पेशकशों सहित सभी टाटा मॉडलों की कीमतों में भारी कमी आई. हालाँकि, यह भी ध्यान देने योग्य है कि सितंबर 2025 में टाटा के लिए सबसे अच्छा बिक्री वाला महीना नहीं था - वास्तव में, यह इस साल जनवरी महीने में उसकी सबसे ज़्यादा बिक्री (53,000 से ज़्यादा यात्री वाहन पंजीकृत) से लगभग 25% कम है.
मारुति सुजुकी 1,06,346 यात्री वाहनों की बिक्री के साथ शीर्ष पर रही, और टोयोटा देश भर में 18,708 वाहनों की बिक्री के साथ शीर्ष पाँच में रही. किआ (16,229 वाहन), स्कोडा-फोक्सवैगन (6,363 वाहन), एमजी (4,583 वाहन), होंडा कार्स (3,149 वाहन) और रेनॉल्ट (2,460 वाहन) शीर्ष 10 में शामिल रहीं.
