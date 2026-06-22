लॉन्च से पहले टाटा सिएरा ईवी QWD की हुई पुष्टि

टाटा मोटर्स ने 30 जून को लॉन्च से पहले आने वाली सिएरा EV के लिए एक टीज़र की सीरीज़ को दिखाना शुरू किया है. अब तक के टीज़र ने सिएरा EV के बाहरी डिज़ाइन के पहलुओं को पेश किया है, जबकि सोशल मीडिया पर साझा किए गए नई छोटे वीडियो में पुष्टि की गई है कि इस इलेक्ट्रिक SUV में डुअल-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव या टाटा की टर्मिनोलॉजी में क्वाड व्हील ड्राइव (QWD) मिलेगा.

The name carries legacy.

The car carries a new power.



Loading Sierra.ev — the legend hypercharged.

Ready to challenge everything you thought an EV could be!



30.06.26.#Tataev #MoveWithMeaning #Sierraev #LegendHypercharged #FirstLook pic.twitter.com/SQtT0INoSF — TATA.ev (@Tataev) June 20, 2026 undefined undefined

टीज़र सिएरा ईवी के पेट्रोल-डीज़ल मॉडल पर कुछ डिज़ाइन अपडेट की पुष्टि करते हैं, जिसमें एक इंटीग्रेटेड बॉडी कलर्ड ग्रिल के साथ एक नया चेहरा और निचले हिस्से के साथ काले प्लास्टिक के अधिक प्रमुख उपयोग के साथ एक रीडिज़ाइन बम्पर शामिल है. एज-टू-एज लाइटबार, स्लिम हेडलैम्प्स और लंबवत स्टैक्ड फॉग लैंप सहित प्रकाश तत्व सभी सामान्य हैं. किनारों पर, पेट्रोल-डीज़ल और इलेक्ट्रिक एसयूवी के बीच कोई अंतर नहीं है, टाटा ने दोनों पर समान अलॉय व्हील पेश करने का विकल्प चुना है.

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पीछे का डिज़ाइन भी पेट्रोल-डीज़ल और EV के बीच अपरिवर्तित है, टेलगेट पर सिएरा ईवी बैज को छोड़कर बाकी सबकुछ एक जैसा ही है.

अंदर, पेट्रोल-डीज़ल और इलेक्ट्रिक सिएरा डैशबोर्ड की चौड़ाई और परिचित नियंत्रण सतहों में फैले ट्राई-स्क्रीन डिस्प्ले के समान होने की उम्मीद है. हालांकि, ईवी को स्टीयरिंग व्हील पर नया टाटा ईवी शुभंकर मिलने की संभावना है जिसे हमने पहली बार नई टियागो ईवी पर देखा था.

आधार की बात करें तो, सिएऱा ईवी हैरियर से टाटा के Acti.ev+ प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए तैयार है, इस प्रकार टाटा को ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प देने की अनुमति मिलती है. सिएरा के साथ रियर-व्हील ड्राइव के मानक होने की उम्मीद है, जिसमें हैरियर ईवी में पेश किए गए 65 kWh और 75 kWh बैटरी पैक दोनों विकल्पों की पेशकश करने की उम्मीद है. रेंज 500 किमी से अधिक होने की उम्मीद है.

लॉन्च के समय, टाटा द्वारा सिएरा ईवी की शुरुआती कीमत रु.20 लाख (एक्स-शोरूम) से कम होने की उम्मीद है.