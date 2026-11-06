ट्रायम्फ ट्रैकर 400 को TFT डिस्प्ले और क्रूज़ कंट्रोल के साथ देखा गया

ऐसा लगता है कि ट्रायम्फ अपनी TR-सीरीज़ की मोटरसाइकिलों में बदलाव कर रहा है और उन्हें नया गोल TFT डिस्प्ले दे रहा है, जिसे सबसे पहले बोनविले T40 में पेश किया गया था. थ्रक्सटन 400 में अपडेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन और स्विचगियर देखे जाने के बाद, अब ट्रैकर 400 में भी यही बदलाव देखने को मिले हैं. टेस्ट बाइक में एडजस्टेबल लीवर भी नज़र आए हैं, जो मौजूदा मॉडल में नहीं हैं.

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यहाँ मुख्य आकर्षण नया 4-इंच का गोल रंगीन TFT डिस्प्ले है, जो मौजूदा ट्रैकर 400 के सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जगह लेता है. इसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, फुल-मैप नेविगेशन, कॉल और म्यूजिक कंट्रोल, रूट प्लानिंग और कस्टमाइज़ किए जा सकने वाले विजेट्स की सुविधा मिलती है. यह मौजूदा सेटअप के मुकाबले एक बड़ा अपग्रेड है.

अपडेट किए गए डिस्प्ले के साथ नए स्विचगियर भी दिए गए हैं. बाईं ओर के स्विच क्यूब में मेन्यू नेविगेट करने के लिए एक फोर-वे डायरेक्शनल पैड है, और इसके ऊपर क्रूज़ कंट्रोल बटन दिए गए हैं. दाईं ओर, उम्मीद है कि हैज़र्ड-लाइट बटन को सबसे ऊपर रखा गया होगा और इसमें एक अलग 'मोड' बटन भी शामिल होगा—ठीक वैसा ही, जैसा हमने थ्रक्सटन 400 (Thruxton 400) की स्पाय तस्वीरों में देखा था.

इसके अलावा, यह भी देखा जा सकता है कि टेस्ट बाइक में एडजस्टेबल लीवर दिए गए हैं, जिससे राइडर्स अपनी पसंद के हिसाब से लीवर की पहुंच (रीच) को सेट कर सकते हैं. यह एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन काफी काम का है.

इसमें कोई मैकेनिकल बदलाव होने की उम्मीद नहीं है. ट्रैकर 400 में 349cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन ही रहने की संभावना है, जो 39.4 bhp की ताकत और 32Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसमें पहले की तरह ही 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलेगा. मोटरसाइकिल के बाकी हिस्से भी लगभग पहले जैसे ही हैं; बस अपडेटेड डिस्प्ले, स्विचगियर और एडजस्टेबल लीवर में कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं.

मौजूदा ट्रायम्फ ट्रैकर 400 की कीमत रु.2.43 लाख (एक्स-शोरूम) है. इसमें TFT डिस्प्ले, क्रूज़ कंट्रोल और एडजस्टेबल लीवर जुड़ने से इसकी कीमत बढ़ सकती है.

ट्रायम्फ ने अभी तक यह पुष्टि नहीं की है कि अपडेटेड ट्रैकर 400 की बिक्री कब शुरू होगी. चूंकि थ्रक्सटन 400 में भी इसी तरह के इक्विपमेंट देखे गए हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि कंपनी अपनी TR-सीरीज की अन्य मोटरसाइकिलों - जिनमें स्पीड 400, स्क्रैम्बलर 400 X और अन्य शामिल हैं - में भी ये अपग्रेड देने की योजना बना रही है.



छवि स्रोत: विशाल_स्टोरीलाइन (इंस्टाग्राम)