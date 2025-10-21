टीवीएस अपाचे RTX की रु.44,000 तक की एक्सेसरीज़ आधिकारिक तौर पर लिस्ट हुई
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अक्तूबर 21, 2025
टीवीएस मोटर कंपनी ने अपनी नई लॉन्च हुई ब्रांड की पहली एडवेंचर मोटरसाइकिल, अपाचे आरटीएक्स के लिए एक्सेसरीज़ की आधिकारिक सूची जारी कर दी है. दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी अपाचे आरटीएक्स के लिए सात आधिकारिक एक्सेसरीज़ ऑफर कर रही है, और सभी को चुनने पर आपको रु.44,000 से ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे.
एक्सेसरीज़ लाइनअप में इतालवी ब्रांड GIVI के सहयोग से विकसित कुछ मॉडल शामिल हैं. GIVI के साइड पैनियर की कीमत रु.16,499 है, जबकि टॉप बॉक्स की कीमत रु.9,999 है. अन्य अतिरिक्त फीचर्स में रु.499 में बीक-स्टाइल फ्रंट फेंडर और रु.1,849 में नकल गार्ड की एक जोड़ी शामिल है.
यह भी पढ़ें: टीवीएस अपाचे RTX से जुड़ी 5 खास बातें, यहां जानें
इसके अलावा, वैकल्पिक उपकरणों में रु.1,499 में रियर टायर हगर, रु.2,999 में पूरा टैंक गार्ड और रु.1,057 में एक यूएसबी चार्जर (A+C) यूनिट शामिल है. सभी फ़ैक्टरी एक्सेसरीज़ चुनने वाले खरीदारों को कुल मिलाकर लगभग रु.44,401 खर्च करने होंगे. अपाचे RTX 300 तीन वेरिएंट में उपलब्ध है: बेस (रु.1.99 लाख ), टॉप (रु.2.14 लाख), और BTO (रु.2.29 लाख ), सभी शुरुआती, (एक्स-शोरूम) कीमतें हैं.
देखने में, अपाचे RTX एक टूरिंग-ओरिएंटेड डिज़ाइन का अनुसरण करती है जिसमें लंबा स्टांस, मस्कुलर अनुपात और न्यूनतम बॉडीवर्क है. इसमें ट्विन-एलईडी हेडलैंप सेटअप, लंबी विंडस्क्रीन और एक समग्र एडवेंचर-सेंट्रिक लुक है जो इसे अन्य टीवीएस मॉडलों से अलग बनाता है.
इसमें बिल्कुल नया 299.1 सीसी RT-XD4 इंजन लगा है जो 9,000 आरपीएम पर 35.5 बीएचपी और 7,000 आरपीएम पर 28.5 एनएम टॉर्क पैदा करता है. इस बाइक में बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर, स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच और राइड-बाय-वायर तकनीक वाला 6-स्पीड गियरबॉक्स लगा है.
