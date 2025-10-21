पत्रिकायूज़्ड कार्स
टीवीएस अपाचे RTX की रु.44,000 तक की एक्सेसरीज़ आधिकारिक तौर पर लिस्ट हुई

ब्रांड GIVI साइड पैनियर्स और टॉप बॉक्स, फ्रंट बीक, टैंक गार्ड और बहुत कुछ पेश कर रहा है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 21, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • GIVI साइड पैनियर सेट की कीमत रु.16,499 है
  • रियर टायर हगर की कीमत रु.1,499 है
  • फ्रंट बीक की कीमत रु.499 है

टीवीएस मोटर कंपनी ने अपनी नई लॉन्च हुई ब्रांड की पहली एडवेंचर मोटरसाइकिल, अपाचे आरटीएक्स के लिए एक्सेसरीज़ की आधिकारिक सूची जारी कर दी है. दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी अपाचे आरटीएक्स के लिए सात आधिकारिक एक्सेसरीज़ ऑफर कर रही है, और सभी को चुनने पर आपको रु.44,000 से ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे.

TVS Apache RTX Accessories Listed Prices Details

एक्सेसरीज़ लाइनअप में इतालवी ब्रांड GIVI के सहयोग से विकसित कुछ मॉडल शामिल हैं. GIVI के साइड पैनियर की कीमत रु.16,499 है, जबकि टॉप बॉक्स की कीमत रु.9,999 है. अन्य अतिरिक्त फीचर्स में रु.499 में बीक-स्टाइल फ्रंट फेंडर और रु.1,849 में नकल गार्ड की एक जोड़ी शामिल है.

 

यह भी पढ़ें: टीवीएस अपाचे RTX से जुड़ी 5 खास बातें, यहां जानें

 

इसके अलावा, वैकल्पिक उपकरणों में रु.1,499 में रियर टायर हगर, रु.2,999 में पूरा टैंक गार्ड और रु.1,057 में एक यूएसबी चार्जर (A+C) यूनिट शामिल है. सभी फ़ैक्टरी एक्सेसरीज़ चुनने वाले खरीदारों को कुल मिलाकर लगभग रु.44,401 खर्च करने होंगे. अपाचे RTX 300 तीन वेरिएंट में उपलब्ध है: बेस (रु.1.99 लाख ), टॉप (रु.2.14 लाख), और BTO (रु.2.29 लाख ), सभी शुरुआती, (एक्स-शोरूम) कीमतें हैं.

Website

देखने में, अपाचे RTX एक टूरिंग-ओरिएंटेड डिज़ाइन का अनुसरण करती है जिसमें लंबा स्टांस, मस्कुलर अनुपात और न्यूनतम बॉडीवर्क है. इसमें ट्विन-एलईडी हेडलैंप सेटअप, लंबी विंडस्क्रीन और एक समग्र एडवेंचर-सेंट्रिक लुक है जो इसे अन्य टीवीएस मॉडलों से अलग बनाता है.

 

इसमें बिल्कुल नया 299.1 सीसी RT-XD4 इंजन लगा है जो 9,000 आरपीएम पर 35.5 बीएचपी और 7,000 आरपीएम पर 28.5 एनएम टॉर्क पैदा करता है. इस बाइक में बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर, स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच और राइड-बाय-वायर तकनीक वाला 6-स्पीड गियरबॉक्स लगा है.

 

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • इंडिया बाइक वीक के 12वें एडिशन को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया है.
    2025 इंडिया बाइक वीक की तारीखों का खुलासा हुआ
  • अगले साल भारत आने के लिए तैयार नई पीढ़ी की ऑडी Q3 ने यूरोपीय एनकैप क्रैश टेस्ट में पूरे 5 स्टार हासिल करने में कामयाबी हासिल की है.
    भारत में आने वाली नई ऑडी Q3 को यूरो एनकैप में 5 स्टार मिले
  • एन-लाइन में नए बंपर, ट्विन-टिप एग्जॉस्ट, स्पोर्टियर अलॉय और रूफ स्पॉइलर के साथ स्पोर्टियर डिजाइन अपडेट दिए गए हैं.
    नई ह्यून्दे वेन्यू एन-लाइन लॉन्च से पहले बिना ढके आई नज़र
  • स्कॉर्पियो-एन भारत में 2022 के मध्य से बिक्री पर है और इसका फेसलिफ्ट वैरिएंट 2026 की दूसरी छमाही में आने की संभावना है.
    महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन फेसलिफ्ट टैस्टिंग के दौरान दिखी
  • IBW का 2025 एडिशन, जो पहले 12-13 दिसंबर के लिए निर्धारित था, अब नई तारीखों पर आयोजित किया जाएगा, जिसकी घोषणा आने वाले दिनों में की जाएगी.
    2025 इंडिया बाइक वीक का कार्यक्रम हुआ रिशेड्यूल : नई तारीखों की घोषणा होगी जल्द
