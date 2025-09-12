सड़क दुर्घटना में मरने वालों की सूची में बाइक सवार सबसे ऊपर
द्वारा ऋषभ परमार
प्रकाशित सितंबर 12, 2025
हाइलाइट्स
- सभी मौतों में लगभग 45% दोपहिया वाहन थे
- सभी दुर्घटनाओं में 70% से अधिक दुर्घटनाएँ तेज़ गति से वाहन चलाने के कारण होती हैं
- अधिकांश दुर्घटनाएँ 10 वर्ष से कम पुराने वाहनों से संबंधित थीं
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में सड़क दुर्घटनाओं पर नई रिपोर्ट प्रकाशित की है, जो 2023 में रिपोर्ट की गई सड़क दुर्घटनाओं की जानकारी देती है. प्रमुख आंकड़ों में भारतीय सड़कों पर सड़क दुर्घटनाओं और मौतों में वृद्धि शामिल है. रिपोर्ट की गई दुर्घटनाएँ 2022 में 4,61,312 से बढ़कर 2023 में 4,80,583 हो गईं, जबकि कुल मौतें 1,68,491 से बढ़कर 1,72,890 हो गईं. एक छोटी सी सकारात्मक बात यह रही कि दुर्घटनाओं की वृद्धि दर पिछले दो वर्षों में दोहरे अंकों से धीमी हो गई, यानी 2021 में साल-दर-साल 10.8% और 2022 में 11.9%, 2023 में 4.2% हो गई. इसी तरह, सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों में भी साल-दर-साल केवल 2.6% की वृद्धि हुई.
चिंता की बात यह है कि, जबकि सड़क दुर्घटनाओं और उनके परिणामस्वरूप होने वाली चोटों की कुल संख्या लगभग एक दशक पहले दर्ज किए गए अपने चरम स्तर से नीचे बनी हुई है, घातक दुर्घटनाओं की संख्या साल-दर-साल बढ़ती जा रही है. 2023 में देश में घातक सड़क दुर्घटनाओं की संख्या एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई.
दोपहिया वाहन: सड़क परिवहन का सबसे खतरनाक साधन
रिपोर्ट से पता चला है कि भारतीय सड़कों पर दोपहिया वाहन सड़क परिवहन का सबसे खतरनाक साधन बने हुए हैं, और दुर्घटनाओं और मौतों का सबसे ज़्यादा प्रतिशत इन्हीं पर पड़ता है. जानलेवा दुर्घटनाओं का कारण बनने वाले वाहनों में भी दोपहिया वाहनों की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है.
2023 में टक्कर मारने वाले वाहनों के प्रकार (अपराध
पीड़ित वाहनों द्वारा वाहन) के आधार पर वर्गीकृत दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्ति
रिपोर्ट के आंकड़ों के आधार पर, अपराध वाहन के रूप में दोपहिया वाहन 2023 में दुर्घटनाओं में 48,818 मौतों का कारण थे, इसके बाद कार और एलएमवी 42,067 और ट्रक 33,997 के साथ थे. अपराध वाहन उस वाहन को संदर्भित करता है जो दुर्घटना का कारण बना. दोपहिया वाहन से दोपहिया वाहन दुर्घटनाओं में इसके अतिरिक्त 27,539 मौतें हुईं, जबकि कारों के साथ दुर्घटनाओं में 17,787 और ट्रकों के साथ टक्कर में 14,229 मौतें हुईं. कुल रूप से, दोपहिया वाहन सवारों को दुर्घटनाओं में 77,539 मौतें झेलनी पड़ीं - सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली सभी मौतों का लगभग 45%, सड़क दुर्घटनाओं के कारण 35,221 मौतों के साथ पैदल यात्री दूसरे स्थान पर हैं (सभी सड़क दुर्घटना मौतों का लगभग 20%).
तेज़ गति से गाड़ी चलाना अब भी सबसे बड़ा अपराधी; ग़लत दिशा में गाड़ी चलाने के मामले बढ़ रहे हैं
भारतीय सड़कों पर दुर्घटनाओं और मौतों का सबसे बड़ा कारण अभी भी
ओवरस्पीडिंग ही है, जिसके कारण 3,28,727 दुर्घटनाएँ हुईं और 1,17,682 लोगों की मृत्यु हुई - जो कुल दुर्घटनाओं और मौतों का लगभग 68% है. हालाँकि, दिलचस्प बात यह है कि दुर्घटनाओं और मौतों की संख्या 2022 की तुलना में थोड़ी कम थी, जहाँ 3,33,323 दुर्घटनाएँ दर्ज की गईं और इन दुर्घटनाओं के कारण 1,19,904 लोगों की मृत्यु हु.। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कैसे सड़कों के सीधे हिस्से दुर्घटनाओं और मौतों के प्रमुख केंद्र रहे, जहाँ 3,22,005 दुर्घटनाएँ दर्ज की गईं और 1,14,447 मौतें हुईं.
इसी तरह, शराब पीकर गाड़ी चलाने और मोबाइल फोन के इस्तेमाल से होने वाली दुर्घटनाओं और मौतों में भी साल-दर-साल गिरावट देखी गई, हालाँकि गलत दिशा में गाड़ी चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई. गलत दिशा में गाड़ी चलाने से होने वाली दुर्घटनाएँ 2022 में 22,586 से बढ़कर 2023 में 25,242 हो गईं, जबकि इससे होने वाली मौतें 9,094 से बढ़कर 9,432 हो गईं.
वैध लाइसेंस धारकों के कारण 71% दुर्घटनाएँ होती हैं
रिपोर्ट में आगे की पड़ताल से किसी खास तरह के वाहन चलाने का लाइसेंस हासिल करने के लिए ड्राइवर ट्रेनिंग पर भी सवाल उठे हैं. सड़क दुर्घटना रिपोर्ट से पता चला है कि दर्ज की गई सभी दुर्घटनाओं में से लगभग 71%, यानी 3,40,960 दुर्घटनाएँ, वैध लाइसेंस धारकों के हाथों हुईं. यह 2022 की तुलना में 6.5% की वृद्धि दर्शाता है.
हालाँकि, पिछले दो वर्षों में लर्नर परमिट धारकों या बिना लाइसेंस वाले व्यक्तियों द्वारा वाहन चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं में साल-दर-साल कमी आई है. इस बीच, अज्ञात व्यक्तियों द्वारा होने वाली दुर्घटनाओं का कुल दुर्घटनाओं में लगभग 19% हिस्सा रहा.
नए वाहनों से गंभीर दुर्घटनाएं होने की संभावना अधिक; ओवरलोडिंग से केवल 6% दुर्घटनाएं होती हैं
रिपोर्ट के अन्य उल्लेखनीय निष्कर्षों से पता चला है कि नए वाहन, खासकर 10 साल से कम पुराने वाहन, सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी रखते हैं. मौतों में भी इनकी बड़ी हिस्सेदारी रही. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 5 साल से कम पुराने वाहन 1,42,463 दुर्घटनाओं में शामिल थे, जिनमें 49,647 मौतें दर्ज की गईं, जो कुल सड़क दुर्घटनाओं का लगभग 30ज्ञ और कुल मौतों का 29% है.
5 से 10 साल पुराने वाहनों के कारण 1,35,594 सड़क दुर्घटनाएँ हुईं और 46,832 मौतें हुईं, यानी लगभग 28% दुर्घटनाएँ और 27% मौतें. 10 से 15 साल पुराने वाहनों के कारण सभी सड़क दुर्घटनाएँ और मौतें लगभग 13% हुईं, जबकि पुराने वाहनों के कारण लगभग 11% दुर्घटनाएँ और 13% मौतें हुईं. शेष 18% दुर्घटनाएँ और मौतें अज्ञात आयु के वाहनों के कारण हुईं.
आगे की जानकारी से पता चला कि दर्ज की गई सभी दुर्घटनाओं में से 60% में वे वाहन शामिल थे जो अनुमेय भार सीमा के भीतर चल रहे थे - यानी, वे ओवरलोड नहीं थे. सड़क पर होने वाली सभी मौतों में से लगभग 56% इन्हीं वाहनों के कारण हुईं. वहीं, ओवरलोड वाहनों के कारण सभी दुर्घटनाओं में केवल 6% और सभी मौतों में केवल 7% ही हुईं.
