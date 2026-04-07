फोक्सवैगन टाइगुन फेसलिफ्ट 9 अप्रैल को लॉन्च होने से पहले आई सामने
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अप्रैल 7, 2026
हाइलाइट्स
- फोक्सवैगन टाइगुन का फेसलिफ्ट मॉडल 9 अप्रैल को भारत में लॉन्च होगा
- इसमें बदली हुई LED हेडलाइट्स और अपडेटेड ग्रिल दी गई हैं
- 1.0 TSI इंजन में 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलने की भी उम्मीद है
भारत में 9 अप्रैल को लॉन्च होने से पहले, फोक्सवैगन ने अपडेटेड टाइगुन से पर्दा हटा दिया है और पुणे के चाकन स्थित प्लांट में इसका निर्माण शुरू हो गया है. यह फेसलिफ्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी में पहला महत्वपूर्ण अपडेट है और इसमें टिगुआन और टैरॉन एसयूवी से प्रेरित डिजाइन एलिमेंट्स शामिल किए गए हैं.
सबसे पहले सामने की तरफ सबसे ध्यान देने योग्य बदलावों की बात करते हैं. टाइगुन में अब पहले से ज़्यादा शार्प और डिफाइंड फ्रंट डिज़ाइन है, साथ ही पतले हेडलैंप हैं जो ग्रिल के साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से इंटीग्रेटेड हैं. ग्रिल पहले से ज़्यादा चौड़ी और हॉरिजॉन्टल दिखती है. बंपर को भी हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स के साथ नया रूप दिया गया है, साथ ही एयर इंटेक सेक्शन में भी बदलाव किए गए हैं.
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साइड से देखने पर, इसका पूरा आकार अपरिवर्तित रहता है. हालांकि, फेसलिफ्ट में नए अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जिनमें डुअल-टोन फिनिश है और पिछले मॉडल की तुलना में इनका डिज़ाइन अधिक जटिल है. क्लैडिंग और बॉडी लाइन्स काफी हद तक पहले जैसी ही हैं.
पीछे की तरफ, पहले सामने आई तस्वीरों में एलईडी टेललाइट्स और उन्हें जोड़ने वाली लाइट बार दिखाई दे रही है, जो पिछले मॉडल की तुलना में अधिक आकर्षक है. इन बदलावों के अनुरूप बम्पर में भी थोड़ा सा बदलाव किया गया है.
कैबिन के बारे में अभी आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है, हालांकि उम्मीद है कि इसमें कुशक के फेसलिफ्टेड मॉडल की तरह ही अपडेट होंगे. संभावित बदलावों में 10.25 इंच का बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अपडेटेड टचस्क्रीन इंटरफेस और पैनोरमिक सनरूफ शामिल हैं, जिसे टेस्ट मॉडल में पहले ही देखा जा चुका है.
फिलहाल इंजन स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि टाइगुन में मौजूदा 1.0-लीटर और 1.5-लीटर TSI इंजन विकल्प बरकरार रहेंगे. हालांकि, कुशक की तरह, 1.0 TSI इंजन को मौजूदा 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स की जगह नए 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ अपडेट किया जा सकता है. 1.0 TSI इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड के तौर पर जारी रहने की उम्मीद है, जबकि 1.5 TSI इंजन केवल DSG गियरबॉक्स के साथ ही उपलब्ध रहेगा.
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अपकमिंग कार्स
- फॉक्सवैगन टाइगनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 9, 2026
- विनफ़ास्ट VF MPV 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 45 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 15, 2026
- जगुआर 00 EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 44 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 16, 2026
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अपकमिंग बाइक्स
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- बीएसए स्क्रैम्बलर 650एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.6 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
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- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
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- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
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- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
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- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 16, 2026
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