2026 किआ कारेंज क्लैविस के वैरिएंट में हुआ बदलाव, नया HTX(O) A, GT-लाइन और X-लाइन हुए पेश
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित मार्च 20, 2026
हाइलाइट्स
- कारेंज क्लेविस नए HTX(O) A, GTX, GTX+ और X-Line ट्रिम्स में उपलब्ध है
- GT-Line और X-Line ट्रिम्स केवल टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ ही उपलब्ध हैं
- HTX(O) A ट्रिम के साथ ADAS वेरिएंट की शुरुआती कीमत में लगभग रु.1 लाख की कमी की गई है
कारेंज क्लैविस ईवी के लिए अपडेट जारी करने के कुछ ही समय बाद, किआ ने अब अपने पेट्रोल-डीज़ल इंजन (ICE) वैरिएंट के लिए 2026 मॉडल वर्ष के अपडेट जारी कर दिए हैं. पेट्रोल-डीज़ल कारेंज क्लैविस में, ईवी वैरिएंट की तरह ही, नए जीटी-लाइन और X-Line ट्रिम्स जोड़े गए हैं, साथ ही मिड-स्पेक मॉडल्स के लिए फीचर्स की लिस्ट में भी बदलाव किया गया है. 2026 मॉडल वर्ष के किआ कारेंज क्लैविस (पेट्रोल-डीज़ल) की कीमत रु.11.21 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है.
यह भी पढ़ें: किआ ने कारेंज क्लैविस ईवी में 6-सीट विकल्प के साथ जोड़ा जीटी-लाइन और एक्स-लाइन वैरिएंट
कारेंज क्लैविस में नए GT-Line और X-Line ट्रिम्स शामिल किए गए हैं
सबसे ऊपर से शुरू करें तो, कारेंज क्लैविस को दो नए GT-Line वेरिएंट - GTX और GTX+ - के साथ-साथ एक सबसे महंगे X-Line ट्रिम भी मिलता है. अन्य किआ मॉडलों की तरह, GT-Line ट्रिम्स को थोड़ा अधिक स्पोर्टी लुक दिया गया है, जिसमें कॉन्ट्रास्ट फिनिश वाले ब्रेक कैलिपर्स, ग्लॉस ब्लैक स्किड प्लेट्स, सफेद इंसर्ट वाली ब्लैक अपहोल्स्ट्री और मेटल फिनिश वाले पैडल शामिल हैं. GT-Line ट्रिम्स में LED फॉग लैंप भी दिए गए हैं - यह फीचर पहले केवल क्लैविस ईवी में ही उपलब्ध था.
HTX+ (चित्र में दिखाया गया है) की तुलना में, GT-Line ट्रिम्स में स्किड प्लेट्स पर ग्लॉस ब्लैक फिनिश, एलईडी फॉग लैंप और लाइम रंग के ब्रेक कैलिपर्स मिलते हैं
वहीं, (एक्स-लाइन) ट्रिम में जीटी-लाइन वैरिएंट में किए गए कॉस्मेटिक बदलावों के अलावा डॉर्क रंग के क्रोम इंसर्ट, साथ ही वेरिएंट के लिए खास काले और हरे रंग की अपहोल्स्ट्री और डार्क गन मेटल पेंट फिनिश मिलती है.
फीचर्स की बात करें तो, GTX ट्रिम लेवल HTX ट्रिम लेवल्स पर आधारित है, इसलिए इसमें आपको DRLs के साथ LED हेडलाइट्स, LED फॉग लैंप्स (GT-Line और X-Line में ही उपलब्ध), ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, दो 12.25-इंच डिस्प्ले और 360-डिग्री कैमरे जैसे फीचर्स मिलते हैं. वहीं, GTX+ पहले के सबसे महंगे HTX+ पर आधारित है, इसलिए इसमें आपको लेवल 2 ADAS तकनीक, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, रेन-सेंसिंग वाइपर्स और अन्य सभी बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं. GTX+ की एक खासियत डिजिटल की की सुविधा है.
HTX+ (चित्र में दिखाया गया) के बेज रंग के कैबिन को GT-Line में सफेद इंसर्ट के साथ पूरी तरह से काले कैबिन से बदल दिया गया है; X-Line में हरे इंसर्ट के साथ काली अपहोल्स्ट्री मिलती है
X-Line GTX+ ट्रिम पर आधारित है लेकिन इसमें केवल कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं.
इंजन की बात करें तो, GT-Line और X-Line वैरिएंट केवल 1.5 T-GDi टर्बो-पेट्रोल इंजन और 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध हैं. नए वेरिएंट की कीमतें इस प्रकार हैं:
|वैरिएंट
|कीमत (एक्स-शोरूम)
|GTX 1.5 टर्बो DCT (6/7-सीटर)
|रु.19.81 लाख
|GTX+ 1.5 टर्बो DCT (6/7-सीटर)
|रु.21.57 लाख
|X-Line 1.5 टर्बो DCT (6/7-सीटर)
|रु.21.57 लाख
HTK+ ट्रिम्स में अतिरिक्त फीचर्स जोड़ी गई हैं; HTX (O) अब ADAS के साथ उपलब्ध है
मौजूदा वेरिएंट्स की बात करें तो, किआ का कहना है कि HTK+ और HTK+(O) ट्रिम्स को नए फीचर्स के साथ अपडेट किया गया है. HTK+ ट्रिम में अब इलेक्ट्रिक सनरूफ पैकेज के हिस्से के रूप में मिलती है, जबकि HTK+(O) ट्रिम में पैनोरमिक सनरूफ, एलईडी हेडलाइट्स और फ्रंट व रियर कैमरों के साथ फैक्ट्री फिटेड डैश कैम शामिल हैं. HTK+ ट्रिम में सनरूफ टर्बो-पेट्रोल और डीजल मैनुअल वैरिएंट में उपलब्ध है - डीजल ऑटोमैटिक वेरिएंट में नहीं. वहीं, HTK+(O) ट्रिम में पैनोरमिक सनरूफ केवल टर्बो-पेट्रोल वैरिएंट में मिलती है, जबकि डीजल वेरिएंट में स्टैंडर्ड सनरूफ दी गई है.
पेट्रोल HTK+(O) ट्रिम्स में अब पैनोरमिक सनरूफ मिलती है
|वैरिएंट
|कीमत (एक्स-शोरूम)
|HTK+ 1.5 T-GDi MT 7-सीटर
|रु.15.18 लाख
|HTK+ 1.5 T-GDi DCT 6/7-सीटर
|रु.16.63 लाख
|HTK+ 1.5 CRDi MT 7-सीटर
|रु.16.22 लाख
|HTK+ 1.5 CRDi AT 6/7-सीटर
|रु.17.35 लाख
|HTK+(O) 1.5 T-GDi MT 7-सीटर
|रु.16.20 लाख
|HTK+(O) 1.5 T-GDi DCT 6/7-सीटर
|रु.17.64 लाख
|HTK+(O) 1.5 CRDi MT 7-सीटर
|रु.17.00 लाख
एक और महत्वपूर्ण अपडेट HTX(O) A ट्रिम लेवल है, जो पहले के सबसे महंगे HTX+ और HTX(O) ट्रिम्स से नीचे आता है. नए ट्रिम लेवल में जोड़ा गया मुख्य फीचर लेवल 2 ADAS किट है, जो पहले केवल HTX+ में उपलब्ध था. नए ट्रिम की कीमत रु.19.86 लाख (एक्स-शोरूम) है और यह केवल टर्बो-पेट्रोल-DCT वेरिएंट में 6 और 7 सीटों वाले केबिन लेआउट के साथ उपलब्ध है. यह स्टैंडर्ड HTX(O) से लगभग रु.46,000 अधिक महंगा और HTX+ से लगभग रु.1 लाख सस्ता है.
|वैरिएंट
|कीमत (एक्स-शोरूम)
|HTX(O) A 1.5 T-GDI DCT 6/7-सीटर
|रु.19.86 लाख
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