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2026 एमजी मैजेस्टर का रिव्यू: दमदार, फीचर लोडेड और ऑफ-रोड के लिए तैयार

हमने एमजी मैजेस्टर के साथ समय बिताया ताकि यह देख सकें कि यह ग्लॉस्टर की तुलना में कितनी बेहतर है, और क्या यह सेगमेंट लीडर - टोयोटा फॉर्च्यूनर को टक्कर दे सकती है.
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द्वारा शम्स रजा नकवी

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प्रकाशित अप्रैल 27, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • एमजी मैजेस्टर अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी एसयूवी है
  • यह ग्लॉस्टर का अपडेटेड वर्जन है, जिसमें नया लुक, ज़्यादा फीचर्स और बेहतर टेक्नोलॉजी दी गई है
  • एमजी मैजेस्टर में 2.0 लीटर का ट्विन-टर्बोचार्ज्ड इंजन लगा है

पजेरो से लेकर एंडेवर, फॉर्च्यूनर से लेकर ग्लॉस्टर तक, बड़ी एसयूवी ने हमेशा से भारतीय कार खरीदारों के बीच अपनी एक मजबूत जगह बनाई है. अब, एक नई बड़ी एसयूवी बाजार में आ रही है, नाम है एमजी मैजेस्टर. एमजी ग्लॉस्टर के विकल्प के रूप में पेश की गई यह एसयूवी उसी प्लेटफॉर्म पर बनी है, लेकिन यह पहले से बड़ी, अधिक दमदार और बेहतर फीचर्स से लैस है. हमने ग्लॉस्टर के मुकाबले इसमें हुए सुधारों को जानने के लिए कुछ समय इसके साथ बिताया और यह भी देखा कि क्या यह सेगमेंट लीडर टोयोटा फॉर्च्यूनर को टक्कर दे सकती है.

यह भी पढ़ें: 2026 एमजी मैजेस्टर: वैरिएंट, फीचर्स और इंजन की डिटेल में जानकारी

 

लुक और साइज

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मोज़ेक मैट्रिक्स ग्रिल सड़क पर दमदार उपस्थिति देती है, और 19 इंच के अलॉय व्हील और भारी क्लैडिंग इसकी भव्यता को और भी निखारते हैं.

 

बड़ा और दमदार - यही मैजेस्टर के डिजाइन का मूलमंत्र है. मोज़ेक मैट्रिक्स ग्रिल, 19 इंच के अलॉय व्हील और भारी क्लैडिंग इसकी मौजूदगी को और भी प्रभावशाली बनाते हैं. तराशे हुए पैनल इसे बॉक्सी लुक देते हैं, जबकि डीआरएल, एलईडी हेडलाइट्स और आपस में जुड़ी टेललाइट्स इसे एक अलग पहचान देती हैं. साइड स्टेप्स अंदर-बाहर आने-जाने को आसान बनाते हैं, हालांकि नकली रूफ रेल्स की जगह असली रूफ रेल्स ज्यादा बेहतर होतीं.

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एमजी इसे डी+ सेगमेंट की एसयूवी के रूप में पेश करता है - यह ग्लॉस्टर का बड़ा और अधिक दमदार विकल्प है

 

आप कोई भी रंग चुनें, आपको केवल पियानो ब्लैक डोर हैंडल ही मिलेंगे, जो मुझे पसंद हैं. साथ ही, ORVM में लोगो प्रोजेक्शन और रिवर्स करते समय ऑटो-टिल्ट जैसी उपयोगी सुविधाएं भी मिलती हैं.

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बॉक्सनुमा डिज़ाइन में खास एलईडी लाइटिंग एलिमेंट्स लगे हैं, जबकि साइड स्टेप्स से अंदर आना-जाना आसान हो जाता है

 

यहां एमजी के लिए एसयूवी का आकार एक प्रमुख पहलू है. कंपनी मैजेस्टर को डी+ एसयूवी कहती है, जो ग्लॉस्टर और टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसे मॉडलों से ऊपर के सेग्मेंट में आती है. इसके आयाम इस दावे को पुष्ट करते हैं. यह ग्लॉस्टर से 61 मिमी लंबी (5046 मिमी), 90 मिमी चौड़ी (2016 मिमी) और 9 मिमी ऊंची (1876 मिमी) है, जबकि इसका व्हीलबेस 2950 मिमी समान है.

 

कैबिन और फीचर्स

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इंफोटेनमेंट और क्लस्टर डिस्प्ले के लिए डुअल 12.3-इंच स्क्रीन के साथ बिल्कुल नया कैबिन मिलता है

 

कैबिन में भी बड़े और सुरुचिपूर्ण बदलाव किए गए हैं. डैशबोर्ड नया है, और सॉफ्ट-टच लेदरेट मटेरियल और ब्रश एल्युमिनियम फिनिश इसे प्रीमियम लुक देते हैं. इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए दो नए 12.3 इंच के डिस्प्ले दिए गए हैं, जिनके बारे में हम थोड़ी देर में विस्तार से बात करेंगे. सीटें आरामदायक और कमर को सहारा देने वाली हैं, साथ ही ड्राइवर और आगे बैठे यात्री को कूलिंग और मसाज की सुविधा भी मिलती है, जिससे आराम का स्तर और भी बढ़ जाता है.

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आगे की सीटों में कूलिंग और मसाज फंक्शन के साथ पावर एडजस्टमेंट की सुविधा है - ड्राइवर के लिए 12 तरह की और को-पैसेंजर के लिए 8 तरह की एडजस्टमेंट मिलते हैं.

 

ड्राइवर के लिए 12-वे पावर एडजस्टमेंट, को-ड्राइवर के लिए 8-वे पावर एडजस्टमेंट और ड्राइवर सीट के लिए मेमोरी फंक्शन जैसी सुविधाएं मौजूद हैं. वायरलेस चार्जर, यूएसबी पोर्ट और कप होल्डर होने के बावजूद सेंटर कंसोल काफी उपयोगी है. ADAS सहित फिजिकल कंट्रोल वाला नया स्टीयरिंग व्हील एक बेहतरीन फीचर है.

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छह और सात सीटों वाले दोनों विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें दूसरी रो के लिए कैप्टन सीटें या बेंच सीटें उपलब्ध हैं.

 

दूसरी रो अधिक बहुमुखी है, जिसमें बेंच और कैप्टन सीट दोनों विकल्प उपलब्ध हैं, साथ ही स्लाइडिंग और रिक्लाइन फ़ंक्शन और थ्री-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल की सुविधा भी मिलती है. इसका मतलब है कि यह जगह और आराम दोनों के मामले में बेहतरीन है. एमजी दूसरी रो के लिए एक्सेसरी पैकेज के हिस्से के रूप में सीट मसाज सीटें भी पेश करती है, जबकि बड़ा पैनोरमिक सनरूफ पूरे डिज़ाइन से जगह और विजुअल आकर्षण को बढ़ाता है.

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बूट स्पेस को 343 लीटर से बढ़ाकर 1350 लीटर तक किया जा सकता है

 

मुझे जो बात खटकती है, वह है टम्बल सीटों की कमी, जिससे तीसरी रो तक पहुंचना थोड़ा असुविधाजनक हो जाता है. इसलिए, यह बुजुर्गों के लिए आदर्श नहीं है. तीसरी रो में जगह बस ठीक-ठाक है, बच्चों के लिए उपयुक्त है. बूट स्पेस 343 लीटर है, जिसे आखिरी रो को फोल्ड करने पर 1350 लीटर तक बढ़ाया जा सकता है.

 

इंफोटेनमेंट और तकनीक

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12.3 इंच की टचस्क्रीन स्मूथ और रिस्पॉन्सिव है, और इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले स्टैंडर्ड रूप से मिलते हैं

 

नई मैजेस्टर तकनीक के मामले में भी काफी एडवांस है. इसका नया 12.3 इंच का टचस्क्रीन सहज और उपयोग में आसान है, साथ ही इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं. यह क्लाइमेट कंट्रोल, सीट सेटिंग्स, ADAS और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सहायता जैसे प्रमुख कार्यों के लिए मुख्य रूप में भी काम करता है. टच रिस्पॉन्स बहुत ही स्मूथ और तेज़ है.

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12.3 इंच का डिजिटल क्लस्टर साफ-सुथरा और अनुकूलन योग्य है, लेकिन इसकी रोशनी और बेहतर हो सकती थी

 

ड्राइवर का डिस्प्ले, जो कि 12.3 इंच का है, साफ-सुथरा और जानकारीपूर्ण है, साथ ही इसमें कस्टमाइज़ेबल लेआउट भी उपलब्ध हैं. ड्राइविंग संबंधी जानकारी के अलावा, आपको एडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल जैसे कुछ ADAS फ़ंक्शन भी मिलते हैं. हालांकि, बेहतर रोशनी से इसमें और सुधार किया जा सकता था. इसकी खूबसूरती को और बढ़ाने वाला है 12-स्पीकर वाला JBL साउंड सिस्टम, जो एक शानदार ऑडियो अनुभव प्रदान करता है.

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बड़ा पैनोरमिक सनरूफ कैबिन के बड़े स्पेस और आकर्षण को और भी बढ़ा देता है.

 

दूसरी रो में कनेक्टिविटी और चार्जिंग के लिए कुछ यूएसबी पोर्ट भी दिए गए हैं, साथ ही उपकरणों को पावर देने के लिए 220V सॉकेट भी मौजूद है. यह एक ऐसा फीचर है जो अब तक मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों में ही देखने को मिलता था.

 

सुरक्षा

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सुरक्षा के लिहाज से इसमें 6 एयरबैग, ईएसपी और कई असिस्ट सिस्टम स्टैंडर्ड के तौर पर दिए गए हैं, साथ ही एक शानदार 360 डिग्री व्यू कैमरा भी मौजूद है.

 

सुरक्षा के लिहाज से यह सुविधा शार्प और सेवी दोनों वेरिएंट में बड़ी और मानक है. इसमें आपको 6 एयरबैग, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल मूवमेंट इंटरवेंशन और हिल असिस्ट सिस्टम जैसी आवश्यक सुविधाएं मिलती हैं, साथ ही ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट और चार डिस्क ब्रेक भी दिए गए हैं. इसके अलावा, TPMS, ISOFIX माउंट, सभी यात्रियों के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर और प्री-टेंशनिंग सीटबेल्ट भी मानक हैं, जो सुरक्षा को और मजबूत बनाते हैं.

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ADAS की खासियतें AEB, लेन असिस्ट और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जैसे कार्यों के साथ एक्टिव सुरक्षा मिलती हैं

 

सैवी वेरिएंट में अपग्रेड करने पर आपको एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, 360 व्यू कैमरा, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन डिपार्चर वार्निंग और प्रिवेंशन, लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट जैसी ADAS सुविधाएं भी मिलती हैं.

 

पावरट्रेन और प्रदर्शन

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2.0-लीटर ट्विन-टर्बो डीजल इंजन दमदार टॉर्क और खींचने की शक्ति देता है

 

नई एमजी मैजेस्टर में वही 2.0-लीटर ट्विन-टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन लगा है जो ग्लॉस्टर में भी है. और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है. इंजन की पावर और टॉर्क पहले जैसी ही है, यानी 212 बीएचपी और 478.5 एनएम. अच्छी बात यह है कि भले ही ये आंकड़े कागज़ पर शानदार दिखते हों, लेकिन असल दुनिया में इसका प्रदर्शन भी उतना ही दमदार है. इंजन में भरपूर टॉर्क है और इस बड़ी एसयूवी को खींचने की जबरदस्त ताकत है.

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वास्तविक दुनिया में इसका प्रदर्शन दमदार है, लेकिन इसमें और सुधार की गुंजाइश है

 

इसकी एक कमी यह है कि यह उतना अच्छा नहीं है. इसका इंजन काफी शोर करता है, खासकर जब आप एसयूवी को पूरी रफ्तार से चलाते हैं या थोड़ा ज्यादा जोर लगाते हैं, तो सारा शोर केबिन के अंदर आ जाता है.

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8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन सुचारू और निरंतर पावर डिलेवरी करता है

 

अब आप मैजेस्टर को 2WD और 4WD दोनों वेरिएंट में खरीद सकते हैं. आगे के दो पहियों या चारों पहियों को पावर पहुंचाने का काम 8-स्पीड ऑटोमैटिक टॉर्क कन्वर्टर यूनिट करती है. और यह अपना काम बखूबी करती है.

 

ऑफ-रोड क्षमता

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ट्रिपल डिफरेंशियल सेटअप कठिन इलाकों में बेहतर ट्रैक्शन देता है.

 

मैंने जिस SUV को चलाया, वह फोर-व्हील ड्राइव वाला सबसे महंगा मॉडल था, जिसमें 2H, 4H, 4L और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्प मौजूद थे. इसमें दिए गए 5 ऑफ-रोड मोड (नॉर्मल, मड, सैंड, स्नो, रॉक) के साथ, आप 10 अलग-अलग ऑफ-रोड सेटिंग्स का आनंद ले सकते हैं. मुझे कहना होगा कि मैजेस्टर उबड़-खाबड़ और कच्ची सड़कों पर काफी प्रभावशाली प्रदर्शन करती है, और इसका एक बड़ा कारण इसका ट्रिपल डिफरेंशियल सेटअप है.

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क्रॉल कंट्रोल की मदद से कम गति पर ऑफ-रोड ड्राइविंग आसानी से की जा सकती है.

 

जी हां, आगे और पीछे के डिफरेंशियल के अलावा, आपको एक सेंटर डिफरेंशियल भी मिलता है जो चारों पहियों को बराबर पावर देता है. ढलान वाली ऑफ-रोड पगडंडी पर चढ़ते समय यह बहुत काम आता है. आप चाहें तो टेरेन मोड सेट करके खुद ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मैजेस्टर की असली क्षमता देखना चाहते हैं, तो क्रॉल कंट्रोल ऑपरेशंस (CCO) मोड को एक्टिवेट करें. एक्टिवेट होने पर, SUV अपने आप 3-4 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ढलान पर चढ़ने लगती है, आपको बस SUV को सही दिशा में मोड़ना होता है. और हां, यह रिवर्स गियर में गाड़ी चलाने पर भी काम करता है.

 

कंफर्ट और डायनेमिक्स

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सॉफ्ट सस्पेंशन हाईवे पर तो ठीक काम करता है, लेकिन खराब सड़कों पर उछल-कूद महसूस होती है

 

सड़क पर, मैजेस्टर का अनुभव अलग है. सस्पेंशन थोड़ा नरम है – चिकनी सड़कों पर तो ठीक है, लेकिन ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर सवारी थोड़ी उछल-कूद भरी हो जाती है. शहर की उबड़-खाबड़ सड़कों पर यह उछाल और भी ज़्यादा महसूस होता है. लैडर-ऑन-फ्रेम सेटअप और बड़े आकार के कारण, मोड़ों पर तेज़ी से मुड़ने पर आपको बॉडी रोल का अनुभव होगा. ड्राइवर के लिए यह सहने योग्य है, लेकिन पीछे बैठे यात्रियों को, खासकर लंबी यात्राओं में, यह कम आरामदायक लग सकता है.

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शरीर में थोड़ी हलचल महसूस होती है, लेकिन कुल मिलाकर स्थिरता मजबूत बनी रहती है

 

इस आकार की एसयूवी के लिए हैंडलिंग काफी अच्छी है, और सवारी की गुणवत्ता थोड़ी कम होने के बावजूद, एसयूवी स्थिर और भरोसेमंद महसूस होती है. एमजी कई स्टीयरिंग मोड भी के साथ आती है, अर्बन, नॉर्मल और डायनामिक. अर्बन मोड में, स्टीयरिंग हल्का हो जाता है और शहर के ट्रैफिक में इसे चलाना आसान हो जाता है. नॉर्मल मोड, जो डिफ़ॉल्ट मोड है, अधिक संतुलित है और अधिकांश स्थितियों में आदर्श है. फिर डायनामिक मोड है, जिसमें स्टीयरिंग थोड़ा भारी हो जाता है जिससे आपको अधिक आत्मविश्वासपूर्ण ड्राइविंग का अनुभव मिलता है.

 

निर्णय

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आकार, खासियतें और पूरी उपस्थिति में स्पष्ट रूप से सुधार हुआ है, लेकिन इसमें और सुधार की आवश्यकता है

 

कुल मिलाकर देखा जाए तो एमजी मैजेस्टर, ग्लॉस्टर से कहीं बेहतर है. यह आकार में बड़ी है, बेहतर सुविधाओं से लैस है और आराम व तकनीक के मामले में भी अधिक फीचर्स देती है. हालांकि, इंजन को और अधिक परिष्कृत किया जा सकता था और सवारी की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है.

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यह एक दमदार पैकेज है, लेकिन कीमत ही मुख्य कारक होगी, जिसकी घोषणा मई 2026 में की जाएगी

 

हालांकि, अधिकांश खरीदारों के लिए, सकारात्मक पहलू नकारात्मक पहलुओं से अधिक होने की संभावना है. कीमत ही मुख्य कारक होगी. ग्लॉस्टर की मौजूदा कीमत रु.38.33 लाख से 43.16 लाख के बीच है, जबकि मैजेस्टर की कीमत इससे अधिक, संभवतः रु.45-55 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच रहने की उम्मीद है. अधिक आक्रामक मूल्य निर्धारण रणनीति, विशेष रूप से इसे रु.50 लाख से कम रखना, इसे अधिक प्रतिस्पर्धी बना सकता है. कीमतों की घोषणा मई 2026 की शुरुआत में होने की उम्मीद है.

 

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