2026 QJ मोटर SRV 300 2.0 रु.3.29 लाख में हुई लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित मई 5, 2026
हाइलाइट्स
- SRV300 की कीमत अब रु.3.29 लाख है
- इसमें लगा 296 सीसी का अनोखा वी-ट्विन इंजन 29.9 बीएचपी और 26 एनएम का टॉर्क पैदा करता है
- इसमें नया डुअल एग्जॉस्ट डिज़ाइन, अपडेटेड डैश और डेकल्स दिए गए हैं
QJ मोटर इंडिया ने भारत में अपडेटेड SRV 300 लॉन्च की है, जिसकी कीमत रु.3.29 लाख (एक्स-शोरूम) है. SRV 300 में पहले की तरह ही मैकेनिकल बदलाव किए गए हैं, लेकिन सब-300 सीसी सेगमेंट में इसका अनोखा वी-ट्विन इंजन इसकी खासियत है. 2026 के लिए, SRV 300 में वही 296 सीसी का वी-ट्विन इंजन दिया गया है जो 9,000 आरपीएम पर 29.9 बीएचपी पावर और 5,000 आरपीएम पर 26 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन 6-स्पीड ट्रांसमिशन और स्लिपर क्लच के साथ आता है.
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2026 QJ मोटर SRV 300 में कुछ मामूली कॉस्मेटिक अपडेट किए गए हैं, जिनमें नया डुअल एग्जॉस्ट डिज़ाइन, अपडेटेड डेकल्स, नए कलर ऑप्शन और बदला हुआ इंस्ट्रूमेंट कंसोल शामिल हैं. QJ Motor SRV 300 दो कलर ऑप्शन में उपलब्ध है – मैट ब्लैक या ग्लॉसी रेड.
इसके आयाम पहले जैसे ही हैं, जिसमें 164 किलोग्राम का कर्ब वेट, 160 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस, 700 मिमी की सीट हाइट और 14 लीटर का फ्यूल टैंक शामिल है. बाइक में आगे 16 इंच और पीछे 15 इंच के पहियों का कॉम्बिनेशन है. ब्रेकिंग के लिए आगे 280 मिमी की सिंगल डिस्क और पीछे 240 मिमी की सिंगल डिस्क के साथ डुअल-चैनल ABS दिया गया है. सस्पेंशन में आगे की तरफ अपसाइड फोर्क और पीछे की तरफ ट्विन कॉइल स्प्रिंग ऑयल डैम्प्ड शॉक्स शामिल हैं.
2026 के लिए, SRV 300 की कीमत में भी बदलाव किया गया है, जिससे यह नए GST स्लैब लागू होने से पहले की कीमत के करीब पहुंच गई है. पहले SRV 300 की कीमत रु.3.19 लाख (एक्स-शोरूम) थी, लेकिन आदिश्वर ऑटो राइड इंडिया द्वारा GST का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने के बाद, इसकी कीमत घटकर रु.1.97 लाख हो गई.
अब, रु.3.29 लाख (एक्स-शोरूम) की अपडेटेड कीमत के साथ, QJ मोटर SRV 300 वास्तव में थोड़ी अधिक महंगी हो गई है.
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