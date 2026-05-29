2026 Tata Tiago: वेरिएंट के हिसाब से फ़ीचर्स और क़ीमतों की पूरी जानकारी

टाटा ने हाल ही में भारत में टियागो के अपडेटेड मॉडल्स लॉन्च किए हैं, जिनकी कीमत रु.4.70 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. अब टाटा के X-ALFA प्लेटफॉर्म पर आधारित, टियागो के इन मॉडल्स में स्टाइलिंग में काफी बदलाव किए गए हैं, साथ ही इनमें नया डिज़ाइन वाला कैबिन और ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी दी गई है.

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नई टियागो 6 ट्रिम लेवल में उपलब्ध है – स्मार्ट, प्योर, प्योर+, प्योर+ A, क्रिएटिव और क्रिएटिव+; इनमें से पूरी तरह से लोडेड ट्रिम को छोड़कर बाकी सभी में पेट्रोल और CNG इंजन के विकल्प उपलब्ध हैं. इसके अलावा, वेरिएंट के आधार पर दोनों पावरट्रेन मैनुअल और AMT विकल्पों के साथ लिए जा सकते हैं. यहाँ देखें कि आपको हर वेरिएंट में कौन-कौन से फ़ीचर्स मिलते हैं.

2026 टाटा टियागो स्मार्ट

पेट्रोल मैनुअल: रु.4.70 लाख

सीएनजी मैनुअल: रु.5.80 लाख

6 एयरबैग्स

डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

एलईडी टेल लैंप

रियर पार्किंग सेंसर

टिल्ट एडजेस्ट स्टीयरिंग

एयर कंडीशनिंग

ISOFIX

3-पॉइंट सीटबेल्ट सभी पैसेंजर के लिए

ABS और कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल

12V पॉवर आउटलेट

13-इंच स्टील व्हील (पेट्रोल)

14-इंच स्टील व्हील (CNG)

2026 टाटा टियागो प्योर

पेट्रोल मैनुअल: रु.5.50 लाख

सीएनजी मैनुअल: रु.6.50 लाख

पेट्रोल ऑटोमेटिक: रु.6 लाख

सीएनजी ऑटोमेटिक: रु.7.05 लाख

स्मार्ट के अलावा मिलने वाले फीचर्स

डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी

14-इंच स्टील व्हील के साथ कवर

हाइट-एडजेस्टेबल ड्राइवर सीट

रियर डिफॉगर

स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल

स्टीयरिंग-माउंटेड पैडल शिफ्टर्स (AMT)

पावर विंडो

इलेक्ट्रिक एडजेस्टेबल विंग मिरर

रिमोट लॉक/अनलॉक और सेंट्रल लॉकिंग

डे/नाइट IRVM

फॉलो मी होम हेडलैंप

फ्रंट यूएसी चार्जिंग सॉकेट (टाइप A और टाइप C)

2 स्पीकर्स

2026 टाटा टियागो प्योर+

पेट्रोल मैनुअल: रु.6 लाख

सीएनजी मैनुअल: रु.7 लाख

पेट्रोल ऑटोमेटिक: रु.6.55 लाख

सीएनजी ऑटोमेटिक: रु.7.55 लाख

प्योर के अलावा मिलने वाले फीचर्स

8-इंच टचस्क्रीन

वायरलेस एंड्राइड ऑटो/ऐप्पल कारप्ले

रिवर्स कैमरा

क्रूज़ कंट्रोल

ईएसपी और ट्रैक्शन कंट्रोल

हिल स्टार्ट असिस्ट

4 स्पीकर्स

टायर प्रेशर मॉनिटरिंग

स्पीड-सेंसिंग ऑटो डोर लॉक

65W टाइप सी चार्जिंग सॉकेट (फ्रंट)

2026 टाटा टियागो प्योर+ A

पेट्रोल मैनुअल: रु.6.50 लाख

सीएनजी मैनुअल: रु.7.50 लाख

पेट्रोल ऑटोमेटिक: NA*

सीएनजी ऑटोमेटि: NA*

प्योर+ के अलावा मिलने वाले फीचर्स

रियर लाइटबार

फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट स्टोरेज के साथ

रियर एसी वेंट्स

ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल

कीलेस एंट्री और गो

ऑटो हेडलैंप

रेन-सेंसिंग वाइपर्स

रियर वाइपर और वॉशर

14-इंच स्टाइलिश्ड स्टील व्हील

रियर पार्शल शेल्फ (पेट्रोल)

2026 टाटा टियागो क्रिएटिव

पेट्रोल मैनुअल: रु.7 लाख

सीएनजी मैनुअल : रु.8 लाख

पेट्रोल ऑटोमेटिक: रु.7.55 लाख

सीएनजी ऑटोमेटिक: रु.8.55 लाख

प्योर+ A के अलावा मिलने वाले फीचर्स

360-डिग्री कैमरा

ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम

10.25-इंच टचस्क्रीन

एलईडी हेडलैंप के साथ डीआरएल

15-इंच डायमंड कट अलॉय व्हील (पेट्रोल)

ऑटो-फोल्ड ORVM

कूल्ड ग्लॉव बॉक्स

वन-टच ड्राइवर विंडो डाउन

सीट बैक पॉकेट्स

2026 टाटा टियागो क्रिएटिव+

पेट्रोल मैनुअल: रु.7.30 लाख

पेट्रोल ऑटोमेटिक: रु. 7.85 लाख

क्रिएटिव के अलावा मिलने वाले फीचर्स

स्मार्टफोन डेक के साथ वायरलेस चार्जर

कनेक्टेड कार फीचर्स

एलईडी फॉग लैंप

65W टाइप C चार्जिंग सॉकेट (रियर)

ब्लैक फिनिश्ड रूफ

पावरट्रेन की बात करें तो, पेट्रोल और CNG दोनों ऑप्शन में वही 1.2-लीटर, तीन-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन इस्तेमाल किया गया है जो पिछली टियागो में था. यह इंजन पेट्रोल मोड में 85 bhp और 113 Nm का पावर देता है, जबकि CNG मोड में 74.5 bhp और 96.5 Nm का टॉर्क बनाता है. वेरिएंट के हिसाब से, इन दोनों इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल या 5-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है.

ऑटोमेटिक की कीमतें लगभग रु.55,000 ज़्यादा होने की उम्मीद है.

सभी कीमतें (एक्स-शोरूम) तय की गई हैं