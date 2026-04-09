2026 फोक्सवैगन टाइगुन: तस्वीरों में
द्वारा ऋषभ परमार
2 मिनट पढ़े
प्रकाशित अप्रैल 9, 2026
हाइलाइट्स
- टिगुआन और टैरॉन एसयूवी से प्रेरित नया फ्रंट डिज़ाइन मिलता है
- पैनोरमिक सनरूफ और वेंटिलेटेड सीटें जोड़ी गईं हैं
- 1.0 लीटर टीएसआई इंजन के लिए नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन पेश किया गया
फोक्सवैगन इंडिया ने इस महीने के अंत में लॉन्च होने वाली टाइगुन फेसलिफ्ट से पर्दा हटा दिया है. 2026 टाइगुन में कंफर्टलाइन से लेकर जीटी प्लस तक के सभी वेरिएंट्स में फीचर्स में बदलाव और नए उपकरण व स्टाइलिंग एलिमेंट्स जोड़े गए हैं. 2026 फोक्सवैगन टाइगुन की कीमतें अप्रैल के अंत में घोषित की जाएंगी, जबकि इसकी डिलेवरी भी इसी महीने से शुरू होने वाली है.
आइए सभी अपडेट्स पर एक नज़र डालते हैं:
टाइगुन में अब पहले से अधिक अग्रेसिव और परिभाषित फ्रंट डिज़ाइन है, जिसमें पतले हेडलाइट्स और एक बदली हुई ग्रिल शामिल है, जो टिगुआन और टैरॉन जैसी नई फोक्सवैगन एसयूवी से प्रेरणा लेती है.
इसमें एलईडी हेडलाइट्स का एक नया सेट दिया गया है, साथ ही आगे और पीछे एक कनेक्टेड लाइट बार है, और एक इल्यूमिनेटेड वीडब्ल्यू लोगो भी है.
साइड प्रोफाइल में, पूरा रूप परिचित ही रहता है, एकमात्र ध्यान देने लायक अपडेट 17-इंच के अलॉय व्हील्स के लिए एक नया डिजाइन है.
पीछे की तरफ, टाइगुन फेसलिफ्ट में एक इल्यूमिनेटेड लोगो, अपडेटेड एलईडी टेल-लैंप और एक बदला हुआ बम्पर दिया गया है.
GT वैरिएंट में ग्रिल एक्सेंट, अलॉय व्हील्स और एक्सटीरियर ट्रिम्स सहित कई एलिमेंट्स को ब्लैक कलर में रंगा गया है, साथ ही अंदर और बाहर GT बैजिंग भी दी गई है.
टाइगुन के नए अपडेट में फैब्रिक और लेदरेट फिनिश में छह नए अपहोल्स्ट्री विकल्प पेश किए गए हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार की सिलाई और रंग कॉम्बिनेशन शामिल हैं.
टाइगुन के फेसलिफ्ट मॉडल में पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, टच-आधारित क्लाइमेट कंट्रोल और इंटरमिटेंट फंक्शन वाला रियर वाइपर जैसी सुविधाएं जोड़ी गई हैं.
इसमें 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम और साथ ही एक बड़ा 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी शामिल है.
सुरक्षा फीचर्स में 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, ईएससी, आगे और पीछे के पार्किंग सेंसर, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल-होल्ड असिस्ट और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट आदि शामिल हैं.
नई टाइगुन में भी पुराने मॉडल की तरह 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग बरकरार रखी गई है.
टाइगुन फेसलिफ्ट में पहले की तरह ही पेट्रोल इंजन के विकल्प मौजूद हैं. इनमें 114 bhp और 178 Nm का टॉर्क पैदा करने वाला 1.0-लीटर इंजन और 148 bhp और 250 Nm टॉर्क बनाने वाला 1.5-लीटर इंजन शामिल है.
हालांकि, 1.0-लीटर TSI इंजन के लिए एक नए 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स की शुरुआत के साथ पावरट्रेन लाइनअप को अपडेट किया गया है, साथ ही माइलेज में 5.8% के सुधार का दावा किया गया है.
अन्य ट्रांसमिशन विकल्पों में 6-स्पीड मैनुअल, 6/8-स्पीड ऑटोमैटिक और 7-स्पीड डीएसजी शामिल हैं.
Last Updated on April 9, 2026
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