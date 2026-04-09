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2026 फोक्सवैगन टाइगुन: तस्वीरों में

फोक्सवैगन इस महीने के अंत में टाइगुन की कीमतों की घोषणा करेगी. इस बीच, हम तस्वीरों के ज़रिये इसके सभी नए फीचर्स की डिटेल में जानकारी दे रहे हैं.
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द्वारा ऋषभ परमार

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2 मिनट पढ़े

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प्रकाशित अप्रैल 9, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • टिगुआन और टैरॉन एसयूवी से प्रेरित नया फ्रंट डिज़ाइन मिलता है
  • पैनोरमिक सनरूफ और वेंटिलेटेड सीटें जोड़ी गईं हैं
  • 1.0 लीटर टीएसआई इंजन के लिए नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन पेश किया गया

फोक्सवैगन इंडिया ने इस महीने के अंत में लॉन्च होने वाली टाइगुन फेसलिफ्ट से पर्दा हटा दिया है. 2026 टाइगुन में कंफर्टलाइन से लेकर जीटी प्लस तक के सभी वेरिएंट्स में फीचर्स में बदलाव और नए उपकरण व स्टाइलिंग एलिमेंट्स जोड़े गए हैं. 2026 फोक्सवैगन टाइगुन की कीमतें अप्रैल के अंत में घोषित की जाएंगी, जबकि इसकी डिलेवरी भी इसी महीने से शुरू होने वाली है.

आइए सभी अपडेट्स पर एक नज़र डालते हैं:

Volkswagen Taigun

टाइगुन में अब पहले से अधिक अग्रेसिव और परिभाषित फ्रंट डिज़ाइन है, जिसमें पतले हेडलाइट्स और एक बदली हुई ग्रिल शामिल है, जो टिगुआन और टैरॉन जैसी नई फोक्सवैगन एसयूवी से प्रेरणा लेती है.

2026 VW Taigun 16

इसमें एलईडी हेडलाइट्स का एक नया सेट दिया गया है, साथ ही आगे और पीछे एक कनेक्टेड लाइट बार है, और एक इल्यूमिनेटेड वीडब्ल्यू लोगो भी है.

Volkswagen Taigun 7

साइड प्रोफाइल में, पूरा रूप परिचित ही रहता है, एकमात्र ध्यान देने लायक अपडेट 17-इंच के अलॉय व्हील्स के लिए एक नया डिजाइन है.

2026 VW Taigun

पीछे की तरफ, टाइगुन फेसलिफ्ट में एक इल्यूमिनेटेड लोगो, अपडेटेड एलईडी टेल-लैंप और एक बदला हुआ बम्पर दिया गया है.

2026 VW Taigun 10

GT वैरिएंट में ग्रिल एक्सेंट, अलॉय व्हील्स और एक्सटीरियर ट्रिम्स सहित कई एलिमेंट्स को ब्लैक कलर में रंगा गया है, साथ ही अंदर और बाहर GT बैजिंग भी दी गई है.

2026 VW Taigun 2

टाइगुन के नए अपडेट में फैब्रिक और लेदरेट फिनिश में छह नए अपहोल्स्ट्री विकल्प पेश किए गए हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार की सिलाई और रंग कॉम्बिनेशन शामिल हैं.

2026 VW Taigun 13

टाइगुन के फेसलिफ्ट मॉडल में पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, टच-आधारित क्लाइमेट कंट्रोल और इंटरमिटेंट फंक्शन वाला रियर वाइपर जैसी सुविधाएं जोड़ी गई हैं.

2026 VW Taigun 12

इसमें 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम और साथ ही एक बड़ा 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी शामिल है.

2026 VW Taigun 5

सुरक्षा फीचर्स में 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, ईएससी, आगे और पीछे के पार्किंग सेंसर, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल-होल्ड असिस्ट और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट आदि शामिल हैं.

Taigun Kushaq Safety

नई टाइगुन में भी पुराने मॉडल की तरह 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग बरकरार रखी गई है.

2026 VW Taigun 19

टाइगुन फेसलिफ्ट में पहले की तरह ही पेट्रोल इंजन के विकल्प मौजूद हैं. इनमें 114 bhp और 178 Nm का टॉर्क पैदा करने वाला 1.0-लीटर इंजन और 148 bhp और 250 Nm टॉर्क बनाने वाला 1.5-लीटर इंजन शामिल है.

2026 VW Taigun 20

हालांकि, 1.0-लीटर TSI इंजन के लिए एक नए 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स की शुरुआत के साथ पावरट्रेन लाइनअप को अपडेट किया गया है, साथ ही माइलेज में 5.8% के सुधार का दावा किया गया है.

2026 VW Taigun 21

अन्य ट्रांसमिशन विकल्पों में 6-स्पीड मैनुअल, 6/8-स्पीड ऑटोमैटिक और 7-स्पीड डीएसजी शामिल हैं.

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Last Updated on April 9, 2026

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