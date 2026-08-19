अमिताभ बच्चन ने खरीदी महिंद्रा BE6 इलेक्ट्रिक एसयूवी
द्वारा ऋषभ परमार
2 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 19, 2026
हाइलाइट्स
- अमिताभ बच्चन ने महिंद्रा BE6 इलेक्ट्रिक SUV खरीदी है
- जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है
- वीडियो में दिख रही कार 'टैंगो रेड' रंग वाली BE 6 है
बॉलीवुड में शहंशाह के नाम से मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन ने हाल ही में महिंद्रा BE 6 इलेक्ट्रिक SUV खरीदी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें वह इसी SUV को चलाते हुए नज़र आ रहे हैं. गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों में सेलिब्रिटीज़ के बीच EVs खरीदने का ट्रेंड देखा है. अमिताभ बच्चन भी इससे अछूते नहीं हैं और EV ट्रेंड में शामिल होने वाले नये सेलेब्रिटी बन गए हैं.
यह वीडियो कई सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर शेयर किया जा रहा है, जिसमें वह मुंबई में अपने बंगले के बाहर फ़ैंस का अभिवादन करते हुए दिख रहे हैं. जब गेट खुलता है, तो हमें उनके ड्राइववे पर खड़ी एक महिंद्रा BE 6 दिखाई देती है. यह लाल रंग की है और बहुत ही स्पोर्टी लगती है.
यह भी पढ़ें: महिंद्रा BE 6 फ़ॉर्मूला E फ़्रीडम एडिशन ₹24.45 लाख में लॉन्च हुआ
ऑनलाइन सामने आए एक नए वीडियो में अमिताभ बच्चन को उसी BE 6 को अपने घर से बाहर निकालते हुए देखा जा सकता है.वीडियो में एक सफ़ेद रंग की मर्सिडीज़-बेन्ज़ S-Class बाहर आती दिखती है और ठीक उस लग्ज़री सेडान के पीछे वही लाल रंग की महिंद्रा BE 6 एसयूवी है.
वीडियो में दिख रही कार 'टैंगो रेड' रंग वाली BE 6 है. यह अपने सेगमेंट की एक स्पोर्टी दिखने वाली इलेक्ट्रिक SUV है. एक्टर ने यह SUV हाल ही में खरीदी है. यहाँ दिख रही BE 6 लेटेस्ट 'स्पोर्टेक' (Sportech) वैरिएंट या फॉर्मूला वन फ्रीडम एडिशन नहीं है, बल्कि 'हेलो लूप' (Halo loop) वाला पुराना वर्जन है.
यहां दिख रही एसयूवी सबसे महंगी 'पैक थ्री' है, जिसमें 79 kWh का बैटरी पैक है. इसका मतलब है कि इस एसयूवी में दो 12.3-इंच की स्क्रीन मिलती हैं - एक इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए और दूसरी डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले के लिए. इसमें डॉल्बी एटमॉस के साथ 16-स्पीकर वाला हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम, दो वायरलेस चार्जिंग पैड, कूल्ड आर्मरेस्ट कंसोल, 360-डिग्री कैमरा, ADAS टेक्नोलॉजी, वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, एम्बिएंट लाइटिंग, एडेप्टिव सस्पेंशन और भी बहुत कुछ मिलता है.
जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह SUV 79 kWh बैटरी पैक वाला सबसे महंगा वैरिएंट है. यह वर्ज़न 282 bhp की पावर और 380 Nm का पीक टॉर्क बनाता है. कंपनी का दावा है कि यह एसयूवी एक बार चार्ज करने पर 682 किमी की रेंज देती है. इसमें ताकत सिर्फ़ पिछले पहियों तक पहुँचती है. महिंद्रा BE 6 निश्चित रूप से इस सेगमेंट की एक शानदार दिखने वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी है, क्योंकि यह बेहतरीन कीमत पर रेंज, टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस का अच्छा बैलेंस देती है.
लोकप्रिय महिंद्रा मॉडल्स
- महिंद्रा एक्सयूवी 3XOएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.79 - 15.04 लाख
- महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिकएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.37 - 17.4 लाख
- महिंद्रा स्कॉर्पियो-Nएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.69 - 25.49 लाख
- महिंद्रा बोलेरो पिक-अपएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.28 - 13.18 लाख
- महिंद्रा बोलेरो नियोएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.99 - 10.79 लाख
- महिंद्रा बोलेरोएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.49 - 9.99 लाख
- महिंद्रा एक्सयूवी700एक्स-शोरूम कीमत₹ 13.66 - 23.71 लाख
- महिंद्रा XUV400एक्स-शोरूम कीमत₹ 16.74 - 19.39 लाख
- महिंद्रा बोलेरो नियो प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 11 - 12 लाख
- महिंद्रा बोलेरो बिग पिक-अपएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.87 - 10.17 लाख
- महिंद्रा बोलेरो कैंपरएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.98 - 10.63 लाख
- महिंद्रा मराज़ोएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.06 - 16.38 लाख
- महिंद्रा थारएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.32 - 18 लाख
- महिंद्रा थार रॉक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.52 - 23.53 लाख
- महिंद्रा एक्सईवी 9ईएक्स-शोरूम कीमत₹ 21.9 - 30.5 लाख
- महिंद्रा क्सइवी नाइनएसएक्स-शोरूम कीमत₹ 20.65 - 30.7 लाख
- महिंद्रा बी 6इएक्स-शोरूम कीमत₹ 19.45 - 27.7 लाख
- महिंद्रा थ्रीएक्सओ इवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.89 - 14.96 लाख
- महिंद्रा एक्सयूवी 7XOएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.99 - 24.92 लाख
अपकमिंग कार्स
- एमजी हेक्टर हॉक ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- किया सोरेंटोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 4, 2026
- रेनो क्विड ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 11, 2026
- ऑडी क्यू3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 15, 2026
- ऑडी क्यू5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2026
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 19, 2026
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 21, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट Reviews
रिलेटेड आर्टिकल्स