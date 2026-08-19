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अमिताभ बच्चन ने खरीदी महिंद्रा BE6 इलेक्ट्रिक एसयूवी

अमिताभ बच्चन ने महिंद्रा BE6 इलेक्ट्रिक SUV खरीदी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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2 मिनट पढ़े

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प्रकाशित अगस्त 19, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • अमिताभ बच्चन ने महिंद्रा BE6 इलेक्ट्रिक SUV खरीदी है
  • जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है
  • वीडियो में दिख रही कार 'टैंगो रेड' रंग वाली BE 6 है

बॉलीवुड में शहंशाह के नाम से मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन ने हाल ही में  महिंद्रा BE 6 इलेक्ट्रिक SUV खरीदी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें वह इसी SUV को चलाते हुए नज़र आ रहे हैं. गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों में सेलिब्रिटीज़ के बीच EVs खरीदने का ट्रेंड देखा है. अमिताभ बच्चन भी इससे अछूते नहीं हैं और EV ट्रेंड में शामिल होने वाले नये सेलेब्रिटी बन गए हैं.

 

यह वीडियो कई सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर शेयर किया जा रहा है, जिसमें वह मुंबई में अपने बंगले के बाहर फ़ैंस का अभिवादन करते हुए दिख रहे हैं. जब गेट खुलता है, तो हमें उनके ड्राइववे पर खड़ी एक महिंद्रा BE 6 दिखाई देती है. यह लाल रंग की है और बहुत ही स्पोर्टी लगती है.

 

यह भी पढ़ें: महिंद्रा BE 6 फ़ॉर्मूला E फ़्रीडम एडिशन ₹24.45 लाख में लॉन्च हुआ

 

ऑनलाइन सामने आए एक नए वीडियो में अमिताभ बच्चन को उसी BE 6 को अपने घर से बाहर निकालते हुए देखा जा सकता है.वीडियो में एक सफ़ेद रंग की मर्सिडीज़-बेन्ज़ S-Class बाहर आती दिखती है और ठीक उस लग्ज़री सेडान के पीछे वही लाल रंग की महिंद्रा BE 6 एसयूवी है.


वीडियो में दिख रही कार 'टैंगो रेड' रंग वाली BE 6 है. यह अपने सेगमेंट की एक स्पोर्टी दिखने वाली इलेक्ट्रिक SUV है. एक्टर ने यह SUV हाल ही में खरीदी है. यहाँ दिख रही BE 6 लेटेस्ट 'स्पोर्टेक' (Sportech) वैरिएंट या फॉर्मूला वन फ्रीडम एडिशन नहीं है, बल्कि 'हेलो लूप' (Halo loop) वाला पुराना वर्जन है.

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यहां दिख रही एसयूवी सबसे महंगी 'पैक थ्री' है, जिसमें 79 kWh का बैटरी पैक है. इसका मतलब है कि इस एसयूवी में दो 12.3-इंच की स्क्रीन मिलती हैं - एक इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए और दूसरी डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले के लिए. इसमें डॉल्बी एटमॉस के साथ 16-स्पीकर वाला हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम, दो वायरलेस चार्जिंग पैड, कूल्ड आर्मरेस्ट कंसोल, 360-डिग्री कैमरा, ADAS टेक्नोलॉजी, वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, एम्बिएंट लाइटिंग, एडेप्टिव सस्पेंशन और भी बहुत कुछ मिलता है.

Mahindra BE 6 Formula E Freedom Edition
जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह SUV 79 kWh बैटरी पैक वाला सबसे महंगा वैरिएंट है. यह वर्ज़न 282 bhp की पावर और 380 Nm का पीक टॉर्क बनाता है. कंपनी का दावा है कि यह एसयूवी एक बार चार्ज करने पर 682 किमी की रेंज देती है. इसमें ताकत सिर्फ़ पिछले पहियों तक पहुँचती है. महिंद्रा BE 6 निश्चित रूप से इस सेगमेंट की एक शानदार दिखने वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी है, क्योंकि यह बेहतरीन कीमत पर रेंज, टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस का अच्छा बैलेंस देती है.
 

सूत्र

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