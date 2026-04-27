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ऑटो चाइना 2026: निसान टेरानो एसयूवी का नया कॉन्सेप्ट ऑफ-रोड के लिए तैयार प्लग-इन हाइब्रिड को किया गया पेश

एक छोटे अर्बन एसयूवी कॉन्सेप्ट के साथ पेश किए गए टेरानो कॉन्सेप्ट का निर्माण एक साल के भीतर शुरू होने की उम्मीद है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अप्रैल 27, 2026

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हाइलाइट्स

  • प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी का कॉन्सेप्ट 2027 में निर्माण में जाएगा
  • इसमें निसान फ्रंटियर प्रो पिक-अप के साथ आधारभूत संरचना साझा किए जाने की उम्मीद है
  • इसमें ऑफ-रोड क्षमताएं भी होंगी

निसान ने ऑटो चाइना 2026 में टेरानो नाम को फिर से पेश किया है, एक मजबूत, बॉक्सी प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी कॉन्सेप्ट के रूप में, जो निर्माण के लिए तैयार है. भारत में टेरानो नाम लंबे समय से रेनॉ डस्टर पर आधारित एसयूवी से जुड़ा था, जो लगभग एक दशक तक बिक्री पर रही. वहीं, वैश्विक स्तर पर, निसान ने 20वीं सदी के उत्तरार्ध और 21वीं सदी के आरंभ में टेरानो नाम का इस्तेमाल एक मजबूत लैडर-फ्रेम एसयूवी के लिए किया था, जिसे अब हम पाथफाइंडर के नाम से जानते हैं, पाथफाइंडर नाम का इस्तेमाल शुरू में केवल उत्तरी अमेरिका में किया जाता था.

 

यह भी पढ़ें: निसान एक्स-ट्रेल हाइब्रिड का नया वैरिएंट आया सामने

2026 Nissan Terrano Concept 1

डिजाइन की बात करें तो, टेरानो कॉन्सेप्ट रेट्रो-प्रेरित बॉक्सी लुक को आधुनिक डिजाइन के साथ खूबसूरती से पेश करता है. इसका फ्रंट हिस्सा आयताकार, आंशिक रूप से बंद ग्रिल से सुसज्जित है, जिसमें इल्यूमिनेटेड निसान लोगो लगा है. इसके दोनों ओर एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट्स वाले आयताकार प्रोजेक्टर हेडलैंप हैं. एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट्स ग्रिल में ही मौजूद हैं, जो पतले छेदों के चारों ओर लिपटी हुई हैं, जिनसे इंजन में हवा पहुंचती है. मजबूत फ्रंट बम्पर, जिसमें प्रमुख स्किड प्लेट और इंटीग्रेटेड टो हुक लगे हैं, टेरानो कॉन्सेप्ट को ऑफ-रोड के लिए तैयार लुक देते हैं.

2026 Nissan Terrano Concept 2

वहीं, क्लैमशेल बोनट में एक प्रमुख सेंट्रल एयर इनटेक और अतिरिक्त रोशनी के लिए व्हील आर्च के ऊपर सहायक लाइटिंग दी गई है. चौकोर व्हील आर्च मोटे क्लैडिंग से ढके हुए हैं, जिसमें खोखले आयताकार डिज़ाइन वाले एलईडी पोजीशन लैंप भी लगे हैं, जबकि डोर सिल्स पर भी प्रमुख क्लैडिंग है, और उभरे हुए फ्रंट और रियर फेंडर्स इसे एक दमदार एसयूवी लुक देते हैं.

 

पीछे की तरफ, टेरानो कॉन्सेप्ट में बाधाओं से बचाव के लिए एक मजबूत, ऊँचा रियर बम्पर दिया गया है, जबकि टेलगेट पर लगे फिफ्थ व्हील को आंशिक कवर से सहारा दिया गया है. इसके अलावा, मिनिमलिस्ट टेल लैंप भी खोखले आयताकार आकार में हैं.

2026 Nissan Terrano Concept 3

निसान का कहना है कि टेरानो कॉन्सेप्ट का निर्माण एक साल के भीतर शुरू हो जाएगा, हालांकि कंपनी ने इसके स्पेसिफिकेशन्स या प्लेटफॉर्म के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की है. कुछ रिपोर्टों के अनुसार, प्रोडक्शन मॉडल एसयूवी का बेस निसान फ्रंटियर प्रो PHEV पिक-अप ट्रक पर आधारित हो सकता है, जिसे पिछले साल लॉन्च किया गया था. इस पिक-अप में 1.5 लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर और ऑन-बोर्ड बैटरी लगी है, जो 300 किलोवाट से अधिक पावर और 800 एनएम (संयुक्त) टॉर्क पैदा करता है और केवल इलेक्ट्रिक मोड में 135 किमी तक की रेंज देता है. पिक-अप में इलेक्ट्रोमैकेनिकल लॉकिंग रियर डिफरेंशियल के साथ ऑल-व्हील ड्राइव भी है.

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