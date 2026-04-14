निसान एक्स-ट्रेल हाइब्रिड का नया वैरिएंट आया सामने

निसान ने नई एक्स-ट्रेल से पर्दा हटा दिया है, हालांकि फिलहाल हमें सिर्फ इसका बाहरी रूप और इसके अंदरूनी हिस्सों के बारे में कुछ अहम जानकारी ही मिली है. इस एसयूवी में निसान की एडवांस ई-पावर हाइब्रिड तकनीक होगी, लेकिन कंपनी ने अभी तक इसके पूरे तकनीकी फीचर्स साझा नहीं किए हैं.

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हमें इतना तो पता है कि X-Trail निसान के सीरीज़-हाइब्रिड डिज़ाइन को ही अपनाता है. सरल शब्दों में कहें तो, पेट्रोल इंजन पहियों से जुड़ा नहीं होता. इसके बजाय, यह एक जनरेटर की तरह काम करता है, जो बैटरी को पावर भेजता है, और बैटरी बदले में एक इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देती है जो वास्तव में कार को चलाती है. निसान ने डुअल-मोटर सेटअप की भी पुष्टि की है, जिससे यह संकेत मिलता है कि ऑल-व्हील-ड्राइव वर्जन भी उपलब्ध होगा, जिसमें संभवतः ब्रांड का e-4orce सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा.

इसके अलावा, नई एक्स-ट्रेल में मौजूदा मॉडल की तरह ही CMF-CD प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जारी रहने की उम्मीद है, लेकिन दिखने में इसमें काफी उल्लेखनीय बदलाव किए गए हैं. फ्रंट एंड में एक ब्लैक यूनिट लगाई गई है जिसमें एक बड़ी ट्रेपेज़ॉइडल ग्रिल और ग्रिल के आकार से मेल खाने वाले शार्प एलईडी लाइटिंग एलिमेंट्स हैं.

साइड से देखने पर, दरवाजों और व्हील आर्च पर अधिक तराशा हुआ डिज़ाइन नज़र आता है. पीछे की तरफ, डिज़ाइन थोड़ा अधिक चौकोर है, जिसमें अधिक मजबूत अनुपात और अपडेटेड टेल-लैंप डिटेलिंग है.

फिलहाल, निसान ने इसके फुल स्पेसिफिकेशन्स, कैबिन और फीचर्स सहित कई जानकारियों को छिपा रखा है, और हमें उम्मीद है कि आने वाले महीनों में इसकी घोषणा की जाएगी.