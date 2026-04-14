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निसान एक्स-ट्रेल हाइब्रिड का नया वैरिएंट आया सामने

नई एक्स-ट्रेल में निसान की एडवांस ई-पावर हाइब्रिड तकनीक दी गई है, हालांकि इसके फुल स्पेसिफिकेशन की घोषणा अभी बाकी है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अप्रैल 14, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • X-Trail को और भी आकर्षक बाहरी रूप दिया गया है
  • इसमें ई-पावर हाइब्रिड सिस्टम और डुअल मोटर्स की पुष्टि की गई है
  • पेट्रोल इंजन जनरेटर के रूप में काम करता है, सीधे ड्राइव के लिए नहीं

निसान ने नई एक्स-ट्रेल से पर्दा हटा दिया है, हालांकि फिलहाल हमें सिर्फ इसका बाहरी रूप और इसके अंदरूनी हिस्सों के बारे में कुछ अहम जानकारी ही मिली है. इस एसयूवी में निसान की एडवांस ई-पावर हाइब्रिड तकनीक होगी, लेकिन कंपनी ने अभी तक इसके पूरे तकनीकी फीचर्स साझा नहीं किए हैं.

 

यह भी पढ़ें: विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 की बुकिंग शुरू, 15 अप्रैल को भारत में होगी लॉन्च

New Nissan Xtrail Hybrid Unveiled 2

हमें इतना तो पता है कि X-Trail निसान के सीरीज़-हाइब्रिड डिज़ाइन को ही अपनाता है. सरल शब्दों में कहें तो, पेट्रोल इंजन पहियों से जुड़ा नहीं होता. इसके बजाय, यह एक जनरेटर की तरह काम करता है, जो बैटरी को पावर भेजता है, और बैटरी बदले में एक इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देती है जो वास्तव में कार को चलाती है. निसान ने डुअल-मोटर सेटअप की भी पुष्टि की है, जिससे यह संकेत मिलता है कि ऑल-व्हील-ड्राइव वर्जन भी उपलब्ध होगा, जिसमें संभवतः ब्रांड का e-4orce सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा.

New Nissan Xtrail Hybrid Unveiled 1

इसके अलावा, नई एक्स-ट्रेल में मौजूदा मॉडल की तरह ही CMF-CD प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जारी रहने की उम्मीद है, लेकिन दिखने में इसमें काफी उल्लेखनीय बदलाव किए गए हैं. फ्रंट एंड में एक ब्लैक यूनिट लगाई गई है जिसमें एक बड़ी ट्रेपेज़ॉइडल ग्रिल और ग्रिल के आकार से मेल खाने वाले शार्प एलईडी लाइटिंग एलिमेंट्स हैं.

New Nissan Xtrail Hybrid Unveiled 3

साइड से देखने पर, दरवाजों और व्हील आर्च पर अधिक तराशा हुआ डिज़ाइन नज़र आता है. पीछे की तरफ, डिज़ाइन थोड़ा अधिक चौकोर है, जिसमें अधिक मजबूत अनुपात और अपडेटेड टेल-लैंप डिटेलिंग है.

 

फिलहाल, निसान ने इसके फुल स्पेसिफिकेशन्स, कैबिन और फीचर्स सहित कई जानकारियों को छिपा रखा है, और हमें उम्मीद है कि आने वाले महीनों में इसकी घोषणा की जाएगी.

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  • यूज़्ड 2018 मारुति सुजुकी सेलेरियो,
    2018 मारुति सुजुकी सेलेरियो
    VXI BS IV | 42,909 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.95 लाख
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  • यूज़्ड 2023 टाटा नेक्सन,
    2023 टाटा नेक्सन
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    ₹ 19,348/माह emi
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  • यूज़्ड 2019 फोर्ड इकोस्पोर्ट,
    2019 फोर्ड इकोस्पोर्ट
    1.5 TiVCT Titanium BS IV | 86,609 km | पेट्रोल | मैन्युअल
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    ₹ 13,587/माह emi
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  • यूज़्ड 2021 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2021 मारुति सुजुकी बलेनो
    Zeta BS IV | 52,384 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
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    2022 होंडा सिटी
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    ₹ 21,625/माह emi
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  • यूज़्ड 2021 मारुति सुजुकी अल्टो 800,
    2021 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    VXI | 35,908 km | पेट्रोल | मैन्युअल
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  • यूज़्ड 2022 टाटा नेक्सन,
    2022 टाटा नेक्सन
    Revotron XZ Plus Dark | 32,238 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.68 लाख
    ₹ 17,196/माह emi
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  • यूज़्ड 2019 मारुति सुजुकी अल्टो 800,
    2019 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    VXI | 35,446 km | पेट्रोल | मैन्युअल
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    ₹ 6,308/माह emi
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  • यूज़्ड 2018 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2018 मारुति सुजुकी बलेनो
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    ₹ 8,299/माह emi
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    2013 ह्युंडई आए20 [2008-2014]
    1.2 Asta | 51,749 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.87 लाख
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