बजाज ऑटो का दावा: पिछले 10 साल में बनी सभी बाइक्स E20 पेट्रोल के साथ पूरी तरह अनुकूल
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जुलाई 15, 2026
हाइलाइट्स
- बजाज का कहना है कि 10 साल तक पुरानी मोटरसाइकिलें E20 के अनुकूल हैं
- केटीएम और ट्रायम्फ के मॉडल भी E20 के अनुकूल हैं
- यह बयान भारत की इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी को लेकर जनता की नाराजगी के बीच आया है
भारत की इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी को लेकर लोगों का विरोध कम नहीं हो रहा है, फिर भी बजाज ऑटो उन ऑटो मैन्युफैक्चरर्स की बढ़ती लिस्ट में शामिल हो गया है जो इस पॉलिसी का समर्थन कर रहे हैं. बजाज के अनुसार, ब्रांड की सभी मोटरसाइकिलें E20 के अनुकूल हैं, जिनमें भारत में बनी KTM और ट्रायम्फ मॉडल भी शामिल हैं. इतना ही नहीं, बजाज ऑटो द्वारा बनाई गई 10 साल पुरानी मोटरसाइकिलें भी E20 फ्यूल के अनुकूल हैं.
“हम सभी को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि बजाज ऑटो में बनी सभी मोटरसाइकिलें E20 फ्यूल के इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से सही हैं. और यह बात न सिर्फ़ हाल ही में बनी बाइकों के लिए, बल्कि पिछले 10 सालों से ज़्यादा समय से हमारी बनाई जा रही मोटरसाइकिलों के लिए भी सच है. यह हमारी R&D टीमों की कड़ी मेहनत का नतीजा है. इसी वजह से, हमारी वारंटी की शर्तें E20 फ्यूल के इस्तेमाल पर भी लागू होती हैं.”
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बजाज ऑटो लिमिटेड के सेंट्रल मार्केटिंग प्रेसिडेंट सुमीत नारंग ने कहा, "जैसा कि आप जानते हैं, हम अपनी बाइक न सिर्फ़ भारत में, बल्कि दुनिया भर में बेचते हैं. असल में, ब्राज़ील जैसे देश में E27 फ़्यूल का इस्तेमाल होता है, यानी इसमें 27% इथेनॉल होता है. हम वहाँ भी अपनी बाइक बेचते हैं और वे बहुत अच्छी तरह चलती हैं; इस वजह से हमें प्रोडक्ट को लेकर कोई शिकायत नहीं मिली है."
बजाज ने पिछले 10 सालों में बनी केटीएम और ट्रायम्फ बाइक्स को भी इसमें शामिल किया है, जो E20 के अनुकूल हैं. भारत में बनी सिंगल-सिलेंडर ट्रायम्फ बाइक्स को पहली बार 2023 में पेश किया गया था, जबकि बजाज 2002 से ही भारत में कम क्षमता वाली KTM बाइक्स बना रहा है. बजाज ऑटो ने ग्राहकों को भरोसा दिलाया है कि बजाज की सभी मोटरसाइकिलों पर E20 का कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, हालांकि ईंधन की दक्षता (माइलेज) में थोड़ी कमी आ सकती है.
“फ्यूल एफिशिएंसी में थोड़ी कमी आ सकती है. लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, ड्राइविंग की स्थिति, राइडिंग की आदतें और मेंटेनेंस जैसे कई और अहम कारण भी हैं, जिन्हें बेहतर बनाकर आप सबसे अच्छा माइलेज पा सकते हैं. तो बेझिझक अपनी पसंदीदा पल्सर, डोमिनार, केटीएम, एवेंजर या ट्रायम्फ खरीदें, जिन्हें बजाज ऑटो ने गर्व के साथ भारत में बनाया है. हम आपकी हर ज़रूरत का ध्यान रखेंगे,” नारंग ने कहा.
14 जुलाई को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने E10 उपलब्ध कराने की संभावना को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि भारत ने 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल कर लिया है और अब देश के हर फ्यूल स्टेशन पर E20 उपलब्ध है. गडकरी के अनुसार, जो लोग इथेनॉल-ब्लेंडेड फ्यूल नहीं चाहते, वे 100% पेट्रोल चुन सकते हैं, जिसकी कीमत लगभग 64% ज़्यादा है. दिल्ली में, रेगुलर E20 की कीमत लगभग रु.102 प्रति लीटर है, जबकि इथेनॉल-फ्री पेट्रोल की कीमत रु.167 प्रति लीटर से ज़्यादा है.
अपकमिंग कार्स
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 15, 2026
- एमजी स्टारलाइट 560एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 21 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 16, 2026
- मर्सिडीज़-एएमजी ई53 पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 13.9 - 14.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 23, 2026
- मारुति सुजुकी ब्रेज़ाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 23, 2026
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- किया सिरोस ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 20, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.75 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2026
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