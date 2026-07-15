बजाज ऑटो का दावा: पिछले 10 साल में बनी सभी बाइक्स E20 पेट्रोल के साथ पूरी तरह अनुकूल

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
होंडाएमजी स्टारलाइट 560मर्सिडीज़-एएमजी ई53 पीएचईवीमारुति सुजुकी 2026 Brezza
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्डट्रायंफहोंडाएथर ई एल 01केटीएम
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

बजाज ऑटो का दावा: पिछले 10 साल में बनी सभी बाइक्स E20 पेट्रोल के साथ पूरी तरह अनुकूल

ग्राहकों को भरोसा दिलाने के लिए बजाज ऑटो ने कहा है कि कंपनी की सभी बाइक्स, जिनमें केटीएम और ट्रायम्फ मॉडल भी शामिल हैं, पूरी तरह से E20 कम्पैटिबल हैं और पुरानी बाइक्स के लिए भी वारंटी क्लेम मान्य होंगे.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जुलाई 15, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • बजाज का कहना है कि 10 साल तक पुरानी मोटरसाइकिलें E20 के अनुकूल हैं
  • केटीएम और ट्रायम्फ के मॉडल भी E20 के अनुकूल हैं
  • यह बयान भारत की इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी को लेकर जनता की नाराजगी के बीच आया है

भारत की इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी को लेकर लोगों का विरोध कम नहीं हो रहा है, फिर भी बजाज ऑटो उन ऑटो मैन्युफैक्चरर्स की बढ़ती लिस्ट में शामिल हो गया है जो इस पॉलिसी का समर्थन कर रहे हैं. बजाज के अनुसार, ब्रांड की सभी मोटरसाइकिलें E20 के अनुकूल हैं, जिनमें भारत में बनी KTM और ट्रायम्फ मॉडल भी शामिल हैं. इतना ही नहीं, बजाज ऑटो द्वारा बनाई गई 10 साल पुरानी मोटरसाइकिलें भी E20 फ्यूल के अनुकूल हैं.

Bajaj Auto edited

“हम सभी को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि बजाज ऑटो में बनी सभी मोटरसाइकिलें E20 फ्यूल के इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से सही हैं. और यह बात न सिर्फ़ हाल ही में बनी बाइकों के लिए, बल्कि पिछले 10 सालों से ज़्यादा समय से हमारी बनाई जा रही मोटरसाइकिलों के लिए भी सच है. यह हमारी R&D टीमों की कड़ी मेहनत का नतीजा है. इसी वजह से, हमारी वारंटी की शर्तें E20 फ्यूल के इस्तेमाल पर भी लागू होती हैं.”

 

यह भी पढ़ें: भारत में लॉन्च से पहले हीरो करिज़्मा XMR 250 बिना ढके आई नज़र

 

बजाज ऑटो लिमिटेड के सेंट्रल मार्केटिंग प्रेसिडेंट सुमीत नारंग ने कहा, "जैसा कि आप जानते हैं, हम अपनी बाइक न सिर्फ़ भारत में, बल्कि दुनिया भर में बेचते हैं. असल में, ब्राज़ील जैसे देश में E27 फ़्यूल का इस्तेमाल होता है, यानी इसमें 27% इथेनॉल होता है. हम वहाँ भी अपनी बाइक बेचते हैं और वे बहुत अच्छी तरह चलती हैं; इस वजह से हमें प्रोडक्ट को लेकर कोई शिकायत नहीं मिली है."

2026 Bajaj Pulsar NS 400 Z m39 jpg

बजाज ने पिछले 10 सालों में बनी केटीएम और ट्रायम्फ बाइक्स को भी इसमें शामिल किया है, जो E20 के अनुकूल हैं. भारत में बनी सिंगल-सिलेंडर ट्रायम्फ बाइक्स को पहली बार 2023 में पेश किया गया था, जबकि बजाज 2002 से ही भारत में कम क्षमता वाली KTM बाइक्स बना रहा है. बजाज ऑटो ने ग्राहकों को भरोसा दिलाया है कि बजाज की सभी मोटरसाइकिलों पर E20 का कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, हालांकि ईंधन की दक्षता (माइलेज) में थोड़ी कमी आ सकती है.

KTM 390 Duke 1

“फ्यूल एफिशिएंसी में थोड़ी कमी आ सकती है. लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, ड्राइविंग की स्थिति, राइडिंग की आदतें और मेंटेनेंस जैसे कई और अहम कारण भी हैं, जिन्हें बेहतर बनाकर आप सबसे अच्छा माइलेज पा सकते हैं. तो बेझिझक अपनी पसंदीदा पल्सर, डोमिनार, केटीएम, एवेंजर या ट्रायम्फ खरीदें, जिन्हें बजाज ऑटो ने गर्व के साथ भारत में बनाया है. हम आपकी हर ज़रूरत का ध्यान रखेंगे,” नारंग ने कहा.

2026 Triumph Tracker 400 m6 jpg

14 जुलाई को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने E10 उपलब्ध कराने की संभावना को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि भारत ने 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल कर लिया है और अब देश के हर फ्यूल स्टेशन पर E20 उपलब्ध है. गडकरी के अनुसार, जो लोग इथेनॉल-ब्लेंडेड फ्यूल नहीं चाहते, वे 100% पेट्रोल चुन सकते हैं, जिसकी कीमत लगभग 64% ज़्यादा है. दिल्ली में, रेगुलर E20 की कीमत लगभग रु.102 प्रति लीटर है, जबकि इथेनॉल-फ्री पेट्रोल की कीमत रु.167 प्रति लीटर से ज़्यादा है.

# Bajaj# E20# E20-compliant engine# E20 Certification# Bajaj KTM# Bajaj Triumph# KTM# Triumph# ethanol in petrol# Auto Industry# Two wheeler# Bikes# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर ने आखिरकार मजेस्टर एसयूवी की कीमतों का ऐलान कर दिया है. क्या अब यह फॉर्च्यूनर को टक्कर दे पाएगी?
    एमजी मजेस्टर बनाम टोयोटा फॉर्च्यूनर: क्या भारत में नई फ्लैगशिप एसयूवी अपनी ज़्यादा कीमत के लायक है?
  • नई हेलमेट सीरीज़ में कार्बन फ़ाइबर कम्पोज़िट शेल और केवलर रीइन्फ़ोर्समेंट है, और यह ISI और DOT स्टैंडर्ड्स को पूरा करती है.
    इग्नाइट ने भारत में कार्बन फाइबर सीरीज के नए हेलमेट लॉन्च किए, कीमतें रु.14,999 से शुरू
  • हीरो मोटोकॉर्प ने विडा VX2 लाइनअप में एक नया 4.4 kWh बैटरी ऑप्शन शामिल किया है.
    4.4 kWh बैटरी वाली हीरो विडा VX2 प्लस रु.1.44 लाख में हुई लॉन्च
  • टेरॉन लाइफ ट्रिम के ज़्यादातर फ़ीचर्स और खूबियां तीन-रो वाली Tayron R-Line जैसी ही होंगी, लेकिन यह एक ज़्यादा आकर्षक पैकेज होगा.
    फोक्सवैगन Tayron Life 5-सीटर एसयूवी हुई लॉन्च, कीमत रु.41.99 लाख
  • यामाहा FZ Blue Flex नाम की यह FZ बाइक फ्लेक्स-फ्यूल के अनुकूल है और E20 से लेकर E85 तक के इथेनॉल ब्लेंड पर चल सकती है.
    यामाहा FZ Flex-Fuel रु.1.24 लाख में हुई लॉन्च
  • जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर ने आखिरकार मजेस्टर एसयूवी की कीमतों का ऐलान कर दिया है. क्या अब यह फॉर्च्यूनर को टक्कर दे पाएगी?
    एमजी मजेस्टर बनाम टोयोटा फॉर्च्यूनर: क्या भारत में नई फ्लैगशिप एसयूवी अपनी ज़्यादा कीमत के लायक है?
  • नई हेलमेट सीरीज़ में कार्बन फ़ाइबर कम्पोज़िट शेल और केवलर रीइन्फ़ोर्समेंट है, और यह ISI और DOT स्टैंडर्ड्स को पूरा करती है.
    इग्नाइट ने भारत में कार्बन फाइबर सीरीज के नए हेलमेट लॉन्च किए, कीमतें रु.14,999 से शुरू
  • हीरो मोटोकॉर्प ने विडा VX2 लाइनअप में एक नया 4.4 kWh बैटरी ऑप्शन शामिल किया है.
    4.4 kWh बैटरी वाली हीरो विडा VX2 प्लस रु.1.44 लाख में हुई लॉन्च
  • टेरॉन लाइफ ट्रिम के ज़्यादातर फ़ीचर्स और खूबियां तीन-रो वाली Tayron R-Line जैसी ही होंगी, लेकिन यह एक ज़्यादा आकर्षक पैकेज होगा.
    फोक्सवैगन Tayron Life 5-सीटर एसयूवी हुई लॉन्च, कीमत रु.41.99 लाख
  • यामाहा FZ Blue Flex नाम की यह FZ बाइक फ्लेक्स-फ्यूल के अनुकूल है और E20 से लेकर E85 तक के इथेनॉल ब्लेंड पर चल सकती है.
    यामाहा FZ Flex-Fuel रु.1.24 लाख में हुई लॉन्च
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • बजाज ऑटो का दावा: पिछले 10 साल में बनी सभी बाइक्स E20 पेट्रोल के साथ पूरी तरह अनुकूल