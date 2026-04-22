बजाज पल्सर NS400Z 350 सीसी इंजन के साथ हुई लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अप्रैल 22, 2026
हाइलाइट्स
- 349 सीसी का इंजन 40 बीएचपी की ताकत 33.2 एनएम का टॉर्क पैदा करता है
- आधिकारिक वेबसाइट पर कीमत अपरिवर्तित है
- अब पावर और टॉर्क थोड़े अधिक रेव्स पर प्राप्त होते हैं
बजाज ने 1 अप्रैल, 2026 से लागू होने वाले अपडेटेड जीएसटी दरों के अनुरूप, अपनी सभी 400 सीसी रेंज को 350 सीसी से कम करने की पहल के तहत, नए 349 सीसी इंजन के साथ अपडेटेड पल्सर NS400Z लॉन्च की है. अब कंपनी ने पल्सर NS400Z को भी नए इंजन के साथ अपडेट कर दिया है. कंपनी ने 350 सीसी इंजन वाली NS400Z के स्पेसिफिकेशन्स को चुपचाप अपडेट किया है, लेकिन इसकी कीमत रु.1,93,900 (एक्स-शोरूम) पर अपरिवर्तित रखी गई है.
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छोटे आकार के 349 सीसी सिंगल-सिलेंडर इंजन की अधिकतम शक्ति 9,000 आरपीएम पर 40 बीएचपी है, जो पहले इसी आरपीएम पर 42.4 बीएचपी थी, लेकिन उतनी ही है जितनी 373 सीसी इंजन के साथ लॉन्च होने पर NS400Z की थी. हालांकि, पीक टॉर्क 1.8 एनएम घटकर 33.2 एनएम हो गया है, जो अब 7,500 आरपीएम पर मिलेगा. इंजन का 89 मिमी बोर पिछले 373 सीसी यूनिट के समान है, लेकिन स्ट्रोक को घटाकर 56.1 मिमी कर दिया गया है, जो पहले के इंजन में 60 मिमी था.
लगभग एक साल पहले, NS400Z को अधिक पावर, बेहतर टायरों और क्विकशिफ्टर के साथ अपडेट किया गया था. NS400Z को अभी भी अपनी कैटेगरी में सबसे शक्तिशाली मोटरसाइकिल माना जाता है और यह 400 सीसी से कम की नेकेड स्ट्रीट मोटरसाइकिलों की कैटेगरी में आकर्षक कीमत और परफॉर्मेंस का पैकेज देती है. 349 सीसी इंजन के अलावा, अपडेटेड पल्सर NS400Z में डिज़ाइन, मैकेनिकल और अन्य फीचर्स में कोई बदलाव नहीं होने की उम्मीद है.
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