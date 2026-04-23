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बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज का फेसलिफ्ट नए डिजाइन और अधिक तकनीकी फीचर्स के साथ हुआ लॉन्च

इस फ्लैगशिप सेडान को अंदर और बाहर से बदली हुई स्टाइलिंग और इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और पेट्रोल-डीज़ल विकल्पों सहित बड़ी पावरट्रेन लाइनअप मिलती है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अप्रैल 23, 2026

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हाइलाइट्स

  • अपडेटेड ग्रिल और लाइटिंग के साथ बदली हुई बाहरी डिज़ाइन मिलती है
  • नई कैबिन डिजाइनिंग और न्यू क्लासें तकनीक का कॉम्बिनेशन है
  • i7 में 112 kWh की बैटरी पैक लगी हुई है

बीएमडब्ल्यू ने 7 सीरीज़ के नये वैरिएंट को पेश किया है, जिसमें इतने बड़े बदलाव किए गए हैं कि कंपनी इसे अब तक का अपना सबसे व्यापक मॉडल अपडेट बता रही है. 2026 के लिए, सातवीं पीढ़ी के इस मॉडल में नया स्टाइल, नई इन-कार तकनीक और विविध प्रकार के ड्राइवट्रेन विकल्प दिए गए हैं, साथ ही यह बीएमडब्ल्यू की आगामी न्यू क्लासे तकनीक का शुरुआत भी करती है.

 

यह भी पढ़ें: बीएमडब्ल्यू इंडिया ने 2026 की पहली तिमाही में रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की, एसयूवी और लॉन्ग व्हीलबेस मॉडल का रहा दबदबा

 

2026 बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज़ बाहरी हिस्सा

BMW 7 Series Facelift 1

सबसे पहले इसके लुक की बात करते हैं. इसके पूरे अनुपात में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन BMW ने कुछ खास बदलाव किए हैं. फ्रंट में पहले की तरह ही बड़ी किडनी ग्रिल है, हालांकि अब इसके अंदरूनी डिज़ाइन में वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल स्लैट्स का इस्तेमाल किया गया है. स्प्लिट हेडलैंप सेटअप पहले जैसा ही है, लेकिन इसके कॉन्फ़िगरेशन को नया रूप दिया गया है. पतले DRLs ऊपर की तरफ लगे हैं, जबकि मुख्य हेडलैंप यूनिट अब बम्पर के धंसे हुए हिस्सों में वर्टिकल रूप से स्थित हैं.

BMW 7 Series Facelift 4

पीछे की ओर,लाइट व्यवस्था हॉरिजॉन्टल रूप से फैली हुई है, लेकिन पूरी चौड़ाई वाली लाइट बार नहीं बनाती. आगे की डीआरएल और पीछे की लाइटें एक समान हॉरिजॉन्टल अक्ष पर संरेखित हैं. बीएमडब्ल्यू दो रंगों के विस्तारित पेंट विकल्प भी पेश कर रही है, जिसमें एक ऐसा फिनिश भी शामिल है जो मैट निचले हिस्से को मेटैलिक ऊपरी हिस्से के साथ जोड़ता है, जिसे हाथ से बनाई गई कोच लाइन द्वारा अलग किया गया है.

 

2026 बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज़ कैबिन

BMW 7 Series Facelift 5

अब कैबिन में बीएमडब्ल्यू का पैनोरैमिक आईड्राइव सिस्टम दिया गया है, जो यात्री साइड डिस्प्ले और नये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के साथ आता है. यह सिस्टम नेविगेशन, मीडिया, वॉइस इंटरेक्शन और अन्य सर्विस को जोड़ता है, साथ ही ओवर-द-एयर अपडेट को सपोर्ट भी करता है.

 

पीछे की सीटों के लिए खास फीचर्स उपलब्ध कराए गए हैं. बीएमडब्ल्यू थिएटर स्क्रीन एक 31.3 इंच का 8K डिस्प्ले है जो छत से नीचे की ओर फोल्ड हो जाता है और HDMI के माध्यम से बाहरी इनपुट को सपोर्ट करता है, जिससे व्यक्तिगत उपकरणों को कनेक्ट किया जा सकता है. इसमें लगा कैमरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा देता है.

BMW 7 Series Facelift 7

अन्य विकल्पों में एग्जीक्यूटिव लाउंज पैकेज शामिल है, जो विस्तारित लेग सपोर्ट के साथ रिक्लाइनिंग रियर पैसेंजर सीट देता है, जबकि अपहोल्स्ट्री विकल्पों में अब लकड़ी और मेटल ट्रिम जैसी पारंपरिक मटेरियल के साथ-साथ लैदर और कश्मीरी जैसे कॉम्बिनेशन भी शामिल हैं.

 

2026 बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज़ पावरट्रेन विकल्प

BMW 7 Series Facelift 2

बाजार की मांग के आधार पर, 7 सीरीज़ कई पावरट्रेन विकल्पों में उपलब्ध है, जिसमें पूरी तरह से इलेक्ट्रिक i7 वेरिएंट लाइनअप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. i7 50 xDrive 455 bhp और 660 Nm ताकत बनाता है, जबकि i7 60 xDrive 544 bhp और 745 Nm की ताकत पैदा करता है. रेंज-टॉपिंग i7 M70 xDrive 670 bhp तक की पावर और 1,000 Nm से अधिक का टॉर्क पैदा करता है, और कंपनी का दावा है कि यह 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार 3.8 सेकंड में पकड़ लेती है.

 

बैटरी की क्षमता 112.5 किलोवाट-घंटे (नेट) बनी हुई है, और कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर इसकी दावा की गई ड्राइविंग रेंज 700 किमी (WLTP) से अधिक है. 250 किलोवाट तक की फास्ट चार्जिंग से 30 मिनट में 10-80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है.

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