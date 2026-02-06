बीएमडब्ल्यू F 450 GS पर आधारित स्पोर्ट्सबाइक टैस्टिंग के दौरान दिखी

एक नई फेयर्ड सुपरस्पोर्ट बाइक का पूरी तरह से ढका मॉडल टैस्टिंग के दौरान देखा गया है. ऐसा लगता है कि यह बाइक आगामी BMW F 450 GS के प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जिसका निर्माण टीवीएस मोटर कंपनी कर रही है. उम्मीद है कि नए 450 प्लेटफॉर्म से कई मॉडल बनेंगे, जिनमें से एक या दो टीवीएस के भी होंगे, ठीक 310 प्लेटफॉर्म की तरह. इसलिए, यह सुपरस्पोर्ट टैस्ट मॉडल टीवीएस या बीएमडब्ल्यू मोटराड का प्री-प्रोडक्शन प्रोटोटाइप हो सकता है – निर्माण शुरू होने पर यह अपाचे 450 RR या बीएमडब्ल्यू S 450 RR हो सकती है.

टेस्टिंग मॉडल को पूरी तरह से ढक दिया गया है, जिससे इसके डिज़ाइन की कई बारीकियाँ छिपी हुई हैं, लेकिन कुछ जानकारी नज़र आ रही हैं. बॉडी कवर के नीचे सामने के हिस्से में अपडेटेड रूप से व्यवस्थित हेडलाइट और विंडस्क्रीन दिखाई दे रही है, और फेयरिंग में विंगलेट्स हो सकते हैं, जो आजकल न केवल आधुनिक सुपरस्पोर्ट मशीनों में, बल्कि टीवीएस एनटॉर्क 150 जैसे कुछ स्कूटरों में भी एक डिज़ाइन एलिमेंट बन गया है.

टेस्टिंग मॉडल के फ्रंट ब्रेक कैलिपर पर BMW का लोगो है, और बाएं हैंडलबार पर लगा मेनू कंट्रोल बीएमडब्ल्यू मोटोराड का जाना-पहचाना जॉग व्हील है, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह वास्तव में एक बीएमडब्ल्यू मॉडल का ही परीक्षण है. इंजन वही होने की उम्मीद है जो F 450 GS में इस्तेमाल किया गया है – एक 420 सीसी, पैरेलल-ट्विन इंजन जो 8,750 rpm पर 47 bhp और 6,750 rpm पर 43 Nm का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है. बीएमडब्ल्यू F 450 GS अगले कुछ महीनों में बिक्री के लिए उपलब्ध होने की उम्मीद है, जिसके बाद 450 RR को पेश किया जाएगा, संभवतः इस साल के अंत में यह पेश होगी, और मॉडल 2027 की शुरुआत में लॉन्च होगा.

(तस्वीर सूत्र)