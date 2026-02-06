पत्रिकायूज़्ड कार्स
बीएमडब्ल्यू F 450 GS पर आधारित स्पोर्ट्सबाइक टैस्टिंग के दौरान दिखी

आगामी सुपरस्पोर्ट मशीन में आगामी बीएमडब्ल्यू एफ 450 जीएस के समान पैरेलल-ट्विन इंजन होने की उम्मीद है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित फ़रवरी 6, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • आगामी BMW 450 सुपरस्पोर्ट टैस्टिंग के दौरान देखी गई
  • नई BMW 450 का इंजन F 450 GS के साथ साझा किया जाएगा
  • टीवीएस मोटर कंपनी द्वारा निर्मित नए 450 सीसी मॉडल

एक नई फेयर्ड सुपरस्पोर्ट बाइक का पूरी तरह से ढका मॉडल टैस्टिंग के दौरान देखा गया है. ऐसा लगता है कि यह बाइक आगामी BMW F 450 GS के प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जिसका निर्माण टीवीएस मोटर कंपनी कर रही है. उम्मीद है कि नए 450 प्लेटफॉर्म से कई मॉडल बनेंगे, जिनमें से एक या दो टीवीएस के भी होंगे, ठीक 310 प्लेटफॉर्म की तरह. इसलिए, यह सुपरस्पोर्ट टैस्ट मॉडल टीवीएस या बीएमडब्ल्यू मोटराड का प्री-प्रोडक्शन प्रोटोटाइप हो सकता है – निर्माण शुरू होने पर यह अपाचे 450 RR या बीएमडब्ल्यू S 450 RR हो सकती है.

RR 450 Spy Shot m2

टेस्टिंग मॉडल को पूरी तरह से ढक दिया गया है, जिससे इसके डिज़ाइन की कई बारीकियाँ छिपी हुई हैं, लेकिन कुछ जानकारी नज़र आ रही हैं. बॉडी कवर के नीचे सामने के हिस्से में अपडेटेड रूप से व्यवस्थित हेडलाइट और विंडस्क्रीन दिखाई दे रही है, और फेयरिंग में विंगलेट्स हो सकते हैं, जो आजकल न केवल आधुनिक सुपरस्पोर्ट मशीनों में, बल्कि टीवीएस एनटॉर्क 150 जैसे कुछ स्कूटरों में भी एक डिज़ाइन एलिमेंट बन गया है.

 

यह भी पढ़ें: बीएमडब्ल्यू X3 30 xDrive पेट्रोल भारत में 16 फरवरी को होग लॉन्च

 

टेस्टिंग मॉडल के फ्रंट ब्रेक कैलिपर पर BMW का लोगो है, और बाएं हैंडलबार पर लगा मेनू कंट्रोल बीएमडब्ल्यू मोटोराड का जाना-पहचाना जॉग व्हील है, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह वास्तव में एक बीएमडब्ल्यू मॉडल का ही परीक्षण है. इंजन वही होने की उम्मीद है जो F 450 GS में इस्तेमाल किया गया है – एक 420 सीसी, पैरेलल-ट्विन इंजन जो 8,750 rpm पर 47 bhp और 6,750 rpm पर 43 Nm का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है. बीएमडब्ल्यू F 450 GS अगले कुछ महीनों में बिक्री के लिए उपलब्ध होने की उम्मीद है, जिसके बाद 450 RR को पेश किया जाएगा, संभवतः इस साल के अंत में यह पेश होगी, और मॉडल 2027 की शुरुआत में लॉन्च होगा.

 

(तस्वीर सूत्र)

# BMW F 450 RR# BMW S 450 RR# Bikes# Two Wheelers# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • दोनों स्पेशल एडिशन में वेरिएंट के अनुसार खास रंग योजना और ग्राफिक्स दिए गए हैं.
    होंडा डिओ 125 एक्स-एडिशन और शाइन 125 लिमिटेड एडिशन हुए लॉन्च
  • सुजुकी एक्सेस एबीएस अब भारत में बिकने वाला सिंगल-चैनल एबीएस वाला सबसे किफायती दोपहिया वाहन है.
    सुजुकी एक्सेस ABS के साथ हुई लॉन्च, कीमत रु.92,328
  • अधिकांश ब्रांडों ने वित्त वर्ष 2026 के पहले महीने में साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की है.
    जनवरी 2026 में टू-व्हीलर बिक्री: हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस, रॉयल एनफील्ड और सुजुकी की बिक्री में वृद्धि जारी
  • केटीएम ने चुपचाप भारत में अपनी एडवेंचर बाइक लाइनअप का विस्तार करते हुए ऑफ-रोड पर अधिक केंद्रित 390 एडवेंचर आर को लॉन्च किया है.
    केटीएम 390 एडवेंचर R भारत में रु.3.78 लाख की कीमत पर हुई लॉन्च
  • यामाहा ने भारत में तीन लाख से अधिक स्कूटरों को प्रभावित करने वाले बड़े पैमाने पर रिकॉल की घोषणा की है.
    फ्रंट ब्रेक की समस्या के चलते यामाहा ने फासिनो 125 और RayZR 125 के लिए जारी किया रिकॉल
