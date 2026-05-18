बीएमडब्ल्यू विजन अल्पीना जीटी कॉन्सेप्ट हुई पेश, अल्पीना के प्रीमियम सेगमेंट में प्रवेश की झलक
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित मई 18, 2026
हाइलाइट्स
- अल्पीना, बीएमडब्ल्यू और रोल्स-रॉयस के बीच की खाई को पाटने का प्रयास करेगी
- 2+2 विज़न अल्पीना कॉन्सेप्ट आगामी अल्पीना मॉडलों के डिज़ाइन की झलक पेश करेगा
- कॉन्सेप्ट में वी8 इंजन लगा है
हाल ही में अधिग्रहित अल्पीना ब्रांड के साथ बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज-बेंज के अल्ट्रा-लक्जरी मायबाक डिवीजन को टक्कर देने के लिए तैयार दिख रही है. हाल ही में आयोजित 2026 कॉनकोर्सो डी'एलेगांजा विला डी'एस्टे में, जर्मन कार निर्माता ने नए अल्पीना सब-ब्रांड के तहत पहले कॉन्सेप्ट, विजन बीएमडब्ल्यू अल्पीना को फिर से पेश किया - यह एक ऐसा अध्ययन है जो मानक बीएमडब्ल्यू ब्रांड के अधिक शानदार विकल्प के रूप में अल्पीना के भविष्य की झलक दिखाता है. कंपनी ने यह भी पुष्टि की कि पहला अल्पीना मॉडल 2027 में आएगा और यह 7 सीरीज पर आधारित होगा.
विजन अल्पीना कॉन्सेप्ट एक अल्ट्रा-लक्जरी 2+2, दो-दरवाजे वाली जीटी कार है, जिसमें फिक्स्ड ग्लास रूफ और ग्रांड टूरर के अनुपात हैं जो मौजूदा बीएमडब्ल्यू 8 सीरीज की याद दिलाते हैं, जिसमें शार्कनोज डिजाइन भी शामिल है. सामने से देखने पर, स्प्लिट हेडलैंप डिजाइन और तराशा हुआ बोनट विजन अल्पीना और नई 7 सीरीज के बीच कुछ समानताएं दिखाते हैं. बीएमडब्ल्यू की बड़ी किडनी ग्रिल को थ्री-डायमेंशनल लुक दिया गया है, जिसके सेंटर पार्ट बंद हैं और ग्रिल के चारों ओर छिपे हुए छेद हैं जो इंजन बे में हवा आने देते हैं ताकि हुड के नीचे लगे वी8 इंजन को ठंडा किया जा सके. ग्रिल के चारों ओर की इल्यूमिनेटेड भी दी गई है, बीएमडब्ल्यू ने डीआरएल और ग्रिल लाइटिंग के लिए सादे सफेद रंग के बजाय गर्म सफेद रंग का इस्तेमाल किया है.
निम्न और आकर्षक GT अनुपात साइड से देखने पर विशेष रूप से स्पष्ट होते हैं, हालांकि कुछ अन्य 2+2 GT की तुलना में इसकी रूफलाइन का टेपर थोड़ा कम है – संभवतः पीछे बैठने वालों के लिए अधिक जगह बनाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। रूफलाइन लगभग बूट लिड के किनारे तक जाती है.
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पीछे की तरफ, अल्पीना कॉन्सेप्ट में डुअल स्लिट जैसी टेल लैंप के साथ-साथ रियर बम्पर में एयरो एलिमेंट्स में एम्बेडेड क्वाड एग्जॉस्ट सेटअप दिया गया है.
अंदर से, विज़न अल्पीना में 2+2 सीटों की व्यवस्था है, जिसमें कैबिन की पूरी लंबाई में फैला हुआ फ्लोर कंसोल है. ग्लास रूफ ए-पिलर से लेकर वाहन के पिछले हिस्से तक फैली हुई है, जबकि आगे की तरफ, डैशबोर्ड का डिज़ाइन और लेआउट - जिसमें बीएमडब्ल्यू पैनोरैमिक हेड-अप डिस्प्ले और वर्टिकल स्पोक्स वाला स्टीयरिंग व्हील शामिल है - सीधे इस साल की शुरुआत में लॉन्च हुई नई 7 सीरीज़ से लिया गया है.
मैकेनिकल रूप से, बीएमडब्ल्यू का कहना है कि इस कॉन्सेप्ट में V8 इंजन लगा है जिसे 'अल्पीना एग्जॉस्ट की खास आवाज़ निकालने के लिए ट्यून किया गया है', हालांकि इसके बारे में और कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। यह संभवतः वही जाना-पहचाना 4.4-लीटर V8 इंजन होगा जो वर्तमान बीएमडब्ल्यू कारों में इस्तेमाल होता है, हालांकि अल्पीना ने ब्रांड की आवश्यकताओं के अनुरूप कुछ पार्ट्स में मैकेनिकल बदलाव किए होंगे.
अब तक, बीएमडब्ल्यू अल्पीना ने पुष्टि की है कि नए सब-ब्रांड का पहला प्रोडक्शन मॉडल 2027 में 7-सीरीज़ से डेरिटिव मॉडल के रूप में आएगा, जो संभवतः विज़न अल्पीना कॉन्सेप्ट से प्रेरणा लेगा.
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लोकप्रिय बीएमडब्ल्यू मॉडल्स
- बीएमडब्ल्यू एक्सएमएक्स-शोरूम कीमत₹ 3.42 करोड़
- बीएमडब्ल्यू आई7एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.36 - 2.9 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एक्स7एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.17 - 1.21 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एम4एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.64 - 1.92 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एम5एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.21 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एम8एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.56 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एक्स3एक्स-शोरूम कीमत₹ 72.5 - 74.5 लाख
- बीएमडब्ल्यू ज़ेड4एक्स-शोरूम कीमत₹ 94.53 लाख - 1.05 करोड़
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.62 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एक्स1एक्स-शोरूम कीमत₹ 55.5 - 75.13 लाख
- बीएमडब्ल्यू 5 सीरीजएक्स-शोरूम कीमत₹ 77.81 लाख
- बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज़एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.93 - 2.01 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एम2एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.03 - 1.66 करोड़
- बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज़एक्स-शोरूम कीमत₹ 79.53 लाख
- बीएमडब्ल्यू आई4एक्स-शोरूम कीमत₹ 84.24 - 90.05 लाख
- बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज़ ग्रैन कूपेएक्स-शोरूम कीमत₹ 48.72 - 50.76 लाख
- बीएमडब्ल्यू एक्स5एक्स-शोरूम कीमत₹ 1 - 1.16 करोड़
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स1एक्स-शोरूम कीमत₹ 77.6 लाख
- बीएमडब्ल्यू M440iएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.09 करोड़
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स1 Lएक्स-शोरूम कीमत₹ 57.88 लाख
- बीएमडब्ल्यू आए5एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.38 करोड़
- बीएमडब्ल्यू 7 Protectionएक्स-शोरूम कीमत₹ 16.08 करोड़
अपकमिंग कार्स
- महिंद्रा विजन Tएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 20, 2026
- एमजी महामहिमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 38 - 43 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 20, 2026
- Xiaomi वाययूसेवनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 21, 2026
- जीप ग्रैंड वैगनीरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 22, 2026
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 22, 2026
- होंडा सिटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 16.07 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 22, 2026
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 23, 2026
- ऑडी ए6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 69 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 25, 2026
- मारुति सुजुकी ब्रेज़ाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 26, 2026
- लीपमोटर सी10एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 22 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 26, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- एथर EL01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- बजाज Pulsar 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.65 - 1.9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
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- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
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