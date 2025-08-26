CEAT ने भारत की पहली रोड-रेडी सस्टेनेबल कार टायर्स, SecuraDrive CIRCL लॉन्च की

CEAT टायर्स ने भारत का पहला सड़क-तैयार टिकाऊ यात्री वाहन टायर लॉन्च किया है. SecuraDrive CIRCL कहे जाने वाले नए जैव-आधारित टायरों का निर्माण 90 प्रतिशत तक टिकाऊ मटरेयिल का उपयोग करके किया गया है. कंपनी टायर के दो वैरिएंट पेश कर रही है - CIRCL 50 और CIRCL 90, और जैसा कि नाम से पता चलता है, वे क्रमशः 50 प्रतिशत और 90 प्रतिशत टिकाऊ मटेरियल का उपयोग करके बनाए गए हैं. जबकि CIRCL 50 की कीमत रु. 8,999, CIRCL 90 की कीमत रु.12,999, और दोनों को 215/55 R17 आकार में पेश किया जाएगा.

रोहित शर्मा ने टिकाऊ टायरों की नई CEAT CIRCL रेंज पेश की

अब, टिकाऊ टायरों के लिए बाजार की तैयारी का आकलन करने के लिए नई CIRCL सीरीज़ - सीएट इनोवेशन फॉर रिन्यूएबल एंड सर्कुलर लाइफस्टाइल - पेश की गई है. परिणामस्वरूप, वे 264 यूनिट्स तक सीमित रह जायेंगे. 264 यूनिट्स क्यों? खैर, यह कंपनी के ब्रांड एंबेसडर और क्रिकेटर, रोहित शर्मा के एकदिवसीय मैच में किसी व्यक्ति द्वारा बनाए गए 264 रनों के रिकॉर्ड के लिए एक संकेत है. टायर सितंबर 2025 से प्रमुख बाजारों में CEAT के प्रीमियम खुदरा दुकानों और अधिकृत डीलरशिप पर उपलब्ध होंगे.

टायरों को बाजार की तैयारी की जांच करने के लिए लॉन्च किया गया है और इस प्रकार यह 264 यूनिट्स तक सीमित रहेगी



नए CIRCL के लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए, CEAT लिमिटेड के एमडी और सीईओ अर्नब बनर्जी ने कहा, "सिक्योरड्राइव CIRCL एक सफलता है जो दर्शाती है कि भारत टिकाऊ गतिशीलता में नए मानक कैसे स्थापित कर सकता है. पूरी तरह से सड़क के लिए तैयार टायर में 90 प्रतिशत टिकाऊ मटेरियल हासिल करके, CEAT एक प्रीमियम, भविष्य के लिए तैयार ब्रांड बनने की हमारी यात्रा को मजबूत करते हुए प्रदर्शन और पर्यावरण नवाचार को फिर से परिभाषित कर रहा है. स्थिरता अब एक विकल्प नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है. यह लॉन्च ग्रीन मोबिलिटी की ओर परिवर्तन का नेतृत्व करने के हमारे दृष्टिकोण की पुष्टि करता है.''

CIRCL 90 21% रीसाइकिल मटेरियल और 69% नये मटेरियल का उपयोग करता है

CEAT ने नई CIRCL सीरीज़ के साथ उपयोग करने के लिए तीन पेटेंट तकनीकों को रखा है - यूनिफाइड बायोपॉलिमर इनर लाइनर, ग्लिसरॉल-आधारित एक्सेलेरेटर, और एंटी-स्टेटिक सिलिका कंडक्टिव सॉल्यूशन. जबकि यूनिफाइड बायोपॉलिमर इनर लाइनर ने ग्लिसरॉल-आधारित एक्सेलेरेटर के साथ जैव-आधारित मटेरियल के उपयोग को सरल बनाया है और प्रोडक्शन उत्सर्जन को कम किया है, CEAT ने पेट्रोलियम- रसायनों को जैव-आधारित विकल्प के साथ बदल दिया है. जैसे पेट्रोलियम-आधारित राल के बजाय चीड़ के पेड़ के रस से निकले राल और पेट्रोलियम-आधारित पॉलिमर के बजाय प्राकृतिक रबर का उपयोग करना आदि.

अंत में, CEAT ने भूसी की राख से सिलिका का प्रोडक्शन करने के लिए चावल की भूसी का भी उपयोग किया है. यह प्रक्रिया आवश्यक विद्युत चालकता और यात्री सुरक्षा को बरकरार रखते हुए पारंपरिक कार्बन ब्लैक की आवश्यकता को समाप्त कर देती है.

CEAT ने इन टायरों को बनाने के लिए चावल की भूसी और देवदार के पेड़ के रस जैसी जैव-आधारित मटेरियल का उपयोग किया है

CEAT लिमिटेड के मुख्य मार्केटिंग अधिकारी, लक्ष्मी नारायणन बी ने कहा, "उपभोक्ता आज अपने विकल्पों के बारे में अधिक जागरूक हैं, खासकर जब स्थिरता की बात आती है. Securadrive CIRCL के साथ, हम उन्हें एक ऐसा टायर दे रहे हैं जो प्रदर्शन, सुरक्षा या शैली से समझौता किए बिना उनके मूल्यों के अनुरूप है. CIRCL नवाचार और पर्यावरण चेतना के सही कॉम्बिनेशन का प्रतिनिधित्व करता है, और इस लॉन्च के साथ, CEAT को भारत में टिकाऊ गतिशीलता के लिए एक नया मानक स्थापित करने पर गर्व है."

टायर भारत भर के चुनिंदा बाजारों में उपलब्ध होंगे, मुख्य रूप से टियर 1 शहरों में. यह उन उपभोक्ताओं के लिए लक्षित है जो स्थिरता को न केवल एक जिम्मेदारी के रूप में बल्कि जीवनशैली और स्थिति की पसंद के रूप में भी देखते हैं. नई CIRCL सीरीज़ के टायर होंडा एलिवेट, एमजी एस्टर, एमजी जेडएस ईवी और टोयोटा कैमरी जैसे मॉडलों के लिए आदर्श होंगे.