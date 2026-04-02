फ्रीलैंडर की वापसी: चेरी–JLR ने कॉन्सेप्ट 97 से नए मॉडल की दिखाई झलक

फ्रीलैंडर कॉन्सेप्ट 97 से मिलिए, एक बॉक्सी कॉन्सेप्ट एसयूवी जो चीन में चेरी-जेएलआर संयुक्त उद्यम द्वारा इस नाम को फिर से पेश करने का प्रतीक है. कॉन्सेप्ट 97 फ्रीलैंडर सब-ब्रांड के तहत भविष्य के मॉडलों की सीरीज़ में पहले मॉडल की झलक पेश करती है, और रिपोर्टों के अनुसार, पहली प्रोडक्शन एसयूवी 2026 के अंत तक आने की उम्मीद है.

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फ्रीलैंडर कॉन्सेप्ट 97 एक बॉक्सी और सीधी एसयूवी को दिखाती है, जो डिफेंडर से बहुत अलग नहीं है. ऐसा लगता है कि इस कॉन्सेप्ट ने मूल फ्रीलैंडर 1 से कुछ स्टाइलिंग एलिमेंट्स लिए हैं, जैसे कि हेडलाइट्स का आकार और अद्वितीय त्रिकोणीय रियर क्वार्टर ग्लास डिज़ाइन - जो तीन-दरवाजे वाले फ्रीलैंडर 1 की पहचान है. कॉन्सेप्ट के फ्रंट पैनल में ग्रिल या वेंट के लिए कोई ओपनिंग नहीं दिखती है, केवल बंद ग्रिल के नीचे और बम्पर पर नीचे की ओर पतली दरारें दिखाई देती हैं. फ्रंट पैनल और बोनट का मध्य हिस्सा सिल्वर रंग में है.

साइड से देखने पर, कॉन्सेप्ट 97 में वाहन की पूरी लंबाई में फैली एक प्रमुख शोल्डर लाइन और दो-रंग के अलॉय व्हील्स से सजे हुए उभरे हुए व्हील आर्च दिखाई देते हैं. इसका पिछला डिज़ाइन भी लोगों की राय को विभाजित कर सकता है, जिसमें सिल्वर रंग का टेलगेट है जिस पर फ्रीलैंडर नाम लिखा है और काले रंग के बाहरी पैनल टेल लैंप को छुपाते हैं.

आकार की बात करें तो, फ्रीलैंडर कॉन्सेप्ट की लंबाई 5.1 मीटर से अधिक है और इसका व्हीलबेस 3 मीटर से अधिक है.

कैबिन की तस्वीरें एक मिनिमलिस्ट कैबिन की झलक दिखाती हैं, जिसमें विंडशील्ड के निचले हिस्से में एज-टू-एज डिस्प्ले और सेंटर कंसोल के ऊपर एक बड़ा सेंट्रल टचस्क्रीन है. नीचे फिजिकल बटनों की एक रो है, साथ ही दो डायल और दो वायरलेस चार्जिंग पैड फ्लोर कंसोल पर स्थित हैं. इस कॉन्सेप्ट में तीन रो वाली सीटिंग है, जिसमें दूसरी रो की पारंपरिक कैप्टन चेयर की जगह एक अनोखी रैप-अराउंड तीसरी रो की सीट दी गई है. दूसरी रो के यात्रियों को आर्मरेस्ट के साथ अपना अलग सेंटर फ्लोर कंसोल मिलता है.

तकनीक और प्लेटफॉर्म की बात करें तो, फ्रीलैंडर ब्रांड के तहत आने वाले नए मॉडलों में ऑल-इलेक्ट्रिक, रेंज-एक्सटेंडर इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और PHEV सहित कई इलेक्ट्रिक पावरट्रेन विकल्प उपलब्ध होने की उम्मीद है. चेरी-जेएलआर ने पुष्टि की है कि आगामी फ्रीलैंडर एसयूवी में हुआवेई की नई ADAS तकनीक के साथ-साथ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8397 चिपसेट का उपयोग किया जाएगा. लॉकिंग डिफरेंशियल के साथ इंटेलिजेंट फोर-व्हील ड्राइव की सुविधा भी दी गई है. एसयूवी में CATL द्वारा निर्मित नई पीढ़ी के बैटरी पैक होंगे जो 360 kW तक की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेंगे और ऑफ-रोड उपयोग के लिए अतिरिक्त संरचनात्मक सुरक्षा भी देंगे.

नई फ्रीलैंडर एसयूवी के इस साल के अंत तक प्रोडक्शन रूप में लॉन्च होने की उम्मीद है, और अगले पांच वर्षों में इसके अलावा 6 और मॉडल लॉन्च किए जाने की भी खबरें हैं.