22 अगस्त से अटल सेतु पर इलेक्ट्रिक वाहनों को टोल से छूट

महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 22 अगस्त, 2025 से मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक या अटल सेतु पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए टोल माफ कर दिया है. यह छूट सरकार द्वारा नई राज्य ईवी नीति 2025 को शामिल करने के महीनों बाद आई है, जिसमें अटल सेतु, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और अन्य प्रमुख सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए टोल छूट सूचीबद्ध की गई है.

रिपोर्टों के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए टोल छूट आने वाले महीनों में मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और समृद्धि एक्सप्रेसवे पर भी लागू होने वाली है. राज्य के भीतर अन्य राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी टोल छूट या रियायती दरों पर निर्णय समय पर लिया जाएगा.

टोल पर छूट राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए किए गए कई उपायों में से एक थी, जिसमें अधिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना, इलेक्ट्रिक दोपहिया और यात्री कारों पर सब्सिडी और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट शामिल थी. टोल पर छूट सभी इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों, चाहे वे निजी स्वामित्व वाले हों या कमर्शियल, बसों सहित, पर लागू है. इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहन छूट वाली श्रेणी में नहीं आते हैं। नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 31 मार्च, 2030 तक मान्य है.

दिलचस्प बात यह है कि राज्य सरकार ने मई 2025 में एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया था, जिसमें अटल सेतु, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और समृद्धि एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए टोल भुगतान से छूट का हवाला दिया गया था. हालाँकि, अब तक इन मार्गों पर सभी वाहनों से टोल वसूला जा रहा है.

