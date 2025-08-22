पत्रिकायूज़्ड कार्स
22 अगस्त से अटल सेतु पर इलेक्ट्रिक वाहनों को टोल से छूट

टोल माफ़ी राज्य सरकार की इस साल की शुरुआत में घोषित नई ईवी नीति का हिस्सा थी. इसी आशय का एक सरकारी प्रस्ताव पहले मई 2025 में जारी किया गया था.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 22, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • अटल सेतु मुंबई ट्रांस-हार्बर लिंक पर इलेक्ट्रिक वाहनों को टोल से छूट
  • मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और समृद्धि एक्सप्रेसवे पर भी छूट मिलने की उम्मीद
  • इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए टोल छूट महाराष्ट्र की नई राज्य इलेक्ट्रिक वाहन

महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 22 अगस्त, 2025 से मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक या अटल सेतु पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए टोल माफ कर दिया है. यह छूट सरकार द्वारा नई राज्य ईवी नीति 2025 को शामिल करने के महीनों बाद आई है, जिसमें अटल सेतु, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और अन्य प्रमुख सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए टोल छूट सूचीबद्ध की गई है.

 

यह भी पढ़ें: 15 अगस्त को फास्टैग वार्षिक पास होगा लॉन्च, जानिये इससे जुड़ी ज़रूरी जानकारी

 

रिपोर्टों के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए टोल छूट आने वाले महीनों में मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और समृद्धि एक्सप्रेसवे पर भी लागू होने वाली है. राज्य के भीतर अन्य राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी टोल छूट या रियायती दरों पर निर्णय समय पर लिया जाएगा.

KIA Clavis EV 18

टोल पर छूट राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए किए गए कई उपायों में से एक थी, जिसमें अधिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना, इलेक्ट्रिक दोपहिया और यात्री कारों पर सब्सिडी और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट शामिल थी. टोल पर छूट सभी इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों, चाहे वे निजी स्वामित्व वाले हों या कमर्शियल, बसों सहित, पर लागू है. इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहन छूट वाली श्रेणी में नहीं आते हैं। नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 31 मार्च, 2030 तक मान्य है.

 

दिलचस्प बात यह है कि राज्य सरकार ने मई 2025 में एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया था, जिसमें अटल सेतु, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और समृद्धि एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए टोल भुगतान से छूट का हवाला दिया गया था. हालाँकि, अब तक इन मार्गों पर सभी वाहनों से टोल वसूला जा रहा है.

 

सोर्स

# Maharashtra# Maharashtra Governement# Maharashtra EV Policy# EV toll exemption# Cars# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • मूल रूप से 300 कारों तक सीमित एक खास वैरिएंट पेशकश के रूप में तैयार, अपनी तरह का पहला BE 6 बैटमैन एडिशन अब 23 अगस्त को ऑर्डर बुक खुलने पर बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध होगा.
    महिंद्रा BE 6 बैटमैन एडिशन का अब 999 कारों तक होगा निर्माण
  • फास्टैग वार्षिक पास विशेष रूप से निजी वाहन मालिकों के लिए उपलब्ध है, जिसमें 200 टोल लेनदेन या एक वर्ष की यात्रा - जो भी पहले हो, की सुविधा दी जाती है.
    लॉन्च के केवल 4 दिनों के भीतर 5 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं ने FASTag वार्षिक पास खरीदा
  • यह खास वैरिएंट, जिसकी बिक्री केवल 50 कारों तक सीमित है, 3 सीरीज मॉडल लाइन की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पेश किया गया है.
    बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज, M340i 50 Jahre एडिशन भारत में हुआ लॉन्च, कीमत रु.64 लाख से शुरू
  • कैमरी के इस वैरिँट में मानक मॉडल की तुलना में डुअल रंग विकल्प की योजनाएं, कॉस्मेटिक ऐड-ऑन और कुछ अतिरिक्त फीचर्स शामिल हैं.
    टोयोटा कैमरी स्प्रिंट एडिशन रु.48.50 लाख में हुआ लॉन्च
  • प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर की गई बड़ी घोषणा का अर्थ यह हो सकता है कि त्यौहारी सीजन से पहले किफायती वाहन खंड को बड़ा बढ़ावा मिलने की संभावना है.
    जीएसटी दर में कटौती के साथ इस दिवाली छोटी कारें और बाइक हो जाएंगी सस्ती
