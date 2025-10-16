ह्यून्दे ने भारत में भविष्य की कारों के लिए अगली पीढ़ी के एंड्रॉइड-आधारित OS की पुष्टि की

बचे हुए दशक में भारतीय बाज़ार के लिए नई कारों के विकास हेतु निवेश की पुष्टि के अलावा, ह्यून्दे ने तकनीकी विकास की भी पुष्टि की है. कार निर्माता ने पुष्टि की है कि 2027 से, भारतीय बाज़ार के लिए उसके नए मॉडल अगली पीढ़ी के एंड्रॉइड-आधारित इंफोटेनमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम से लैस होंगे. यह नया सिस्टम 2027 की पहली तिमाही में आएगा, और इसे एक आगामी A+ कॉम्पैक्ट यूटिलिटी व्हीकल में लगाया जाएगा, जो संभवतः हाल ही में भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहन होगा.

यह भी पढ़ें: ह्यून्दे की भारत में बनी इलेक्ट्रिक सब-4-मीटर एसयूवी में मिलेंगे लेवल 2 ADAS और 2 बैटरी पैक

ह्यून्दे का कहना है कि नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंटीरियर स्क्रीन लेआउट को बदल देगा और 10.25 इंच की यूनिट की जगह 9.9 इंच का छोटा ड्राइवर डिस्प्ले होगा, हालाँकि टचस्क्रीन 12.9 इंच की बड़ी होगी. एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित होने के कारण, नए इंफोटेनमेंट सिस्टम थर्ड-पार्टी ऐप्स को सपोर्ट करेंगे, जिससे उपयोगकर्ता अपनी पसंद के अनुसार ऑन-बोर्ड ऐप्स को कस्टमाइज़ कर सकेंगे. अतिरिक्त सुविधाओं में मैप्स सॉफ़्टवेयर के लिए ओवर-द-एयर अपडेट शामिल होंगे.

एंड्रॉइड आधारित ओएस से अधिक निजीकरण, तीसरे पक्ष के ऐप्स तक पहुंच और त्वरित अपडेट की सुविधा मिलने की उम्मीद है



ह्यून्दे इंडिया की मूल कंपनी, ह्यून्दे मोटर ग्रुप ने इस साल की शुरुआत में एक नए 'प्लियोस' सॉफ्टवेयर ब्रांड को शामिल करने की घोषणा की थी, जिसमें 2026 की दूसरी तिमाही में एंड्रॉइड ऑटोमोटिव OS (AAOS) पर आधारित एक नया प्लीओस कनेक्ट नेक्स्ट-जेन इंफोटेनमेंट सिस्टम पेश करने की योजना थी. कहा जाता है कि नया सॉफ्टवेयर थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन को सपोर्ट करता है और साथ ही एआई वॉयस असिस्टेंट और स्मार्टफोन जैसे फीचर्स के साथ आता है, जिसमें स्प्लिट-स्क्रीन डिस्प्ले क्षमताएं और मल्टी-विंडो फ़ंक्शन शामिल हैं.

इन्फोटेनमेंट सिस्टम संभवतः 2027 में आने वाली ह्यून्दे की भारत में निर्मित ईवी के साथ पेश होगा

यह वही सॉफ्टवेयर हो सकता है जो भारतीय बाजार में भी आ सकता है, तथा ह्यून्दे इसमें कुछ बदलाव कर सकती है, जिससे इसे भारतीय खरीदारों के लिए अधिक उपयोगी बनाया जा सके.

कई ब्रांड पहले से ही एंड्रॉइड ऑटोमोटिव OS-आधारित सिस्टम दे रहे हैं, जिन्हें आमतौर पर 'गूगल बिल्ट-इन' वाले वाहनों के रूप में पहचाना जाता है. इन ब्रांडों में वॉल्वो, जनरल मोटर्स, होंडा, निसान और रेनॉ शामिल हैं. AAOS के कुछ लाभों में वाहन उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक अनुकूलित अनुभव, तृतीय-पक्ष ऐप्स के लिए आसान इंटीग्रेशन और तेज़ सॉफ़्टवेयर अपडेट शामिल हैं.