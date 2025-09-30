पत्रिकायूज़्ड कार्स
ह्यून्दे वरना फेसलिफ्ट भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी, 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद

फेसलिफ्ट में स्टाइलिंग अपडेट के साथ-साथ अधिक फीचर्स भी आने की उम्मीद है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 30, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • वरना फेसलिफ्ट 2026 में लॉन्च होने की संभावना है
  • रियर डिज़ाइन में बदलाव टेललाइट कैबिन और नया बंपर शामिल हैं
  • फ्रंट डिज़ाइन ह्यून्दे के नये डिज़ाइन जैसा हो सकता है जैसा कि वैश्विक सेडान में देखा गया है

भारत में 2023 में लॉन्च होने वाली छठी पीढ़ी की ह्यून्दे वरना को अगले साल किसी समय अपना पहला बड़ा बदलाव मिल सकता है. पिछले कुछ महीनों में इंटरनेट पर इसके पूरी तरह से ढके हुए मॉडल की तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे पता चलता है कि इसके फेसलिफ्ट मॉडल पर काम चल रहा है और कार का सार्वजनिक सड़कों पर परीक्षण चल रहा है.

 

यह भी पढ़ें: नई पीढ़ी की ह्यून्दे i20 भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी

 

तस्वीरों में मुख्य रूप से इस कॉम्पैक्ट सेडान को पीछे से दिखाया गया है, जिससे अपडेटेड टेल लैंप्स की झलक मिलती है और रियर बंपर में कुछ बदलावों का संकेत मिलता है. पीछे की तरफ पूरी चौड़ाई वाला लाइटबार डिज़ाइन बरकरार रखा गया है, जबकि टेल लैंप्स में भी नए लाइट गाइड और कैबिन हिस्से नए लुक के लिए दिए गए हैं.बंपर को भी नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है और निचले हिस्से को थोड़ा और चौकोर लुक दिया गया है.

Hyundai Verna facelift spied

हालांकि टैस्टिंग मॉडल में वर्तमान में बिक्री के लिए उपलब्ध कार के समान ही अलॉय व्हील लगे हैं, लेकिन आगे चलकर इसमें बदलाव हो सकता है.

 

फ्रंट फेसिया में बदलाव अभी रहस्य बने हुए हैं, हालाँकि ह्यून्दे अपने हालिया मॉडलों की तरह वर्ना को ज़्यादा चौकोर लुक दे सकती है. वैश्विक बाज़ारों में ह्यून्दे की हालिया सेडान, जैसे कि नई सोनाटा और आयोनिक 6 फेसलिफ्ट, ज़्यादा कोणीय फ्रंट एंड, ज़्यादा बॉक्सी लुक और चौकोर डिज़ाइन डिटेलिंग के साथ आई हैं, जिससे कारों को ज़्यादा स्लीक और मस्कुलर लुक मिला है. यही बदलाव वरना में भी देखने को मिल सकते हैं, जहाँ बड़े आकार के पैरामीट्रिक ग्रिल की जगह ज़्यादा स्थिर आयताकार डिज़ाइन वाली ग्रिल लगाई जा सकती है जिसके दोनों ओर बॉक्सी लाइट क्लस्टर होंगे. पूरी चौड़ाई वाला लाइटबार बरकरार रखे जाने की संभावना है.

Hyundai Sonata

वरना का सामने का हिस्सा ई सोनाटा (चित्रित) जैसे वैश्विक मॉडलों से प्रेरित हो सकती है

 

फीचर्स की बात करें तो, ह्यून्दे इस सेडान की फीचर लिस्ट को वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ एक बड़ा टचस्क्रीन, नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अपडेटेड ADAS सूट और कई अन्य तकनीकों के साथ अपग्रेड कर सकती है. मौजूदा सेडान पहले से ही एक बेहद सुसज्जित कार है जिसमें हीटेड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 10.25-इंच टचस्क्रीन, पावर्ड ड्राइवर सीट, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो हेडलैंप, वायरलेस फोन चार्जिंग, लेदर अपहोल्स्ट्री और लेवल 2 ADAS जैसे फीचर्स शामिल हैं.

2026 hyundai verna facelift spied testing india 3 747x420

 

मैकेनिकल तौर पर, वरना में कोई बदलाव नहीं होने की उम्मीद है, और खरीदारों को 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल या 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलेगा. दोनों ही यूनिट्स में मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स (1.5 NA के लिए CVT और टर्बो के लिए DCT) के विकल्प उपलब्ध रहने की उम्मीद है.

 

फेसलिफ्टेड वरना का मुकाबला फोक्सवैगन वर्टुस (सेगमेंट की बेस्टसेलर), स्कोडा स्लाविया, होंडा सिटी और मारुति सियाज से होगा.

# Hyundai Verna# Hyundai India# Hyundai Verna Car# Hyundai Verna test mule# Hyundai Verna facelift# Cars# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  • ह्यून्दे वरना फेसलिफ्ट भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी, 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद