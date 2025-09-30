ह्यून्दे वरना फेसलिफ्ट भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी, 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद

भारत में 2023 में लॉन्च होने वाली छठी पीढ़ी की ह्यून्दे वरना को अगले साल किसी समय अपना पहला बड़ा बदलाव मिल सकता है. पिछले कुछ महीनों में इंटरनेट पर इसके पूरी तरह से ढके हुए मॉडल की तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे पता चलता है कि इसके फेसलिफ्ट मॉडल पर काम चल रहा है और कार का सार्वजनिक सड़कों पर परीक्षण चल रहा है.

तस्वीरों में मुख्य रूप से इस कॉम्पैक्ट सेडान को पीछे से दिखाया गया है, जिससे अपडेटेड टेल लैंप्स की झलक मिलती है और रियर बंपर में कुछ बदलावों का संकेत मिलता है. पीछे की तरफ पूरी चौड़ाई वाला लाइटबार डिज़ाइन बरकरार रखा गया है, जबकि टेल लैंप्स में भी नए लाइट गाइड और कैबिन हिस्से नए लुक के लिए दिए गए हैं.बंपर को भी नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है और निचले हिस्से को थोड़ा और चौकोर लुक दिया गया है.

हालांकि टैस्टिंग मॉडल में वर्तमान में बिक्री के लिए उपलब्ध कार के समान ही अलॉय व्हील लगे हैं, लेकिन आगे चलकर इसमें बदलाव हो सकता है.

फ्रंट फेसिया में बदलाव अभी रहस्य बने हुए हैं, हालाँकि ह्यून्दे अपने हालिया मॉडलों की तरह वर्ना को ज़्यादा चौकोर लुक दे सकती है. वैश्विक बाज़ारों में ह्यून्दे की हालिया सेडान, जैसे कि नई सोनाटा और आयोनिक 6 फेसलिफ्ट, ज़्यादा कोणीय फ्रंट एंड, ज़्यादा बॉक्सी लुक और चौकोर डिज़ाइन डिटेलिंग के साथ आई हैं, जिससे कारों को ज़्यादा स्लीक और मस्कुलर लुक मिला है. यही बदलाव वरना में भी देखने को मिल सकते हैं, जहाँ बड़े आकार के पैरामीट्रिक ग्रिल की जगह ज़्यादा स्थिर आयताकार डिज़ाइन वाली ग्रिल लगाई जा सकती है जिसके दोनों ओर बॉक्सी लाइट क्लस्टर होंगे. पूरी चौड़ाई वाला लाइटबार बरकरार रखे जाने की संभावना है.

वरना का सामने का हिस्सा ई सोनाटा (चित्रित) जैसे वैश्विक मॉडलों से प्रेरित हो सकती है

फीचर्स की बात करें तो, ह्यून्दे इस सेडान की फीचर लिस्ट को वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ एक बड़ा टचस्क्रीन, नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अपडेटेड ADAS सूट और कई अन्य तकनीकों के साथ अपग्रेड कर सकती है. मौजूदा सेडान पहले से ही एक बेहद सुसज्जित कार है जिसमें हीटेड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 10.25-इंच टचस्क्रीन, पावर्ड ड्राइवर सीट, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो हेडलैंप, वायरलेस फोन चार्जिंग, लेदर अपहोल्स्ट्री और लेवल 2 ADAS जैसे फीचर्स शामिल हैं.

मैकेनिकल तौर पर, वरना में कोई बदलाव नहीं होने की उम्मीद है, और खरीदारों को 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल या 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलेगा. दोनों ही यूनिट्स में मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स (1.5 NA के लिए CVT और टर्बो के लिए DCT) के विकल्प उपलब्ध रहने की उम्मीद है.

फेसलिफ्टेड वरना का मुकाबला फोक्सवैगन वर्टुस (सेगमेंट की बेस्टसेलर), स्कोडा स्लाविया, होंडा सिटी और मारुति सियाज से होगा.