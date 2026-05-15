शाहरुख खान ने खरीदी रु.5 करोड़ की अमेरिकी एसयूवी कैडिलैक एस्केलेड

बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान एक बार फिर अपने शानदार कार कलेक्शन को लेकर सुर्खियों में हैं. इस बार उनके गैराज में शामिल हुई नई कार एक भव्य अमेरिकी लग्जरी एसयूवी, कैडिलैक एस्केलेड है.

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भारत में इतनी बड़ी और प्रीमियम अमेरिकी एसयूवी गाड़ियां कम ही देखने को मिलती हैं, खासकर इसलिए क्योंकि यह मॉडल आधिकारिक तौर पर देश में बेचा नहीं जाता है. हाल ही में, शाहरुख खान को मुंबई की सड़कों पर इस एसयूवी में देखा गया, जिसके बाद वाहन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे.

कैडिलैक एस्केलेड को दुनिया की सबसे शानदार फुल-साइज़ एसयूवी में से एक माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि इसे निजी तौर पर भारत में आयात किया गया है, जिससे इसकी अनुमानित ऑन-रोड कीमत लगभग ₹5 करोड़ तक पहुंच सकती है.

इस एसयूवी में 6.2 लीटर का V8 पेट्रोल इंजन लगा है जो लगभग 414 बीएचपी की ताकत बनाता है. इसमें 38 इंच का कर्व्ड OLED डिस्प्ले, मसाज सीटें, प्रीमियम साउंड सिस्टम और यहां तक ​​कि रेफ्रिजरेटर भी है.

शाहरुख खान अपनी महंगी कारों के कलेक्शन के लिए लंबे समय से जाने जाते हैं. उनके गैराज में रोल्स-रॉयस कलिनन ब्लैक बैज, बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी और बीएमडब्ल्यू I8 के साथ-साथ कई अन्य लग्जरी वाहन मौजूद हैं.