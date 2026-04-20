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मारुति बलेनो फेसलिफ्ट टैस्टिंग के दौरान दिखी , डिजाइन में मिली बदलाव की झलक

बलेनो में किए गए बदलावों में नए लुक वाली ग्रिल और रीडिजाइन किए गए बंपर के साथ एक बदली हुई फ्रंट डिज़ाइन शामिल है; कैबिन में बदलाव मामूली होने की संभावना है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अप्रैल 20, 2026

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Story

हाइलाइट्स

    मारुति सुजुकी बलेनो अपने मिड-लाइफसाइकिल अपडेट के करीब है और हाल ही में इस फेसलिफ्टेड हैचबैक के टेस्ट मॉडल को सार्वजनिक सड़कों पर टैस्टिंग करते हुए देखा गया. पूरी तरह से कवर किए गए इस मॉडल से हैचबैक के डिज़ाइन में हुए बदलावों की झलक मिली, जो मुख्य रूप से इसके फ्रंट फ्रंट पर आधारित है. वीडियो में कैबिन की भी एक झलक मिलती है, हालांकि पहली नज़र में डैशबोर्ड का डिज़ाइन मौजूदा मॉडल जैसा ही दिखता है.

     

    यह भी पढ़ें: भारत में किआ सोरेंटो हाइब्रिड टैस्टिंग के दौरान फिर दिखी

     

    मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट: बाहरी डिज़ाइन में अपडेट

    Maruti Baleno facelift spied 4

    वीडियो को देखकर लगता है कि आने वाली बलेनो फेसलिफ्ट में मौजूदा हैचबैक की तुलना में फ्लैट बोनट होगा और V-आकार की ग्रिल भी हटा दी जाएगी. इसकी जगह हेडलाइट्स के बीच एक पारंपरिक दिखने वाली आयताकार ग्रिल लगाई गई है, जिसमें एक चौड़ी हॉरिजॉन्टल पट्टी है. हेडलाइट्स का डिज़ाइन जाना-पहचाना लगता है और इनमें तीन-डॉट वाली LED लाइटिंग है, जो NEXA की पहचान बन चुकी है. नीचे की ओर बंपर भी नया दिखता है, जिसके निचले किनारे पर विंगलेट जैसे प्रमुख तत्व और बीच में एक पतला एयर-डैम है.

    Maruti Baleno facelift spied 1

    वहीं, अलॉय व्हील्स मौजूदा बलेनो ज़ेटा ट्रिम से सीधे लिए गए प्रतीत होते हैं. पूरी तरह ढके होने के बावजूद, पीछे के हिस्से में बदलाव मुश्किल से ही दिखाई देते हैं, क्योंकि टेलगेट, टेललाइट्स और बम्पर का पूरा आकार मौजूदा हैचबैक के समान ही दिखता है.


    मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट: केबिन अपडेट

    Maruti Baleno facelift spied 3

    कैबिन की बात करें तो, वीडियो में हमें कैबिन की एक झलक मिलती है, हालांकि इसमें कोई खास डिज़ाइन अपडेट नज़र नहीं आता. सेंट्रल एयर कंडीशनिंग वेंट और अलग से लगे टचस्क्रीन यूनिट का आकार अपरिवर्तित लगता है, हालांकि मारुति कैबिन के अन्य एलिमेंट्स जैसे कि सीटों के रंग, इस्तेमाल किए गए मटीरियल की बनावट और टचस्क्रीन के आकार में बदलाव कर सकती है. यह हैचबैक विक्टोरिस से कुछ तकनीकें भी ले सकती है, जैसे कि बड़ा 10.1 इंच का टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डॉल्बी एटमॉस आदि.

     

    मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट: पावरट्रेन

    Maruti Baleno facelift spied 2

    इंजन की बात करें तो, मारुति फेसलिफ्ट के बाद बलेनो में नया जेड-सीरीज़ पेट्रोल इंजन लगा सकती है, जो हाल ही में स्विफ्ट और डिजायर में पेश किया गया था. मौजूदा बलेनो में पुराना 1.2 लीटर चार-सिलेंडर के-सीरीज़ डुअल-जेट पेट्रोल इंजन लगा है, जो 5-स्पीड मैनुअल और एएमटी विकल्पों के साथ आता है. यह इंजन 88.5 बीएचपी की ताकत और 113 एनएम का टॉर्क उत्पन्न करता है। वहीं, जेड-सीरीज़ इंजन तीन-सिलेंडर लेआउट वाला है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी 1.2 लीटर है, लेकिन यह कम शक्ति और 80.4 बीएचपी का टॉर्क और 112 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. यह भी 5-स्पीड मैनुअल या एएमटी के विकल्प के साथ उपलब्ध है.

     

    पहले की तरह, बलेनो में फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी विकल्प उपलब्ध होने की उम्मीद है, और संभावना है कि यह हैचबैक विक्टोरिस और आगामी ब्रेज़ा फेसलिफ्ट के समान अंडरबॉडी सीएनजी टैंक में भी स्विच करेगी.

     

    मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट: संभावित लॉन्च

    मारुति द्वारा बलेनो फेसलिफ्ट को 2026 के अंत तक लॉन्च किए जाने की उम्मीद है, और इसकी बिक्री 2027 की शुरुआत में शुरू होने की संभावना है.

     

    तस्वीर साभार: हर्ष व्लॉग्स, यूट्यूब

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