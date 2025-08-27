मारुति सुजुकी ने ग्रांड विटारा हाइब्रिड के लिए 80% बैटरी को लोकल स्तर पर बनाने की कामयाबी हासिल की

मारुति सुजुकी ने गुजरात के हंसलपुर स्थित अपने प्लांट में ग्रांड विटारा के लिए हाइब्रिड बैटरी पैक का निर्माण शुरू कर दिया है. इस निर्माण में अब स्थानीय स्तर पर इलेक्ट्रोड्स का निर्माण भी शामिल है, जो पहले आयात किए जाते थे. प्लांट का लक्ष्य बैटरी के 80 प्रतिशत से अधिक मूल्य का निर्माण भारत में ही करके प्राप्त करना है.

तोशिबा, डेंसो और सुजुकी का संयुक्त उद्यम, टीडीएसजी (टीडीएस ली-आयन बैटरी गुजरात) प्लांट, विशेष रूप से मारुति सुजुकी के हाइब्रिड वाहनों के लिए बैटरियों का निर्माण कर रहा है. यह प्लांट भारत में हाइब्रिड वाहनों के लिए इलेक्ट्रोड-स्तरीय स्थानीयकरण के साथ लिथियम-आयन बैटरियों और सेलों के निर्माण की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है. अधिकांश पुर्जे स्थानीय स्तर पर बनाए जाते हैं, केवल कच्चा माल और कुछ अर्धचालक पुर्जे जापान से आयात किए जाते हैं.

यह भी पढ़ें: मारुति सुजुकी ने 5 लाख फ्रोंक्स बनाने का आंकड़ा हासिल किया



मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन (102 बीएचपी) और मैनुअल या ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ माइल्ड-हाइब्रिड के रूप में उपलब्ध है, और एक मजबूत हाइब्रिड के रूप में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन (91 बीएचपी) को इलेक्ट्रिक मोटर (79 बीएचपी) के साथ मिलाकर कुल 114 बीएचपी, ई-सीवीटी गियरबॉक्स का उपयोग करके उपलब्ध है.

हंसलपुर प्लांट ने मारुति सुजुकी के पहले फुल इलेक्ट्रिक मॉडल, ई-विटारा का निर्माण भी शुरू कर दिया है. यह दो बैटरी विकल्पों में उपलब्ध होगी: 49 kWh और 61 kWh. बेस मॉडल में 142 bhp और 192.5 Nm मोटर वाला फ्रंट-व्हील-ड्राइव सेटअप है, जबकि महंगा वैरिएंट 172 bhp बनाता है. WLTP के अनुसार, 49 kWh वैरिएंट 346 किमी तक की रेंज देता है, और 61 kWh सिंगल-मोटर मॉडल 428 किमी की रेंज देता है.

सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने अगले पांच से छह वर्षों में भारत में रु.70,000 करोड़ के निवेश की भी घोषणा की है.