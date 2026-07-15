24 जुलाई को लॉन्च होने से पहले मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा फ़ेसलिफ़्ट की बुकिंग हुई शुरू

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
होंडाएमजी स्टारलाइट 560मर्सिडीज़-एएमजी ई53 पीएचईवीमारुति सुजुकी 2026 Brezza
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्डट्रायंफहोंडाएथर ई एल 01केटीएम
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

24 जुलाई को लॉन्च होने से पहले मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा फ़ेसलिफ़्ट की बुकिंग हुई शुरू

बुकिंग राशि रु.11,000 तय की गई है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जुलाई 15, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • उम्मीद है कि ब्रेज़ा फेसलिफ्ट में नया 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलेगा
  • CNG वैरिएंट्स में अंडरबॉडी CNG टैंक मिलने की उम्मीद है
  • इसमें मामूली स्टाइलिंग अपडेट और नए फीचर्स मिलेंगे

मारुति सुज़ुकी ने 24 जुलाई, 2026 को लॉन्च होने वाली नई ब्रेज़ा फ़ेसलिफ़्ट के लिए बुकिंग लेना शुरू कर दिया है. उम्मीद है कि इस अपडेटेड SUV में कॉस्मेटिक बदलाव, नए फ़ीचर्स और नया टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलेगा. बुकिंग की रकम रु.11,000 तय की गई है.

 

मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा फ़ेसलिफ़्ट: क्या उम्मीद करें?

Maruti brezza facelift teaser

टीज़र से डिज़ाइन की बस एक झलक मिलती है, हालांकि इसका ज़्यादातर हिस्सा जाना-पहचाना है. हेडलैंप्स पुराने मॉडल जैसे ही हैं, लेकिन टॉप वेरिएंट्स में J-शेप के डे-टाइम रनिंग लैंप्स के साथ LED बाई-प्रोजेक्टर यूनिट्स मिलती हैं. ग्रिल में भी पुराने मॉडल के मुकाबले कोई खास बदलाव नहीं दिखता, सिवाय एक लाल कॉन्ट्रास्ट स्ट्रिप के, जो शायद यह बताती है कि यह वेरिएंट ज़्यादा स्पोर्टी है. साइड क्लैडिंग में दरवाज़े की सिल्स के पास कुछ बदलाव दिखते हैं, जबकि पीछे की तरफ़ टेल लैंप्स मौजूदा SUV जैसे ही लगते हैं.

 

यह भी पढ़ें: किआ कारेंज, कारेंज क्लैविस की कुल बिक्री पहुंची 3 लाख यूनिट के पार

 

स्पाई तस्वीरों से पता चला है कि एसयूवी में नया फ्रंट बंपर मिलेगा और इसके पिछले हिस्से में भी कुछ बदलाव होने की उम्मीद है. टॉप वेरिएंट्स में नए डिज़ाइन वाले अलॉय व्हील्स भी मिलेंगे.

Maruti brezza facelift teaser 1

गाड़ी के अंदर बड़े बदलाव नए फ़ीचर्स के तौर पर देखने को मिल सकते हैं, जबकि कैबिन का ओवरऑल डिज़ाइन वैसा ही रहेगा. नए फ़ीचर्स में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स जैसी टेक्नोलॉजी शामिल हो सकती है.

 

मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा फ़ेसलिफ़्ट: पावरट्रेन विकल्प

पावरट्रेन की बात करें तो, मौजूदा कार का 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ जारी रहेगा. हालांकि, बड़ा बदलाव जाने-पहचाने 1.0-लीटर बूस्टरजेट टर्बो-पेट्रोल इंजन (जैसा कि फ्रॉन्क्स में है) के रूप में आने की उम्मीद है, साथ ही एक नया 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स (जो शायद सिर्फ़ टर्बो के साथ मिलेगा) भी आ सकता है, जिसे टैस्टिंग मॉडल में देखा गया है. उम्मीद है कि टर्बो-पेट्रोल इंजन फ्रॉन्क्स की तरह ही पावर और टॉर्क पैदा करेगा, जो 99 bhp और 147 Nm का टॉर्क बनाती है. इसकी तुलना में, माइल्ड-हाइब्रिड स्पेक वाला 1.5 NA इंजन ज़्यादा से ज़्यादा 101.6 bhp और 139 Nm का टॉर्क बनाता है.

Maruti brezza facelift teaser 2

आंकड़ों में मामूली अंतर के बावजूद, नई ब्रेज़ा की परफोर्मेंस बेहतर हो सकती है, क्योंकि फ्रोंक्स में बूस्टरजेट यूनिट लगभग 2000 rpm पर ही पीक टॉर्क बनाती है, जबकि NA पेट्रोल इंजन 4,300 rpm पर पीक टॉर्क देता है.

 

इसके अलावा, CNG वैरिएंट्स में अब 'विक्टोरिस' (Victoris) जैसा ही अंडरबॉडी CNG स्टोरेज सिस्टम दिया जाएगा.

Maruti brezza facelift teaser 3

मारुति सुजुकी ब्रेज़ा फेसलिफ्ट: कीमत

 

कीमत की बात करें तो, नए फ़ीचर्स, नए इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन की वजह से ब्रेज़ा की कीमत मौजूदा मॉडल के मुकाबले थोड़ी बढ़ सकती है.

# Maruti Suzuki SUV# Maruti Suzuki Brezza# Maruti Suzuki Brezza SUV# Maruti Suzuki Brezza facelift# Brezza Facelift# Cars# Upcoming Cars# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर ने आखिरकार मजेस्टर एसयूवी की कीमतों का ऐलान कर दिया है. क्या अब यह फॉर्च्यूनर को टक्कर दे पाएगी?
    एमजी मजेस्टर बनाम टोयोटा फॉर्च्यूनर: क्या भारत में नई फ्लैगशिप एसयूवी अपनी ज़्यादा कीमत के लायक है?
  • यह नया स्पेशल एडिशन 'इवोल्यूशन' और 'टेक्नो' ट्रिम्स के बीच आता है और इसे 1.0 टर्बो और 1.3 टर्बो इंजन ऑप्शन के साथ पेश किया गया है.
    रेनॉ डस्टर एडवेंचर एडिशन रु.12.99 लाख में हुआ लॉन्च
  • जैसे ही इंसान ने कारें बनाईं, वह पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करना चाहता था. और तेज़ी से चलने की इसी चाहत ने हमें कुछ अद्भुत सुपर कारें दी हैं. आइए, अपने आस-पास मौजूद कुछ सबसे तेज़ कारों पर एक नज़र डालते हैं.
    2026 में ये हैं दुनिया की सबसे तेज़ कारें, पलक झपकते ही होती हैं गायब
  • भारत में टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस को लॉन्च हुए चार साल से ज़्यादा का समय हो गया है. इसलिए, अब इसका फ़ेसलिफ़्ट लाने का सही समय लगता है.
    टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट की पहली बार दिखी झलक
  • अगर भारी बारिश के दौरान आपकी कार पर कोई पेड़ गिर जाता है, तो सही कदम उठाने से इंश्योरेंस का क्लेम करना बहुत आसान हो सकता है.
    मानसून के दौरान अगर कोई पेड़ गिरकर आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाए, तो क्या करें?
  • जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर ने आखिरकार मजेस्टर एसयूवी की कीमतों का ऐलान कर दिया है. क्या अब यह फॉर्च्यूनर को टक्कर दे पाएगी?
    एमजी मजेस्टर बनाम टोयोटा फॉर्च्यूनर: क्या भारत में नई फ्लैगशिप एसयूवी अपनी ज़्यादा कीमत के लायक है?
  • यह नया स्पेशल एडिशन 'इवोल्यूशन' और 'टेक्नो' ट्रिम्स के बीच आता है और इसे 1.0 टर्बो और 1.3 टर्बो इंजन ऑप्शन के साथ पेश किया गया है.
    रेनॉ डस्टर एडवेंचर एडिशन रु.12.99 लाख में हुआ लॉन्च
  • जैसे ही इंसान ने कारें बनाईं, वह पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करना चाहता था. और तेज़ी से चलने की इसी चाहत ने हमें कुछ अद्भुत सुपर कारें दी हैं. आइए, अपने आस-पास मौजूद कुछ सबसे तेज़ कारों पर एक नज़र डालते हैं.
    2026 में ये हैं दुनिया की सबसे तेज़ कारें, पलक झपकते ही होती हैं गायब
  • भारत में टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस को लॉन्च हुए चार साल से ज़्यादा का समय हो गया है. इसलिए, अब इसका फ़ेसलिफ़्ट लाने का सही समय लगता है.
    टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट की पहली बार दिखी झलक
  • अगर भारी बारिश के दौरान आपकी कार पर कोई पेड़ गिर जाता है, तो सही कदम उठाने से इंश्योरेंस का क्लेम करना बहुत आसान हो सकता है.
    मानसून के दौरान अगर कोई पेड़ गिरकर आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाए, तो क्या करें?
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • 24 जुलाई को लॉन्च होने से पहले मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा फ़ेसलिफ़्ट की बुकिंग हुई शुरू