24 जुलाई को लॉन्च होने से पहले मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा फ़ेसलिफ़्ट की बुकिंग हुई शुरू

मारुति सुज़ुकी ने 24 जुलाई, 2026 को लॉन्च होने वाली नई ब्रेज़ा फ़ेसलिफ़्ट के लिए बुकिंग लेना शुरू कर दिया है. उम्मीद है कि इस अपडेटेड SUV में कॉस्मेटिक बदलाव, नए फ़ीचर्स और नया टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलेगा. बुकिंग की रकम रु.11,000 तय की गई है.

मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा फ़ेसलिफ़्ट: क्या उम्मीद करें?

टीज़र से डिज़ाइन की बस एक झलक मिलती है, हालांकि इसका ज़्यादातर हिस्सा जाना-पहचाना है. हेडलैंप्स पुराने मॉडल जैसे ही हैं, लेकिन टॉप वेरिएंट्स में J-शेप के डे-टाइम रनिंग लैंप्स के साथ LED बाई-प्रोजेक्टर यूनिट्स मिलती हैं. ग्रिल में भी पुराने मॉडल के मुकाबले कोई खास बदलाव नहीं दिखता, सिवाय एक लाल कॉन्ट्रास्ट स्ट्रिप के, जो शायद यह बताती है कि यह वेरिएंट ज़्यादा स्पोर्टी है. साइड क्लैडिंग में दरवाज़े की सिल्स के पास कुछ बदलाव दिखते हैं, जबकि पीछे की तरफ़ टेल लैंप्स मौजूदा SUV जैसे ही लगते हैं.

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स्पाई तस्वीरों से पता चला है कि एसयूवी में नया फ्रंट बंपर मिलेगा और इसके पिछले हिस्से में भी कुछ बदलाव होने की उम्मीद है. टॉप वेरिएंट्स में नए डिज़ाइन वाले अलॉय व्हील्स भी मिलेंगे.

गाड़ी के अंदर बड़े बदलाव नए फ़ीचर्स के तौर पर देखने को मिल सकते हैं, जबकि कैबिन का ओवरऑल डिज़ाइन वैसा ही रहेगा. नए फ़ीचर्स में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स जैसी टेक्नोलॉजी शामिल हो सकती है.

मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा फ़ेसलिफ़्ट: पावरट्रेन विकल्प

पावरट्रेन की बात करें तो, मौजूदा कार का 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ जारी रहेगा. हालांकि, बड़ा बदलाव जाने-पहचाने 1.0-लीटर बूस्टरजेट टर्बो-पेट्रोल इंजन (जैसा कि फ्रॉन्क्स में है) के रूप में आने की उम्मीद है, साथ ही एक नया 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स (जो शायद सिर्फ़ टर्बो के साथ मिलेगा) भी आ सकता है, जिसे टैस्टिंग मॉडल में देखा गया है. उम्मीद है कि टर्बो-पेट्रोल इंजन फ्रॉन्क्स की तरह ही पावर और टॉर्क पैदा करेगा, जो 99 bhp और 147 Nm का टॉर्क बनाती है. इसकी तुलना में, माइल्ड-हाइब्रिड स्पेक वाला 1.5 NA इंजन ज़्यादा से ज़्यादा 101.6 bhp और 139 Nm का टॉर्क बनाता है.

आंकड़ों में मामूली अंतर के बावजूद, नई ब्रेज़ा की परफोर्मेंस बेहतर हो सकती है, क्योंकि फ्रोंक्स में बूस्टरजेट यूनिट लगभग 2000 rpm पर ही पीक टॉर्क बनाती है, जबकि NA पेट्रोल इंजन 4,300 rpm पर पीक टॉर्क देता है.

इसके अलावा, CNG वैरिएंट्स में अब 'विक्टोरिस' (Victoris) जैसा ही अंडरबॉडी CNG स्टोरेज सिस्टम दिया जाएगा.

मारुति सुजुकी ब्रेज़ा फेसलिफ्ट: कीमत

कीमत की बात करें तो, नए फ़ीचर्स, नए इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन की वजह से ब्रेज़ा की कीमत मौजूदा मॉडल के मुकाबले थोड़ी बढ़ सकती है.