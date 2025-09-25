मारुति सुजुकी इनविक्टो को भारत एनकैप क्रैश टैस्ट में मिली पूरे 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित सितंबर 25, 2025
हाइलाइट्स
- इनविक्टो को एडल्ट और बच्चों की सुरक्षा के लिए 5 स्टार की रेटिंग मिली है
- एडल्ट यात्री सुरक्षा के लिए 32 में से 30.43 अंक मिले
- बच्चों की सुरक्षा के लिए 49 में से 45 अंक प्राप्त हुए
बिल्कुल नई मारुति सुजुकी विक्टोरिस के लिए क्रैश सेफ्टी रेटिंग सार्वजनिक करने के कुछ हफ़्तों बाद, भारत एनकैप ने अब मारुति सुजुकी इनविक्टो के लिए क्रैश टेस्ट सेफ्टी रेटिंग प्रकाशित की है. भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध मारुति के सबसे महंगे मॉडल को पूरे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है - जो इसके सहयोगी मॉडल, टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस के समान है.
यह भी पढ़ें: GST 2.0 का प्रभाव: मारुति सुज़ुकी की कीमतों में रु.1.30 लाख तक की हुई कटौती, ऑल्टो, स्विफ्ट, डिज़ायर और ब्रेज़ा होंगी ज्यादा किफायती
एडल्ट यात्री सुरक्षा के लिए इनविक्टो को 32 में से 30.43 अंक मिले - जो इसके टोयोटा हाइक्रॉस के 30.47 अंकों से थोड़ा कम है. इस स्कोर ने इसे नई मारुति विक्टोरिस से भी पीछे रखा, जिसे 32 में से 31.66 अंक मिले.
यात्री सुरक्षा के मामले में, इनविक्टो ने फ्रंटल ऑफसेट, साइड पोल और साइड बैरियर इम्पैक्ट टैस्टिंग में एडल्ट यात्रियों को पर्याप्त से लेकर अच्छे स्तर की सुरक्षा दी. फ्रंटल ऑफसेट बैरियर इम्पैक्ट टैस्ट में इसने 16 में से 14.43 अंक प्राप्त किए, जबकि साइड इम्पैक्ट सुरक्षा के लिए इसे कुल 16 अंक मिले.
बच्चों की सुरक्षा की बात करें तो, एमपीवी ने 49 में से 45 अंक हासिल किए, जिससे डायनामिक स्कोर और चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम इंस्टॉलेशन में अधिकतम अंक प्राप्त हुए। हालाँकि, व्हीकल असिसमेंट स्कोर में इसके अंक गिर गए—यह एक ऐसी चीज़ है लगभग सभी फाइव-स्टार रेटेड मॉडलों में देखी गई.
इनविक्टो भारत में बिकने वाली मारुति की सबसे महंगी कार है और यह मूलतः टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस का एक री-इंजीनियर्ड मॉडल भी है - जो दोनों कंपनियों के बीच मॉडल-साझाकरण समझौते का एक हिस्सा है. हालाँकि, इनविक्टो में अपने टोयोटा हाइक्रॉस से कुछ अंतर हैं, जैसे कि इसमें नॉन-हाइब्रिड वैरिएंट का अभाव और इसमें कुछ फीचर्स जैसे कि पावर-एडजस्टेबल दूसरी रो की कैप्टन सीटें, एक्सटेंडेबल ओटोमैन और लेवल 1 ADAS फ़ंक्शन देखने को नहीं मिलते हैं.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय मारुति सुजुकी मॉडल्स
- मारुति सुजुकी फ्रोंक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.32 - 14.91 लाख
- मारुति सुजुकी अर्टिगाएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.65 - 14.71 लाख
- मारुति सुजुकी इकोएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.56 - 6.98 लाख
- मारुति सुजुकी अल्टो के10एक्स-शोरूम कीमत₹ 4.51 - 6.91 लाख
- मारुति सुजुकी स्विफ्टएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.12 - 10.57 लाख
- मारुति सुजुकी वैगन आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.16 - 7.94 लाख
- मारुति सुजुकी इनविक्टोएक्स-शोरूम कीमत₹ 29.64 - 33.95 लाख
- मारुति सुजुकी रों-प्रेस्सोएक्स-शोरूम कीमत₹ 4.55 - 6.81 लाख
- मारुति सुजुकी इग्निसएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.86 - 8.9 लाख
- मारुति सुजुकी जिम्नीएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.49 - 16.82 लाख
- मारुति सुजुकी एक्सएल6एक्स-शोरूम कीमत₹ 13.56 - 16.85 लाख
- मारुति सुजुकी सेलेरियोएक्स-शोरूम कीमत₹ 6.01 - 8.07 लाख
- मारुति सुजुकी बलेनोएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.35 - 10.88 लाख
- मारुति सुजुकी सियाज़एक्स-शोरूम कीमत₹ 10.32 - 13.99 लाख
- मारुति सुजुकी ग्रैंड विटाराएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.98 - 23.82 लाख
- मारुति सुजुकी ब्रेज़ाएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.53 - 15.88 लाख
- मारुति सुजुकी विक्टोरिसएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.93 - 23.19 लाख
- मारुति सुजुकी 2025 न्यू डिजायरएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.45 - 11.58 लाख
अपकमिंग कार्स
- महिंद्रा थारएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 3, 2025
- ऑडी ए5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 5, 2025
- महिंद्रा बोलेरोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 6, 2025
- ह्युंडई आयोनिक 6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 7, 2025
- मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 13, 2025
- ऑडी ई कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 14, 2025
- स्कोडा एलरोकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2025
- महिंद्रा एक्सयूवी.ई9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 16, 2025
- महिंद्रा कशूव900एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 19, 2025
- वॉल्वो ईए एक्स रिचार्जएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 20, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.5 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ-आर1एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.4 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 1, 2025
- ओला इलेक्ट्रिक Gigएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45,000 - 55,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 21, 2025
- कावासाकी जेड400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 22, 2025
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 23, 2025
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 31, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 1, 2025
- टीवीएस टसेपेल्लिनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 3.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 29, 2025
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 30, 2025
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स