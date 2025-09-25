मारुति सुजुकी इनविक्टो को भारत एनकैप क्रैश टैस्ट में मिली पूरे 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग

बिल्कुल नई मारुति सुजुकी विक्टोरिस के लिए क्रैश सेफ्टी रेटिंग सार्वजनिक करने के कुछ हफ़्तों बाद, भारत एनकैप ने अब मारुति सुजुकी इनविक्टो के लिए क्रैश टेस्ट सेफ्टी रेटिंग प्रकाशित की है. भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध मारुति के सबसे महंगे मॉडल को पूरे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है - जो इसके सहयोगी मॉडल, टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस के समान है.

एडल्ट यात्री सुरक्षा के लिए इनविक्टो को 32 में से 30.43 अंक मिले - जो इसके टोयोटा हाइक्रॉस के 30.47 अंकों से थोड़ा कम है. इस स्कोर ने इसे नई मारुति विक्टोरिस से भी पीछे रखा, जिसे 32 में से 31.66 अंक मिले.

यात्री सुरक्षा के मामले में, इनविक्टो ने फ्रंटल ऑफसेट, साइड पोल और साइड बैरियर इम्पैक्ट टैस्टिंग में एडल्ट यात्रियों को पर्याप्त से लेकर अच्छे स्तर की सुरक्षा दी. फ्रंटल ऑफसेट बैरियर इम्पैक्ट टैस्ट में इसने 16 में से 14.43 अंक प्राप्त किए, जबकि साइड इम्पैक्ट सुरक्षा के लिए इसे कुल 16 अंक मिले.

बच्चों की सुरक्षा की बात करें तो, एमपीवी ने 49 में से 45 अंक हासिल किए, जिससे डायनामिक स्कोर और चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम इंस्टॉलेशन में अधिकतम अंक प्राप्त हुए। हालाँकि, व्हीकल असिसमेंट स्कोर में इसके अंक गिर गए—यह एक ऐसी चीज़ है लगभग सभी फाइव-स्टार रेटेड मॉडलों में देखी गई.

इनविक्टो भारत में बिकने वाली मारुति की सबसे महंगी कार है और यह मूलतः टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस का एक री-इंजीनियर्ड मॉडल भी है - जो दोनों कंपनियों के बीच मॉडल-साझाकरण समझौते का एक हिस्सा है. हालाँकि, इनविक्टो में अपने टोयोटा हाइक्रॉस से कुछ अंतर हैं, जैसे कि इसमें नॉन-हाइब्रिड वैरिएंट का अभाव और इसमें कुछ फीचर्स जैसे कि पावर-एडजस्टेबल दूसरी रो की कैप्टन सीटें, एक्सटेंडेबल ओटोमैन और लेवल 1 ADAS फ़ंक्शन देखने को नहीं मिलते हैं.