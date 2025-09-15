पत्रिकायूज़्ड कार्स
मारुति सुजुकी विक्टोरिस भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.10.50 लाख से शुरू

मारुति की नई क्रेटा-प्रतिद्वंद्वी एसयूवी ग्रांड विटारा के साथ बिक्री पर है और यह केवल एरिना डीलरशिप पर उपलब्ध होगी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

3 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 15, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • पेट्रोल, सीएनजी और मज़बूत हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ उपलब्ध है
  • 6 ट्रिम्स LXi, VXi, ZXi, ZXi(O), ZXi+, ZXi+(O) में उपलब्ध है
  • कीमतें रु.10.50 लाख से रु.19.99 लाख (एक्स-शोरूम) तक हैं

मारुति सुजुकी ने बहुप्रतीक्षित विक्टोरिस कॉम्पैक्ट एसयूवी भारत में लॉन्च कर दी है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.10.49 लाख (एक्स-शोरूम) है. देश भर के एरिना डीलरों के पास बिक्री के लिए उपलब्ध, यह नई एसयूवी मूल रूप से ग्रांड विटारा का ही एक मॉडल है और ह्यून्दे क्रेटा, किआ सेल्टॉस और होंडा एलिवेट जैसी कारों को कड़ी टक्कर देगी.

 

यह भी पढ़ें: नई मारुति सुजुकी विक्टोरिस को ग्लोबल एनकैप क्रैश टैस्ट में भी मिली पूरे 5 स्टार की सुराक्षा रेटिंग

Maruti Suzuki Victoris 2

डिज़ाइन की बात करें तो, मारुति की बाकी कारों की तुलना में विक्टोरिस का लुक काफी अलग है. आगे की तरफ, इस एसयूवी में एंग्यूलर हेडलैम्प्स हैं जो एक पतली ग्रिल में समाते हैं. वहीं, बंपर में हाई-सेट फॉग लैंप्स और इंजन बे में हवा के प्रवाह के लिए कई वेंट के साथ एक लेयर्ड लुक दिया गया है.

Maruti Suzuki Victoris 6

विक्टोरिस के प्रोफाइल में बड़े चौकोर व्हील आर्च, एक बड़ा ग्लासहाउस और आगे के फेंडर और पिछले हिस्से पर उभरी हुई सिलवटें हैं. पीछे की तरफ एक रेक्ड रियर विंडस्क्रीन है जो पूरी चौड़ाई वाले लाइटबार टेल लैंप में जाकर मिलती है जो टेलगेट को दो हिस्सों में बाँट देती है.

Maruti Suzuki Victoris 8

ग्रांड विटारा की तुलना में कैबिन डिज़ाइन में भी कुछ ध्यान देने लायक बदलाव हैं, हालाँकि फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन और कुछ स्विचगियर जैसे एलिमेंट्स फिर से सामान्य हैं. डैशबोर्ड में एक लेयर्ड डिज़ाइन है जिसके सामने की ओर सॉफ्ट-टच मटेरियल का एक मोटा हिस्सा लगा है. एयर कंडीशनर के कंट्रोल बिल्कुल नए हैं, जबकि स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन भी नया है. विक्टोरिस की खासियत इसका फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है.

maruti suzuki victoris suv unveiled 5 star bharat ncap rating l2 adas carandbike 4

फीचर्स की बात करें तो, विक्टोरिस की सबसे खास बात इसमें लेवल 2 ADAS फंक्शन की उपलब्धता है - जो मारुति में पहली बार उपलब्ध है. इसके अलावा, इसमें 6 एयरबैग, ESC, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पावर्ड ड्राइवर सीट, पैनोरमिक सनरूफ, 10.1 इंच टचस्क्रीन, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, हेड-अप डिस्प्ले और डॉल्बी के साथ इनफिनिटी म्यूजिक सिस्टम जैसे कई फीचर्स भी शामिल हैं.

Maruti Suzuki Victoris 11

विक्टोरिस को छह ट्रिम स्तरों - LXi, VXi, ZXi, ZXi(O), ZXi+, और ZXI+(O) - में पेट्रोल, CNG और मजबूत हाइब्रिड पावरट्रेन विकल्पों के साथ पेश किया जा रहा है. रेंज का मुख्य आधार 1.5-लीटर, नैचुरिली रूप से एस्पिरेटेड, माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन है जो 101.6 बीएचपी और 139 एनएम का टार्क पैदा करता है और इसे 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक के साथ पेश किया जाता है - बाद वाले को ऑल-व्हील ड्राइव ड्राइवट्रेन का विकल्प भी मिल रहा है. यूनिट को फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट के साथ भी पेश किया जाता है जो पेट्रोल मोड में 99 बीएचपी और 137 एनएम तक पावर और सीएनजी मोड में 87 बीएचपी और 121.5 एनएम टॉर्क बनाती है.

 

स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ ऑनबोर्ड बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है. पेट्रोल इंजन लगभग 91.7 बीएचपी और 122 एनएम टॉर्क बनाता है, जबकि इलेक्ट्रिक मोटर 79 बीएचपी और 141 एनएम का अधिकतम टॉर्क पैदा करती है. स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वैरिएंट के लिए CVT गियरबॉक्स मानक के रूप में उपलब्ध है.

 

सबकॉम्पैक्ट एसयूवी बाज़ार में विक्टोरिस का मुकाबला ह्यून्दे क्रेटा, किआ सेल्टॉस, होंडा एलिवेट, फोक्सवैगन टाइगुन और स्कोडा कुशक से होगा. इसके अलावा, इसे कंपनी के ही अधिक प्रीमियम ब्रांड नेक्सा-द्वारा बेची जाने वाली मारुति ग्रांड विटारा से भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा.

  नई मारुति सुजुकी विक्टोरिस को ग्लोबल एनकैप क्रैश टैस्ट में भी मिली पूरे 5 स्टार की सुराक्षा रेटिंग
    नई मारुति सुजुकी विक्टोरिस को ग्लोबल एनकैप क्रैश टैस्ट में भी मिली पूरे 5 स्टार की सुराक्षा रेटिंग
  नवंबर 2025 में नई स्कोडा ऑक्टेविया RS भारत में होगी लॉन्च
    नवंबर 2025 में नई स्कोडा ऑक्टेविया RS भारत में होगी लॉन्च
  मर्सिडीज-बेंज सी-क्लास ईवी का 2026 में लॉन्च से पहले दिखी
    मर्सिडीज-बेंज सी-क्लास ईवी का 2026 में लॉन्च से पहले दिखी
  महाराष्ट्र में जल्द ही 'नो पीयूसी, नो फ्यूल' नीति होगी लागू: राज्य परिवहन मंत्री
    महाराष्ट्र में जल्द ही 'नो पीयूसी, नो फ्यूल' नीति होगी लागू: राज्य परिवहन मंत्री
  सड़क दुर्घटना में मरने वालों की सूची में बाइक सवार सबसे ऊपर
    सड़क दुर्घटना में मरने वालों की सूची में बाइक सवार सबसे ऊपर
