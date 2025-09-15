नई मारुति सुजुकी विक्टोरिस को ग्लोबल एनकैप क्रैश टैस्ट में भी मिली पूरे 5 स्टार की सुराक्षा रेटिंग

भारत की सबसे नई कॉम्पैक्ट एसयूवी, मारुति सुजुकी विक्टोरिस को ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (एनकैप) द्वारा 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग मिली है. यह क्रैश टेस्ट 'सेफर कार्स फॉर इंडिया प्रोग्राम' के तहत किया गया था और ग्लोबल एनकैप रिपोर्ट के अनुसार, नई विक्टोरिस को एडल्ट और बच्चों, दोनों की सुरक्षा के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली है. इस महीने के अंत में भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध होने वाली इस एसयूवी को एडल्ट सुरक्षा के लिए 34 में से 33.72 और बच्चों की सुरक्षा के लिए 49 में से 41 रेटिंग मिली है.

दिलचस्प बात यह है कि नई मारुति सुजुकी विक्टोरिस को दो हफ़्तों से भी कम समय में यह दूसरा सुरक्षा प्रमाणन मिला है. इससे पहले, 3 सितंबर को, भारत एनकैप ने भी कार को 5-स्टार क्रैश रेटिंग दी थी, और दोनों ही मामलों में मारुति सुजुकी इंडिया ने कार को स्वैच्छिक टैस्टिंग के लिए पेश किया था. और टैस्ट के परिणाम समान हैं.

ग्लोबल एनकैप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रिचर्ड वुड्स ने कहा, "5-स्टार विक्टोरिस, मारुति सुजुकी की अपने नए मॉडलों की बेहतर सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है. यह पिछले साल लॉन्च हुई डिज़ायर द्वारा स्थापित रुझान को जारी रखती है, जिसने भी 5 स्टार हासिल किए थे. हम ग्लोबल एनकैप के नए प्रोटोकॉल की आवश्यकताओं के साथ मारुति सुजुकी के जुड़ाव का हार्दिक स्वागत करते हैं. इसका परिणाम भारत में मोटर वाहन उपभोक्ताओं के लिए वाहन सुरक्षा की एक महत्वपूर्ण जीत है."

भारत एनकैप की तरह, ग्लोबल एनकैप ने भी एडल्ट यात्रियों के लिए विक्टोरिस का फ्रंट ऑफसेट इम्पैक्ट और साइड इम्पैक्ट – मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट और पोल इम्पैक्ट – दोनों के लिए टैस्ट किया. फ्रंट ऑफसेट टैस्ट से पता चला कि ड्राइवर की छाती और दाहिने पैर को दी गई सुरक्षा पर्याप्त थी, जबकि बाकी को अच्छा माना गया. भारत एनकैप टैस्ट में, ड्राइवर के दोनों पैरों को दी गई सुरक्षा पर्याप्त पाई गई. आगे बैठे यात्री को दी गई सुरक्षा को कुल मिलाकर अच्छा माना गया.

दोनों साइड इम्पैक्ट टैस्ट में, चालक और आगे बैठे यात्री, दोनों को दी गई सुरक्षा को भारत एनकैप द्वारा अच्छी रेटिंग दी गई. हालाँकि, ग्लोबल एनकैप द्वारा जारी रिपोर्ट में, साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टैस्ट में चालक की छाती को पर्याप्त सुरक्षा मिली. हालाँकि, साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट में, रेटिंग कुल मिलाकर अच्छी रही.

मानक सुरक्षा फीचर्स की सूची. रिपोर्ट के अनुसार, इस एसयूवी में 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मानक रूप से उपलब्ध होंगे. आगे की दो सीटों में प्रीटेंशनर और लोड-लिमिटर के साथ सीटबेल्ट लगे हैं, जबकि पीछे की दो आउटबोर्ड सीटों में ISOFIX एंकरेज है. इसके बाद, रिपोर्ट से पता चला कि बच्चों के डमी को आगे और साइड इम्पैक्ट दोनों टैस्टिंग में पूरी सुरक्षा मिली है.

मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस, ग्रांड विटारा के समान पावरट्रेन विकल्प साझा करेगी, जिसमें 1.5-लीटर पेट्रोल और 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन शामिल हैं. स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, दोनों का विकल्प मिलता है, जबकि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में eCVT ऑटोमैटिक मिलता है. पेट्रोल ऑटोमैटिक में ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प भी मिलता है. इसके फुटवेल एरिया को स्थिर माना गया है, जबकि बॉडीशेल को भी स्थिर माना गया है, और यह अधिक भार सहने में सक्षम है.