भारत में अप्रैल 2026 से महंगी हो जाएंगी मर्सिडीज-बेंज, ऑडी और बीएमडब्ल्यू की कारें
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित मार्च 20, 2026
हाइलाइट्स
- मर्सिडीज, ऑडी और बीएमडब्ल्यू अपनी कारों की कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी करेंगी
- बढ़ती लागत और विनिमय दर में उतार-चढ़ाव को इसका कारण बताया गया है
- यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू होगी
ऑडी इंडिया, मर्सिडीज-बेंज इंडिया और बीएमडब्ल्यू इंडिया उन पहले ब्रांडों में शामिल हो गई हैं जिन्होंने नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है. दोनों यूरोपीय कार निर्माताओं ने रुपये के उतार-चढ़ाव और बढ़ती लागतों को कारण बताते हुए कहा है कि वे अपनी कारों की कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी करेंगे. मर्सिडीज ने पहले कहा था कि विनिमय दर में उतार-चढ़ाव की भरपाई के लिए वह 2026 की सभी तिमाहियों में अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है.
यह मर्सिडीज-बेंज और बीएमडब्ल्यू के लिए 2026 में दूसरी बार कीमतों में बढ़ोतरी है, इससे पहले कंपनी ने 1 जनवरी, 2026 को कीमतों में बढ़ोतरी की थी. वहीं, ऑडी के लिए यह कैलेंडर वर्ष में पहली बार कीमतों में बढ़ोतरी है.
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एक बयान में ब्रेंडिंग सेसिंग (वाइस प्रेसिडेंट, सेल्स & मार्केटिंग, मर्सिडीज़-बेन्ज़ इंडिया) ने कहा कि 1 अप्रैल से कंपनी अपनी गाड़ियों की कीमतों में करीब 2% की बढ़ोतरी करेगी. उन्होंने बताया कि यह फैसला रुपये की कमजोरी (खासकर यूरो के मुकाबले) और बढ़ती लागत की वजह से लिया गया है. कंपनी हमेशा लागत को खुद संभालने की कोशिश करती है, लेकिन बिजनेस को स्थिर रखने के लिए कभी-कभी कीमत बढ़ाना जरूरी हो जाता है.
इसी तरह के एक बयान में, ऑडी इंडिया के ब्रांड निदेशक बलबीर सिंह ढिल्लों ने कहा, “हाल ही में बढ़ती इनपुट लागत और मुद्रा में उतार-चढ़ाव के कारण, हम 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी रूप से कीमतों में 2% तक की वृद्धि कर रहे हैं. हम अपने ग्राहकों पर मूल्य वृद्धि के प्रभाव को कम से कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.”
बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष और सीईओ हरदीप सिंह बराड़ ने भी अपने बयान में इन्हीं कारणों का हवाला दिया. उन्होंने कहा कि "बढ़ती लॉजिस्टिक्स और मटेरियल लागत के साथ-साथ रुपये के अवमूल्यन" के कारण मूल्य वृद्धि आवश्यक हो गई है, जिसका असर स्थानीय स्तर पर असेंबल किए गए और आयातित दोनों प्रकार के वाहनों पर पड़ेगा. इसकी सहयोगी कंपनी मिनी भी इससे प्रभावित होगी.
कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद, मर्सिडीज-बेंज के लिए 2026 भारत में एक और व्यस्त वर्ष रहने वाला है, क्योंकि कंपनी ने भारतीय बाजार में 12 नए या अपडेटेड मॉडल लॉन्च करने की पुष्टि की है. कार निर्माता कंपनी अब तक मेबैक जीएलएस और ईक्यूएस एसयूवी के नए वेरिएंट लॉन्च कर चुकी है, जबकि ऑल-इलेक्ट्रिक सीएलए सेडान अगले साल बाजार में आने वाली है.
बीएमडब्ल्यू के लिए भी यह साल काफी व्यस्त रहने वाला है, क्योंकि कंपनी अपने पोर्टफोलियो में कई नए या अपडेटेड मॉडल पेश करने की योजना बना रही है. हाल ही में, कंपनी ने सीमित संख्या में उपलब्ध M2 CS को भारतीय बाजार में उतारा है. वहीं, ऑडी ने भी हाल ही में भारतीय बाजार के लिए अपना पहला नया मॉडल, SQ8 लॉन्च किया है.
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अपकमिंग कार्स
- स्कोडा कुशाकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11 - 19 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 24, 2026
- बीयेडी एटो 3 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 27 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 25, 2026
- रेनो अरकानाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 26, 2026
- फॉक्सवैगन तेराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 26, 2026
- टोयोटा Urban Cruiser Ebellaएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 27, 2026
- बीयेडी एटो 2 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 45 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 27, 2026
- इसुज़ू डी-मैक्स वी-क्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 30, 2026
- मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 10, 2026
- एमजी महामहिमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 38 - 43 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 12, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.6 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 7.5 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएसए स्क्रैम्बलर 650एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.6 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
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