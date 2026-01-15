2026 मर्सिडीज-बेंज EQS एसयूवी सेलिब्रेशन एडिशन हुआ लॉन्च,कीमतें रु.1.34 करोड़ से शुरू
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित जनवरी 15, 2026
हाइलाइट्स
- एएमजी लाइन अब पूरी SUV रेंज में स्टैंडर्ड है
- यह एसयूवी 5 और 7 सीट कॉन्फ़िगरेशन में आती है
- एसयूवी में अब रियर सीट वेंटिलेशन भी दिया जा रहा है
लक्ज़री कार बनाने वाली कंपनी मर्सिडीज-बेंज ने भारत में अपनी सबसे ज़्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार, EQS SUV का नया सेलिब्रेशन एडिशन लॉन्च किया है. यह SUV दो वर्जन में उपलब्ध है - 5-सीटर EQS 450 जिसकी कीमत रु.1.34 करोड़ (एक्स-शोरूम) है और 7-सीटर EQS 580 जिसकी कीमत रु.1.48 करोड़ है. एएमजी जो पहले सिर्फ़ दूसरे वर्जन में उपलब्ध था, अब EQS 450 में भी उपलब्ध है. इसमें 21-इंच के हल्के AMG अलॉय व्हील्स शामिल हैं. इसके अलावा, अब दोनों SUVs में दूसरी रो में सीट वेंटिलेशन भी मिलेगा.
EQS 450 और 580 दोनों में 122 kWh बैटरी पैक मिलते हैं और कंपनी का दावा है कि पहले वाले की रेंज 775 km है, जबकि दूसरे वाले की रेंज 809 km तक जाती है. 355 bhp की मैक्सिमम पावर के साथ 450, 0-100 kmph की स्पीड 6.2 सेकंड में पकड़ लेती है, जबकि 580 यही स्पीड 546 bhp की मैक्सिमम पावर के साथ 4.8 सेकंड में हासिल कर लेती है. 5-सीटर में पीक टॉर्क 800 Nm और 7-सीटर में 858 Nm है.
अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ब्रांड ने बताया कि 2025 में बेची गई उसकी सभी EVs में से 70% टॉप-एंड सेगमेंट की थीं, जिनकी कीमत रु.1.25 करोड़ से रु.3.10 करोड़ के बीच थी. इनमें EQS SUV, EQS सेडान, मर्सिडीज-मायबाक EQS SUV और G580 शामिल हैं. मर्सिडीज-बेंज इंडिया के इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में साल-दर-साल 12% की बढ़ोतरी हुई, और 2025 के दौरान भारत में बेची गई हर पांचवीं टॉप-एंड मर्सिडीज-बेंज इलेक्ट्रिक थी.
