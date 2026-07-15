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एमजी मजेस्टर बनाम टोयोटा फॉर्च्यूनर: क्या भारत में नई फ्लैगशिप एसयूवी अपनी ज़्यादा कीमत के लायक है?

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर ने आखिरकार मजेस्टर एसयूवी की कीमतों का ऐलान कर दिया है. क्या अब यह फॉर्च्यूनर को टक्कर दे पाएगी?
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 15, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • मजेस्टर की शुरुआती कीमत रु.40.99 लाख है
  • इसी तरह के फॉर्च्यूनर मॉडल की कीमत रु.37.61 लाख है
  • मजेस्टर में सिर्फ़ ऑटोमैटिक वैरिएंट हैं, जबकि फॉर्च्यूनर में मैनुअल वैरिएंट भी हैं

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर ने आखिरकार 'मैजेस्टर' (मैजेस्टर) की कीमतें बता दी हैं, जो रु.40.99 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं. यह बड़ी एसयूवी मार्केट में टोयोटा फॉर्च्यूनर को टक्कर देगी, जो लंबे समय से इस सेगमेंट में राज कर रही है. मार्केट में नई होने के नाते, मैजेस्टर में फॉर्च्यूनर के मुकाबले ज़्यादा टेक, फीचर्स और ऑफ-रोड क्षमताएं हैं. बड़ा सवाल यह है कि क्या ग्लॉस्टर की जगह लेने वाली यह गाड़ी, जापान की इस बेस्ट-सेलिंग गाड़ी के भविष्य पर असर डाल पाएगी? आइए जानते हैं कि दोनों SUV में क्या-क्या खास है.

 

यह भी पढ़ें: मानसून के दौरान अगर कोई पेड़ गिरकर आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाए, तो क्या करें?

 

डाइमेंशन

MG Majestor 13

मैजेस्टर, फॉर्च्यूनर से लंबी है और इसका व्हीलबेस भी ज़्यादा है

 

फॉर्च्यूनर का मौजूदा मॉडल लंबे समय से बाज़ार में बिक रहा है, जबकि मैजेस्टर एक नई गाड़ी है. इनके डिज़ाइन, फ़ीचर्स और क्षमता में साफ़ फ़र्क दिखता है. लेकिन गाड़ी का साइज़ भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि इस सेगमेंट में साइज़ अहम होता है. लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और व्हीलबेस—हर मामले में मैजेस्टर, फॉर्च्यूनर से काफ़ी आगे है. ग्राउंड क्लीयरेंस के मामले में दोनों लगभग बराबर हैं, इसलिए खराब रास्तों पर चलने में दोनों में से किसी भी SUV को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मैजेस्टर में 19-इंच के बड़े पहिए मिलते हैं, जबकि फॉर्च्यूनर में वैरिएंट के हिसाब से 17 या 18-इंच के पहिए आते हैं.

 

डिज़ाइन

Toyota Fortuner Neo web 20

फॉर्च्यूनर का डिज़ाइन काफ़ी प्रभावशाली है

 

बाहरी लुक की बात करें तो मजेस्टर में ‘मोज़ेक मैट्रिक्स’ ग्रिल, एलईडी डीआरएल और बंपर पर नीचे की तरफ लगे ट्राई-बीम एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स मिलते हैं. फॉर्च्यूनर के डस्क-सेंसिंग एलईडी हेडलैंप्स अब पुराने ज़माने के लगते हैं और इसकी ग्रिल भी छोटी है, जिससे यह एसयूवी, एमजी जितनी दमदार नहीं लगती. कनेक्टेड टेल लैंप्स और नकली एग्ज़ॉस्ट मजेस्टर को ज़्यादा प्रीमियम लुक देते हैं; जहाँ फॉर्च्यूनर का डिज़ाइन ग्राहकों को अब आम लगने लगा है, वहीं मजेस्टर इस एकरसता को तोड़ती है. रंगों की बात करें तो फॉर्च्यूनर में ज़्यादा विकल्प मिलते हैं, जिनमें से कुछ तो बहुत खास लगते हैं.

 

टेक और कैबिन

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मैजेस्टर का केबिन ज़्यादा फ़ीचर्स और टेक्नोलॉजी से लैस है

 

हाल के समय में फॉर्च्यूनर के कैबिन के बारे में आम राय यह रही है कि इसमें फीचर्स की कमी है और यह समय के साथ इन मामलों में पीछे रह गई है. इसमें 8-इंच का टचस्क्रीन, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, सीट वेंटिलेशन और 11-स्पीकर वाला JBL साउंड सिस्टम मिलता है. इसकी तुलना में, मैजेस्टर में फ्री-स्टैंडिंग 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, उसी साइज़ का पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 12-स्पीकर वाला JBL ऑडियो सिस्टम है. वेंटिलेशन के अलावा, आगे की सीटों में मसाज फ़ंक्शन भी मिलते हैं. इतना ही नहीं, कैबिन में 3-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और ट्विन वायरलेस चार्जिंग पैड भी हैं, जो इसे और ज़्यादा प्रीमियम बनाते हैं.

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फॉर्च्यूनर की सीटें काफी आरामदायक और नरम हैं

 

दोनों गाड़ियों में दूसरी लाइन का अनुभव कैसा है, क्योंकि ज़्यादातर मालिक वहीं समय बिताएंगे? सिर्फ़ मैजेस्टर में बड़ा पैनोरमिक सनरूफ़ मिलता है, जबकि फ़ॉर्च्यूनर में अभी भी सिंगल-पेन सनरूफ़ भी नहीं है. एमजी में दूसरी लाइन में कैप्टन सीट्स और 220 V का सॉकेट भी मिलता है, जिससे यह ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन बन जाती है, लेकिन ये सिर्फ़ 2WD मॉडल में उपलब्ध हैं. मैजेस्टर के अंदर तीसरी लाइन भी ज़्यादा खुली-खुली लगती है, लेकिन अगर सीट के आराम की बात करें, तो फ़ॉर्च्यूनर अपनी बड़ी सीटों के साथ आगे निकल जाती है, जिनमें बेहतर कुशनिंग मिलती है. तीनों लाइनों के इस्तेमाल के दौरान बूट स्पेस के मामले में दोनों में बहुत कम फ़र्क है, इसलिए आप अपनी पसंद के हिसाब से चुन सकते हैं.

 

परफॉर्मेंस

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फॉर्च्यूनर में मैजेस्टर के मुकाबले ज़्यादा ड्राइवट्रेन विकल्प हैं

 

ड्राइवट्रेन की बात करें तो मजेस्टर के मुकाबले फॉर्च्यूनर में ज़्यादा विकल्प मिलते हैं. इसमें पेट्रोल और डीज़ल दोनों इंजन के ऑप्शन हैं और 4x4 के साथ भी मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है. मजेस्टर में सिर्फ़ डीज़ल इंजन और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ही मिलता है. इसका 2.0-लीटर इंजन 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ आता है, जो 212 bhp की ताकत और 478 Nm का टॉर्क बनाता है - जो कि काफी प्रभावशाली आंकड़े हैं. टोयोटा में कहीं बड़ा 2755 cc का इंजन मिलता है, जो 201 bhp की थोड़ी कम ताकत देता है, लेकिन ऑटोमैटिक वर्जन में 500 Nm का ज़्यादा टॉर्क पैदा करता है. इसमें एक स्मार्ट हाइब्रिड वर्शन भी है जो बेहतर फ़्यूल एफिशिएंसी में मदद करता है.

 

डाइनेमिक्स

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दोनों में से मैजेस्टर की हैंडलिंग बेहतर है

 

ऑफ-रोड क्षमताओं के बारे में बात करने से पहले, आइए दोनों SUV की ऑन-रोड परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं. याद रखें, दोनों को लैडर फ्रेम चेसिस पर बनाया गया है क्योंकि इन्हें मुश्किल रास्तों पर चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसलिए, इन दोनों कारों में राइड कम्फर्ट के मामले में थोड़ा समझौता करना पड़ता है. ऊंचे सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी की वजह से हैंडलिंग पर भी असर पड़ता है, लेकिन दोनों को एक के बाद एक चलाने के बाद मुझे लगा कि 'मैजेस्टर' का कंट्रोल बेहतर था। रोल मूवमेंट इंटरवेंशन फ़ीचर यह पक्का करता है कि मोड़ लेते समय, खासकर तेज़ रफ़्तार पर, SUV ज़्यादा भरोसा दिलाती है. दोनों कारों में स्टीयरिंग फ़ीडबैक लगभग एक जैसा है और दोनों में ही सुधार की गुंजाइश है.

 

ऑफ-रोड क्षमताएं

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मैजेस्टर इस सेगमेंट में कई खास ऑफ-रोड फीचर्स के साथ आता है

 

ऑफ-रोडिंग की बात करें तो, 'मैजेस्टर' (Majestor) ऐसे कई फ़ीचर्स के साथ आई है जो इस सेगमेंट में पहले कभी नहीं देखे गए और जो इसे और भी ज़्यादा काबिल बनाते हैं. इसमें ट्रिपल लॉकिंग डिफ़रेंशियल, M-क्रॉल और कुल मिलाकर 10 अलग-अलग ऑफ़-रोड मोड जैसे फ़ीचर्स हैं. यह 800 mm से ज़्यादा गहरे पानी से भी गुज़र सकती है और इसे कई बार खुद आज़माने के बाद, मैं साफ़ तौर पर कह सकता हूँ कि ऑफ़-रोडिंग के दौरान यह SUV काफ़ी आसान रहती है और ड्राइवर के लिए काम आसान बनाती है. फ़ॉर्च्यूनर (Fortuner) भी लंबे समय से मुश्किल हालात का सामना करती रही है, लेकिन इसे चलाते समय ड्राइवर की स्किल्स ज़्यादा मायने रखेंगी.

 

सुरक्षा

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मजेस्टर में ADAS फ़ंक्शन मिलते हैं, जबकि फॉर्च्यूनर में एक अतिरिक्त एयरबैग है

 

इन दोनों SUV में से सिर्फ़ 'मैजेस्टर' में लेवल 2 ADAS फ़ीचर्स की लंबी लिस्ट मिलती है. इनमें ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और भी बहुत कुछ शामिल है. लेकिन अहम बात यह है कि 'मैजेस्टर' में 6 एयरबैग्स के मुकाबले 'फॉर्च्यूनर' में एक अतिरिक्त 7वां एयरबैग भी मिलता है. दोनों एसयूवी में हिल असिस्ट कंट्रोल मिलता है, जबकि 'मैजेस्टर' में हीटेड ORVMs भी दिए गए हैं, जो उत्तर भारत की कड़ाके की ठंड में बहुत काम आ सकते हैं. हालांकि हमारे पास दोनों की क्रैश टेस्ट रेटिंग्स नहीं हैं, लेकिन ड्राइव के दौरान ये दोनों ही काफ़ी मज़बूत महसूस होती हैं.

 

कीमत

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फॉर्च्यूनर के ट्रिम्स, मैजेस्टर के संबंधित वेरिएंट्स की तुलना में ज़्यादा किफायती हैं

 

कीमतें भी बहुत ज़रूरी हैं और यहाँ हम सिर्फ़ फ़ॉर्च्यूनर के डीज़ल वर्जन की बात करेंगे. मैनुअल 4x2 की शुरुआती कीमत ₹35.40 लाख है, जबकि ऑटोमैटिक की कीमत ₹37.61 लाख है, जो मैजेस्टर से ₹4 लाख से भी ज़्यादा सस्ती है. यहाँ तक कि 4x4 ऑटोमैटिक, जिसकी कीमत ₹43.12 लाख है, वह भी लगभग ₹2 लाख सस्ती है. सिर्फ़ GR-S वैरिएंट ही काफ़ी महंगा है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹50.46 लाख है. आसान शब्दों में कहें तो, आप ज़्यादा बेहतर क्षमता और ज़्यादा फ़ीचर्स वाली SUV के लिए ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, जो ज़्यादा नई और प्रीमियम लगती है.

 

निर्णय

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मैजेस्टर कुछ मुश्किल चुनौतियों का आदी हो रहा है

 

तो क्या यह चुनाव सच में इतना आसान है? सड़क पर लगभग रु.50 लाख खर्च करते समय, क्या कोई अपनी प्रतिष्ठा और इमेज को ज़्यादा अहमियत देगा या फिर बाज़ार में नई आई गाड़ी पर दांव लगाएगा? दमदार फॉर्च्यूनर का मुक़ाबला करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन मैजेस्टर में खरीदारों को MG शोरूम तक खींचने के लिए ज़रूरी सभी खूबियां मौजूद हैं. हमें इसी मुक़ाबले का इंतज़ार था. यह तो वक़्त ही बताएगा कि क्या यह नई गाड़ी उस SUV को पछाड़ पाएगी, जिसकी कोई कमी नहीं मानी जाती. और याद रखें, अगली पीढ़ी की फॉर्च्यूनर भी जल्द ही आने वाली है और हो सकता है कि उसमें वे सभी खूबियां हों जो अभी बाकी हैं.

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