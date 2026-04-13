नई दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति: रु.30 लाख तक के इलेक्ट्रिक वाहनों पर नहीं लगेगा कोई रोड टैक्स

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
फॉक्सवैगन New Taigunविनफ़ास्टजगुआर 00 EVऑडी ए6
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
बीएमडब्ल्यूबेनेली लिओसीनो 800यामाहा YZF R9बीएसए स्क्रैम्बलर 650ट्रायंफ
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

नई दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति: रु.30 लाख तक के इलेक्ट्रिक वाहनों पर नहीं लगेगा कोई रोड टैक्स

दिल्ली की ईवी पॉलिसी 2.0 के मसौदे में रु.30 लाख से कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स से पूरी तरह छूट का प्रस्ताव है, जबकि इससे अधिक कीमत वाली ईवी को प्रोत्साहन राशि से वंचित रहना पड़ सकता है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अप्रैल 13, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • रु.30 लाख तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक वाहनों पर पूर्ण कर छूट का प्रस्ताव
  • स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों को सीमित (50%) छूट मिल सकती है
  • पात्र इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों के लिए रु.1 लाख का स्क्रैपेज प्रोत्साहन प्रस्तावित है

दिल्ली सरकार की आगामी ईवी पॉलिसी 2.0 इलेक्ट्रिक कारों के लिए प्रोत्साहन हेतु अधिक लक्षित दृष्टिकोण अपना सकती है. मसौदा प्रस्ताव में कहा गया है कि ईवी को अपनाने को प्रोत्साहित किया जाता रहेगा, लेकिन सभी सेगमेंट को समान लाभ नहीं मिलेगा. प्रस्तावित नीति के तहत, रु.30 लाख (एक्स-शोरूम) या उससे कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में पूर्ण छूट मिलेगी. इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों का भी उल्लेख है, जिन्हें कम लाभ मिल सकता है; उन्हें प्योर ईवी को दी जाने वाली पूर्ण छूट के बजाय 50% तक की छूट मिल सकती है.

 

यह भी पढ़ें: विनफास्ट MPV 7 बनाम प्रतिद्वंद्वी: किआ क्लैविस ईवी, बीवाईडी ई-मैक्स 7 और महिंद्रा XEV 9S

Tata Curvv EV Hyundai Creta EV

हालांकि, महंगी इलेक्ट्रिक कारों के खरीदारों को शायद ये फायदे न मिलें. मसौदे में सुझाव दिया गया है कि रु.30 लाख से अधिक कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों को इन टैक्स लाभों से पूरी तरह बाहर रखा जा सकता है.

 

मसौदा नीति में स्क्रैपेज से जुड़ा प्रोत्साहन भी शामिल है. रु.30 लाख से कम कीमत वाली नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले ग्राहक रु.1 लाख के प्रोत्साहन के पात्र हो सकते हैं, बशर्ते वे दिल्ली में पंजीकृत बीएस-IV या उससे पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करें.

Delhi Scrappage Plant 2022 10 20 T10 31 03 757 Z

यह लाभ तभी लागू होगा जब अधिकृत स्क्रैपिंग सुविधा से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट प्राप्त करने के छह महीने के भीतर नई इलेक्ट्रिक वाहन खरीदी जाए. गौरतलब है कि यह प्रोत्साहन पहले रु.1 लाख पात्र आवेदकों तक ही सीमित रहेगा.

 

जैसा कि हमने पहले बताया था, सरकार ने अप्रैल 2028 से नए रजिस्ट्रेशन के लिए केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को ही अनुमति देने का प्रस्ताव रखा है. यदि इसे लागू किया जाता है, तो इससे राजधानी में नए पेट्रोल स्कूटर और मोटरसाइकिलों का रजिस्ट्रेशन प्रभावी रूप से बंद हो जाएगा.

 

यह ध्यान देने योग्य है कि नीति अभी मसौदा रूप में है और अंतिम रूप दिए जाने से पहले इसमें बदलाव किए जा सकते हैं. यदि यह अपने वर्तमान स्वरूप में आगे बढ़ती है, तो ईवी पॉलिसी 2.0, 31 मार्च, 2030 तक प्रभावी रहने का प्रस्ताव है.

# Delhi EV Policy 2.0# Delhi EV Policy Draft 2026# Delhi EV Policy Draft# Electric Cars in India# Electrification Of Cars# Electric Cars# Electric Cars under Rs 30 lakh# Cars# Electric Cars India# Bikes# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2018 ह्युंडई ईलाइट आई20,
    2018 ह्युंडई ईलाइट आई20
    Asta 1.2 | 51,698 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 5.19 लाख
    ₹ 11,621/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2014 होंडा ब्रियो,
    2014 होंडा ब्रियो
    S | 42,532 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.6 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 ह्युंडई वरना,
    2021 ह्युंडई वरना
    1.5 MPI SX | 22,190 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.88 लाख
    ₹ 22,123/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 होंडा जैज़,
    2016 होंडा जैज़
    V BS IV | 92,655 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.17 लाख
    ₹ 7,092/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2018 रेनो क्विड,
    2018 रेनो क्विड
    Climber A | 37,480 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 2.95 लाख
    ₹ 6,607/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 होंडा अमेज़,
    2019 होंडा अमेज़
    VX | 69,312 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.82 लाख
    ₹ 10,788/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 रेनो क्विड,
    2020 रेनो क्विड
    RXT 1.0 (O) BS IV | 47,012 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.2 लाख
    ₹ 7,167/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 टाटा अलट्रोज़,
    2021 टाटा अलट्रोज़
    XT | 44,343 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.6 लाख
    ₹ 9,730/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 महिंद्रा थार,
    2023 महिंद्रा थार
    LX Hard Top 4 seater | 32,982 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.07 लाख
    ₹ 27,025/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 मारुति सुजुकी सियाज़,
    2017 मारुति सुजुकी सियाज़
    Alpha BS IV | 1,01,014 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 5.18 लाख
    ₹ 11,596/माह emi
    Spinny

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • सोरेंटो, किआ की तीन-रो वाली कार है जो विदेशों में बेची जाती है, जबकि कार्निवल हाइब्रिड और साइरोस ईवी को 2030 तक बाजार में उतारा जाएगा.
    किआ ने 2030 तक भारत में सोरेंटो हाइब्रिड और कार्निवल हाइब्रिड लॉन्च करने की पुष्टि की
  • दिल्ली की ईवी पॉलिसी 2.0 के मसौदे में 2028 तक पेट्रोल से चलने वाले दोपहिया वाहनों के नए रजिस्ट्रेशन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बदलाव को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है.
    नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अनुसार, दिल्ली में 2028 से नए पेट्रोल स्कूटर और मोटरसाइकिलों पर लगाया जाएगा प्रतिबंध
  • फोक्सवैगन इस महीने के अंत में टाइगुन की कीमतों की घोषणा करेगी. इस बीच, हम तस्वीरों के ज़रिये इसके सभी नए फीचर्स की डिटेल में जानकारी दे रहे हैं.
    2026 फोक्सवैगन टाइगुन: तस्वीरों में
  • कंपनी ने 2026 की पहली तिमाही में 4,567 कारें बेचीं, जो 2025 की इसी अवधि की तुलना में 17% अधिक है.
    बीएमडब्ल्यू इंडिया ने 2026 की पहली तिमाही में रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की, एसयूवी और लॉन्ग व्हीलबेस मॉडल का रहा दबदबा
  • विनफास्ट अपनी विनफास्ट VF MPV 7 के साथ भारत के तीन-रो वाली इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट में कदम रखने जा रही है, जो किआ कारेंज क्लैविस ईवी, महिंद्रा XEV 9S और BYD ईमैक्स 7 को टक्कर देगी. आइए देखते हैं कि कागज़ पर ये गाड़ियाँ कैसी दिखती हैं.
    विनफास्ट MPV 7 बनाम प्रतिद्वंद्वी: किआ क्लैविस ईवी, बीवाईडी ई-मैक्स 7 और महिंद्रा XEV 9S
  • सोरेंटो, किआ की तीन-रो वाली कार है जो विदेशों में बेची जाती है, जबकि कार्निवल हाइब्रिड और साइरोस ईवी को 2030 तक बाजार में उतारा जाएगा.
    किआ ने 2030 तक भारत में सोरेंटो हाइब्रिड और कार्निवल हाइब्रिड लॉन्च करने की पुष्टि की
  • दिल्ली की ईवी पॉलिसी 2.0 के मसौदे में 2028 तक पेट्रोल से चलने वाले दोपहिया वाहनों के नए रजिस्ट्रेशन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बदलाव को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है.
    नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अनुसार, दिल्ली में 2028 से नए पेट्रोल स्कूटर और मोटरसाइकिलों पर लगाया जाएगा प्रतिबंध
  • फोक्सवैगन इस महीने के अंत में टाइगुन की कीमतों की घोषणा करेगी. इस बीच, हम तस्वीरों के ज़रिये इसके सभी नए फीचर्स की डिटेल में जानकारी दे रहे हैं.
    2026 फोक्सवैगन टाइगुन: तस्वीरों में
  • कंपनी ने 2026 की पहली तिमाही में 4,567 कारें बेचीं, जो 2025 की इसी अवधि की तुलना में 17% अधिक है.
    बीएमडब्ल्यू इंडिया ने 2026 की पहली तिमाही में रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की, एसयूवी और लॉन्ग व्हीलबेस मॉडल का रहा दबदबा
  • विनफास्ट अपनी विनफास्ट VF MPV 7 के साथ भारत के तीन-रो वाली इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट में कदम रखने जा रही है, जो किआ कारेंज क्लैविस ईवी, महिंद्रा XEV 9S और BYD ईमैक्स 7 को टक्कर देगी. आइए देखते हैं कि कागज़ पर ये गाड़ियाँ कैसी दिखती हैं.
    विनफास्ट MPV 7 बनाम प्रतिद्वंद्वी: किआ क्लैविस ईवी, बीवाईडी ई-मैक्स 7 और महिंद्रा XEV 9S
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • नई दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति: रु.30 लाख तक के इलेक्ट्रिक वाहनों पर नहीं लगेगा कोई रोड टैक्स