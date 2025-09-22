अक्टूबर में लॉन्च से पहले नई ह्यून्दे वेन्यू एन-लाइन भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित सितंबर 22, 2025
हाइलाइट्स
- वेन्यू एन-लाइन में स्पोर्टी लुक के साथ नए डिज़ाइन मिलेंगे
- मानक वेन्यू से मैकेनिकल अंतर केवल सस्पेंशन, स्टीयरिंग और एग्जॉस्ट तक सीमित रहने की संभावना है
- मौजूदा 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन बरकरार रहने की उम्मीद है
नई ह्यून्दे वेन्यू एन-लाइन का एक छोटा वीडियो सामने आया है, जो भारत में टैस्ट की जा रही अगली पीढ़ी की वेन्यू के स्पोर्टी वर्ज़न की एक झलक दिखाता है. वीडियो से इस बात की पुष्टि होती है कि नई वेन्यू मौजूदा सबकॉम्पैक्ट एसयूवी की तरह स्टैंडर्ड और एन-लाइन, दोनों ही वेरिएंट में आएगी, हालाँकि एन-लाइन में स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं.
रात के समय हाईवे पर लिए गए इस वीडियो में, आने वाली दूसरी पीढ़ी की सबकॉम्पैक्ट एसयूवी के कुछ लाइटिंग एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं. इनमें टेल लैंप्स में एलईडी लाइटिंग एलिमेंट्स, सीक्वेंशियल टर्न सिग्नल्स, फ्रंट फेसिया के ऊपर पूरी चौड़ाई वाला लाइटबार और नीचे की ओर लगे एलईडी हेडलैंप्स शामिल हैं. इस मॉडल को एन-लाइन बताने वाले एलिमेंट्स पीछे की तरफ निकले हुए डुअल एग्जॉस्ट टिप्स हैं, और हालाँकि पहिए साफ़ तौर पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि इनमें स्टैंडर्ड मॉडल की तुलना में ज़्यादा स्पोर्टी डिज़ाइन होगा.
यह भी पढ़ें: ह्यून्दे भारत में लॉन्च करेगा छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी, 2027 में होगी लॉन्च
वीडियो में वेन्यू एन-लाइन के कैबिन की झलक नहीं दिखाई गई है, हालाँकि नई वेन्यू की टैस्टिंग की पिछली तस्वीरों से नए डैशबोर्ड के ऊपर एक बड़े घुमावदार डिस्प्ले हाउसिंग वाली दो स्क्रीन की मौजूदगी का पता चला है. एन-लाइन वेरिएंट में अपने मानक मॉडल की तुलना में ज़्यादा स्पोर्टी डिटेलिंग मिलने की उम्मीद है, जिसमें गहरे रंग के अपहोल्स्ट्री, कॉन्ट्रास्टिंग इन्सर्ट और स्टिचिंग, और एन पार्ट्स बिन से एक स्टीयरिंग व्हील शामिल है.
यांत्रिक रूप से, वेन्यू एन-लाइन में केवल मौजूदा वेन्यू और वेन्यू एन-लाइन में उपलब्ध परिचित 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन ही दिए जाने की उम्मीद है. यह इंजन स्टैंडर्ड वेन्यू में भी उपलब्ध होने की उम्मीद है, लेकिन आउटपुट या ट्यूनिंग में कोई खास बदलाव नहीं होगा. हालाँकि, एन-लाइन में स्टैंडर्ड वेन्यू की तुलना में नए सिरे से ट्यून किए गए सस्पेंशन और स्टीयरिंग सेटअप के साथ-साथ नए एग्जॉस्ट भी मिलने की उम्मीद है. गियरबॉक्स विकल्पों में मैनुअल और डीसीटी दोनों शामिल होने की संभावना है.
ह्यून्दे 24 अक्टूबर, 2025 को वैश्विक स्तर पर नई वेन्यू को पेश करने के लिए तैयार है. सबकॉम्पैक्ट एसयूवी नई किआ सिरोस, किआ सॉनेट, मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, महिंद्रा एक्सयूवी 3XO और नई स्कोडा काइलाक के साथ प्रतिस्पर्धा करेगी.
