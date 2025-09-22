अक्टूबर में लॉन्च से पहले नई ह्यून्दे वेन्यू एन-लाइन भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
सिट्रॉन एयरक्रॉस Xऑडी ए5ह्युंडई आयोनिक 6मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवी
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमयामाहा वाईज़ेडएफ-आर1रॉयल एनफील्डओला इलेक्ट्रिक New Gigकावासाकी जेड400
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

अक्टूबर में लॉन्च से पहले नई ह्यून्दे वेन्यू एन-लाइन भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी

ह्यून्दे पिछले एक साल से भारत में नई वेन्यू की बड़े स्तर पर टैस्टिंग कर रही है, और यह मॉडल अक्टूबर में लॉन्च किया जाएगा.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 22, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • वेन्यू एन-लाइन में स्पोर्टी लुक के साथ नए डिज़ाइन मिलेंगे
  • मानक वेन्यू से मैकेनिकल अंतर केवल सस्पेंशन, स्टीयरिंग और एग्जॉस्ट तक सीमित रहने की संभावना है
  • मौजूदा 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन बरकरार रहने की उम्मीद है

नई ह्यून्दे वेन्यू एन-लाइन का एक छोटा वीडियो सामने आया है, जो भारत में टैस्ट की जा रही अगली पीढ़ी की वेन्यू के स्पोर्टी वर्ज़न की एक झलक दिखाता है. वीडियो से इस बात की पुष्टि होती है कि नई वेन्यू मौजूदा सबकॉम्पैक्ट एसयूवी की तरह स्टैंडर्ड और एन-लाइन, दोनों ही वेरिएंट में आएगी, हालाँकि एन-लाइन में स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं.

New Hyundai Venue N Line spied

रात के समय हाईवे पर लिए गए इस वीडियो में, आने वाली दूसरी पीढ़ी की सबकॉम्पैक्ट एसयूवी के कुछ लाइटिंग एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं. इनमें टेल लैंप्स में एलईडी लाइटिंग एलिमेंट्स, सीक्वेंशियल टर्न सिग्नल्स, फ्रंट फेसिया के ऊपर पूरी चौड़ाई वाला लाइटबार और नीचे की ओर लगे एलईडी हेडलैंप्स शामिल हैं. इस मॉडल को एन-लाइन बताने वाले एलिमेंट्स पीछे की तरफ निकले हुए डुअल एग्जॉस्ट टिप्स हैं, और हालाँकि पहिए साफ़ तौर पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि इनमें स्टैंडर्ड मॉडल की तुलना में ज़्यादा स्पोर्टी डिज़ाइन होगा.

 

यह भी पढ़ें: ह्यून्दे भारत में लॉन्च करेगा छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी, 2027 में होगी लॉन्च

 

वीडियो में वेन्यू एन-लाइन के कैबिन की झलक नहीं दिखाई गई है, हालाँकि नई वेन्यू की टैस्टिंग की पिछली तस्वीरों से नए डैशबोर्ड के ऊपर एक बड़े घुमावदार डिस्प्ले हाउसिंग वाली दो स्क्रीन की मौजूदगी का पता चला है. एन-लाइन वेरिएंट में अपने मानक मॉडल की तुलना में ज़्यादा स्पोर्टी डिटेलिंग मिलने की उम्मीद है, जिसमें गहरे रंग के अपहोल्स्ट्री, कॉन्ट्रास्टिंग इन्सर्ट और स्टिचिंग, और एन पार्ट्स बिन से एक स्टीयरिंग व्हील शामिल है.

New Hyundai Venue N Line spied

यांत्रिक रूप से, वेन्यू एन-लाइन में केवल मौजूदा वेन्यू और वेन्यू एन-लाइन में उपलब्ध परिचित 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन ही दिए जाने की उम्मीद है. यह इंजन स्टैंडर्ड वेन्यू में भी उपलब्ध होने की उम्मीद है, लेकिन आउटपुट या ट्यूनिंग में कोई खास बदलाव नहीं होगा. हालाँकि, एन-लाइन में स्टैंडर्ड वेन्यू की तुलना में नए सिरे से ट्यून किए गए सस्पेंशन और स्टीयरिंग सेटअप के साथ-साथ नए एग्जॉस्ट भी मिलने की उम्मीद है. गियरबॉक्स विकल्पों में मैनुअल और डीसीटी दोनों शामिल होने की संभावना है.

 

ह्यून्दे 24 अक्टूबर, 2025 को वैश्विक स्तर पर नई वेन्यू को पेश करने के लिए तैयार है. सबकॉम्पैक्ट एसयूवी नई किआ सिरोस, किआ सॉनेट, मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, महिंद्रा एक्सयूवी 3XO और नई स्कोडा काइलाक के साथ प्रतिस्पर्धा करेगी.

# Hyundai Venue# Hyundai Venue SUV# Hyundai Venue subcompact SUV# Hyundai Venue N Line# New Hyundai Venue# New Hyundai Venue spied# Next-gen Hyundai Venue# New-gen Hyundai Venue# Upcoming SUVs# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 27,436/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 8.25 लाख
    ₹ 18,477/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.75 लाख
    ₹ 26,963/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई वेन्यू, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 ह्युंडई वेन्यू
    S 1.2 | 27,685 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.9 लाख
    ₹ 14,595/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.5 लाख
    ₹ 21,277/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 14.15 लाख
    ₹ 31,691/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 14.25 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.2 लाख
    ₹ 13,886/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014]
    1.2 Asta | 21,952 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 8.25 लाख
    ₹ 18,477/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय ह्युंडई मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • एडल्ट यात्री सुरक्षा स्कोर 32 में से 31.66 रहा, जबकि बाल यात्री सुरक्षा स्कोर 49 में से 43 रहा - दोनों ही मारुति सुजुकी मॉडल के लिए अब तक का सर्वोच्च स्कोर है.
    नई मारुति सुजुकी विक्टोरिस को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में मिली 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग
  • त्योहारी सीज़न की शुरुआत में, भारतीय कार बाजार में कई नई कारों की बाढ़ आ जाएगी, जिनमें कुछ इलेक्ट्रिक वाहन भी शामिल हैं.
    कार खरीदारों के लिए सितंबर का तोहफ़ा: 6 नई कारें होंगी लॉन्च
  • वेन्यू के स्पाई शॉट्स का नया सेट हमें कैबिन की एक झलक देता है जिसमें एक रोटेड पैनोरमिक डिस्प्ले यूनिट होगी.
    नई ह्यून्दे वेन्यू का कैबिन पहली बार दिखा
  • फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी रेनॉ इस महीने के अंत में अपनी सबकॉम्पैक्ट एसयूवी, काइगर का एक बड़ा फेसलिफ्ट लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है.
    2025 रेनॉ काइगर फेसलिफ्ट 24 अगस्त को होगी लॉन्च
  • वियतनामी कार निर्माता कंपनी भारत में अपनी पारी की शुरुआत दो इलेक्ट्रिक एसयूवी के साथ कर रही है, और उसने एक नई एसयूवी का डिजाइन दर्ज कराया है, जो एक बड़ी, तीन-रो वाली मॉडल हो सकती है.
    क्या विनफास्ट भारत के लिए एक नई पारिवारिक इलेक्ट्रिक एसयूवी पर कर रही काम?
  • एडल्ट यात्री सुरक्षा स्कोर 32 में से 31.66 रहा, जबकि बाल यात्री सुरक्षा स्कोर 49 में से 43 रहा - दोनों ही मारुति सुजुकी मॉडल के लिए अब तक का सर्वोच्च स्कोर है.
    नई मारुति सुजुकी विक्टोरिस को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में मिली 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग
  • त्योहारी सीज़न की शुरुआत में, भारतीय कार बाजार में कई नई कारों की बाढ़ आ जाएगी, जिनमें कुछ इलेक्ट्रिक वाहन भी शामिल हैं.
    कार खरीदारों के लिए सितंबर का तोहफ़ा: 6 नई कारें होंगी लॉन्च
  • वेन्यू के स्पाई शॉट्स का नया सेट हमें कैबिन की एक झलक देता है जिसमें एक रोटेड पैनोरमिक डिस्प्ले यूनिट होगी.
    नई ह्यून्दे वेन्यू का कैबिन पहली बार दिखा
  • फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी रेनॉ इस महीने के अंत में अपनी सबकॉम्पैक्ट एसयूवी, काइगर का एक बड़ा फेसलिफ्ट लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है.
    2025 रेनॉ काइगर फेसलिफ्ट 24 अगस्त को होगी लॉन्च
  • वियतनामी कार निर्माता कंपनी भारत में अपनी पारी की शुरुआत दो इलेक्ट्रिक एसयूवी के साथ कर रही है, और उसने एक नई एसयूवी का डिजाइन दर्ज कराया है, जो एक बड़ी, तीन-रो वाली मॉडल हो सकती है.
    क्या विनफास्ट भारत के लिए एक नई पारिवारिक इलेक्ट्रिक एसयूवी पर कर रही काम?
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • अक्टूबर में लॉन्च से पहले नई ह्यून्दे वेन्यू एन-लाइन भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी