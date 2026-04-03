नई सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट: तस्वीरों में
द्वारा ऋषभ परमार
2 मिनट पढ़े
प्रकाशित अप्रैल 3, 2026
हाइलाइट्स
- नई बर्गमैन स्ट्रीट की शुरुआती कीमत रु.1.02 लाख है
- अपडेटेड 124 सीसी इंजन 8.3 बीएचपी की ताकत और 10.2 एनएम का टॉर्क पैदा करता है
- इसमें नया कलर टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और सीट के नीचे अधिक स्टोरेज स्पेस मिलता है
सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने हाल ही में नई बर्गमैन स्ट्रीट 125 लॉन्च की है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.1.02 लाख (एक्स-शोरूम) है. दो वेरिएंट में उपलब्ध, नई बर्गमैन में पुराने मॉडल की तुलना में कुछ उल्लेखनीय अपडेट किए गए हैं और फिलहाल इसे भारत में पुराने बर्गमैन स्ट्रीट EX के साथ बेचा जाएगा. आइये नई बर्गमैन स्ट्रीट 125 पर एक नज़र डालते हैं.
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नई बर्गमैन स्ट्रीट 125 को अपने बड़े इंजन वाले वैश्विक मॉडलों के अनुरूप एक बदला हुआ डिजाइन मिलता है, जिसमें एक नया स्प्लिट एलईडी हेडलैंप शामिल है.
डिजाइन में बदलाव किनारों पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, बदला साइड पैनल स्कूटर को एक साफ-सुथरा रूप देते हैं
सुजुकी का कहना है कि उसने बर्गमैन स्ट्रीट के चेसिस में बदलाव किए हैं, जिससे पैकेजिंग के कुछ फायदे मिलते हैं.
उल्टे यू आकार में टर्न सिग्नल के साथ नई एलईडी टेल लैंप; ऊपर की ओर चिकना मैटल ग्रैब हैंडल मिलता है.
एग्जॉस्ट एंड कैन को नया रूप दिया गया है; 124 सीसी इंजन में किए गए अपडेट के कारण पावर 8.6 बीएचपी से घटकर 8.3 बीएचपी हो गई है. टॉर्क में मामूली वृद्धि हुई है और यह 10.2 एनएम का टॉर्क बनाता है, जो कि 5,250 आरपीएम पर मिलता है.
सामने वाले एप्रन की स्टोरेज पॉकेट (बाईं ओर) में यूएसबी चार्जिंग पोर्ट लगा हुआ है.
स्कूटर की सीट की ऊंचाई 775 मिमी है.
सीट के नीचे की स्टोरेज क्षमता 21.5 लीटर से बढ़कर 24.6 लीटर हो गई है.
सबसे महंगे वेरिएंट में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ एक नया कलर टीएफटी एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है.
ईंधन भरने का ढक्कन अब पीछे की ओर, उल्टे U आकार के टेल लैंप के बीच में स्थित है. ईंधन टैंक में 5.5 लीटर ईंधन आ सकता है
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