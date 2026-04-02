नई सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट रु.1.02 लाख में हुई लॉन्च

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने भारत में नया बर्गमैन स्ट्रीट मैक्सी-स्कूटर लॉन्च किया है. इसकी कीमत रु.1.02 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. नए बर्गमैन स्ट्रीट के डिजाइन में पिछले मॉडल की तुलना में ध्यान देने लायक बदलाव किए गए हैं और इसका डिज़ाइन वैश्विक बाजारों में बिकने वाले इसके बड़े मॉडलों से मिलता-जुलता है. यह दो वैरिएंट में उपलब्ध है: राइड कनेक्ट एडिशन और राइड कनेक्ट टीएफटी एडिशन, जिसमें टीएफटी एडिशन की कीमत रु.1.13 लाख (एक्स-शोरूम) है.

सबसे पहले लुक की बात करें तो, नई बर्गमैन 125 में सबसे बड़ा डिज़ाइन अपडेट स्प्लिट एलईडी हेडलाइट के रूप में आया है, साथ ही फ्रंट एप्रन और साइड पैनल के डिज़ाइन में भी कुछ छोटे-मोटे बदलाव किए गए हैं. पीछे की तरफ, बर्गमैन स्ट्रीट में इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स के साथ स्लिम टेल लैंप का नया डिज़ाइन दिया गया है, जिसके नीचे फ्यूल फिलर फ्लैप लगा है. डिज़ाइन में इन अपडेट्स के साथ नए कलर ऑप्शन भी उपलब्ध हैं, जिन्हें ब्लैक अलॉय व्हील्स के साथ पेश किया गया है. पिछले मॉडल के मुकाबले एक और अपडेट यह है कि इसमें 10 इंच के बजाय 12 इंच का बड़ा रियर व्हील लगाया गया है.

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सुजुकी का कहना है कि उसने बर्गमैन के चेसिस को नए सिरे से डिजाइन किया है और नया चेसिस पिछले मॉडल के चेसिस से हल्का है. स्कूटर में 5.5 लीटर का नया फ्यूल टैंक भी दिया गया है, जो पिछले मॉडल के टैंक से हल्का बताया जा रहा है. नए बर्गमैन में अब सीट के नीचे 24.6 लीटर का स्टोरेज स्पेस भी मिलता है.

मैकेनिकली तौर पर, 124 सीसी के सिंगल-सिलेंडर इंजन को अपडेट किया गया है और अब यह 8.3 बीएचपी की ताकत पैदा करता है, जो पहले के 8.6 बीएचपी से थोड़ा कम है, हालांकि टॉर्क 10 एनएम से बढ़कर 10.2 एनएम हो गया है. इसके अलावा, पीक टॉर्क अब 5,500 आरपीएम के बजाय 5,250 आरपीएम पर मिलता है. ताकत को स्टैंडर्ड रूप से सीवीटी गियरबॉक्स के माध्यम से पिछले पहिये तक पहुंचाया जाता है.

फीचर्स की बात करें तो, नई बर्गमैन स्ट्रीट में टीएफटी इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, की-लेस फंक्शनैलिटी, फ्रंट एप्रन स्टोरेज कंपार्टमेंट में यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम और रियर ब्रेक लॉक जैसे फीचर्स मिलते हैं.