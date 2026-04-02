नई सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट रु.1.02 लाख में हुई लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अप्रैल 2, 2026
हाइलाइट्स
- दो वेरिएंट - राइड कनेक्ट और राइड कनेक्ट टीएफटी
- 124 सीसी इंजन अब 8.3 बीएचपी और 10.2 एनएम की ताकत बनाता है
- सबसे महंगे वैरिएंट में नया टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कीलेस फंक्शन मिलते हैं
सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने भारत में नया बर्गमैन स्ट्रीट मैक्सी-स्कूटर लॉन्च किया है. इसकी कीमत रु.1.02 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. नए बर्गमैन स्ट्रीट के डिजाइन में पिछले मॉडल की तुलना में ध्यान देने लायक बदलाव किए गए हैं और इसका डिज़ाइन वैश्विक बाजारों में बिकने वाले इसके बड़े मॉडलों से मिलता-जुलता है. यह दो वैरिएंट में उपलब्ध है: राइड कनेक्ट एडिशन और राइड कनेक्ट टीएफटी एडिशन, जिसमें टीएफटी एडिशन की कीमत रु.1.13 लाख (एक्स-शोरूम) है.
सबसे पहले लुक की बात करें तो, नई बर्गमैन 125 में सबसे बड़ा डिज़ाइन अपडेट स्प्लिट एलईडी हेडलाइट के रूप में आया है, साथ ही फ्रंट एप्रन और साइड पैनल के डिज़ाइन में भी कुछ छोटे-मोटे बदलाव किए गए हैं. पीछे की तरफ, बर्गमैन स्ट्रीट में इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स के साथ स्लिम टेल लैंप का नया डिज़ाइन दिया गया है, जिसके नीचे फ्यूल फिलर फ्लैप लगा है. डिज़ाइन में इन अपडेट्स के साथ नए कलर ऑप्शन भी उपलब्ध हैं, जिन्हें ब्लैक अलॉय व्हील्स के साथ पेश किया गया है. पिछले मॉडल के मुकाबले एक और अपडेट यह है कि इसमें 10 इंच के बजाय 12 इंच का बड़ा रियर व्हील लगाया गया है.
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सुजुकी का कहना है कि उसने बर्गमैन के चेसिस को नए सिरे से डिजाइन किया है और नया चेसिस पिछले मॉडल के चेसिस से हल्का है. स्कूटर में 5.5 लीटर का नया फ्यूल टैंक भी दिया गया है, जो पिछले मॉडल के टैंक से हल्का बताया जा रहा है. नए बर्गमैन में अब सीट के नीचे 24.6 लीटर का स्टोरेज स्पेस भी मिलता है.
मैकेनिकली तौर पर, 124 सीसी के सिंगल-सिलेंडर इंजन को अपडेट किया गया है और अब यह 8.3 बीएचपी की ताकत पैदा करता है, जो पहले के 8.6 बीएचपी से थोड़ा कम है, हालांकि टॉर्क 10 एनएम से बढ़कर 10.2 एनएम हो गया है. इसके अलावा, पीक टॉर्क अब 5,500 आरपीएम के बजाय 5,250 आरपीएम पर मिलता है. ताकत को स्टैंडर्ड रूप से सीवीटी गियरबॉक्स के माध्यम से पिछले पहिये तक पहुंचाया जाता है.
फीचर्स की बात करें तो, नई बर्गमैन स्ट्रीट में टीएफटी इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, की-लेस फंक्शनैलिटी, फ्रंट एप्रन स्टोरेज कंपार्टमेंट में यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम और रियर ब्रेक लॉक जैसे फीचर्स मिलते हैं.
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लोकप्रिय सुज़ुकी मॉडल्स
- सुज़ुकी बर्गमनएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.02 - 1.13 लाख
- सुज़ुकी हायाबुसाएक्स-शोरूम कीमत₹ 18.06 लाख
- सुज़ुकी न्यू एक्सेस 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 77,284 - 98,378
- सुज़ुकी वी-स्ट्रॉम एसएक्स 250एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.98 लाख
- सुज़ुकी जिक्सर एसएफएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.34 - 1.42 लाख
- सुज़ुकी एवेनिसएक्स-शोरूम कीमत₹ 83,793 - 86,177
- सुज़ुकी जिक्सरएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.26 - 1.27 लाख
- सुज़ुकी जिक्सर एसएफ 250एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.9 - 1.9 लाख
- सुज़ुकी बर्गमैन स्ट्रीट एक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.08 लाख
- सुज़ुकी जिग्सेर 250एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.82 - 1.82 लाख
- सुज़ुकी ई-एक्सेसएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.88 लाख
- सुज़ुकी जीएसएक्स-8आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.44 लाख
- सुज़ुकी वी-स्ट्रॉम 800 डेएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.01 लाख
अपकमिंग कार्स
- एमजी महामहिमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 38 - 43 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 12, 2026
- जगुआर 00 EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 44 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 16, 2026
- ऑडी ए6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 69 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 20, 2026
- विनफ़ास्ट VF MPV 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 45 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 21, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 21, 2026
- स्कोडा एन्याकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 22, 2026
- स्कोडा 7S कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 28 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 22, 2026
- महिंद्रा ईकेयूवी100एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 23, 2026
- किया ईवी2एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 23, 2026
- मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 24, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएसए स्क्रैम्बलर 650एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.6 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- सुज़ुकी Burgman Street 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.15 - 1.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- सिंपल एनर्जी Ultraएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 16, 2026
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