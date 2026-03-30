2026 सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट की 2 अप्रैल को लॉन्च से पहले दिखी झलक

सुजुकी ने 2 अप्रैल को लॉन्च होने वाली आगामी 2026 बर्गमैन स्ट्रीट का टीज़र जारी किया है. टीज़र इमेज में स्कूटर के हेडलाइट की झलक दिखाई गई है, जिससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि यह भारतीय बाजार के लिए अगली पीढ़ी की बर्गमैन स्ट्रीट है. बर्गमैन स्ट्रीट 2018 से बिक्री के लिए उपलब्ध है और 125 सीसी सेगमेंट में सुजुकी के सबसे अधिक बिकने वाले स्कूटरों में से एक है.

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टीज़र में एक नया डिज़ाइन किया गया हेडलाइट सेटअप दिखाया गया है जिसमें स्प्लिट लेआउट है, जो मौजूदा मॉडल से अलग है. नया डिज़ाइन – कम से कम देखने में तो ऐसा ही लगता है – विदेशों में बिकने वाले बड़े क्षमता वाले बर्गमैन मॉडलों से प्रेरित है.

हालांकि सुजुकी ने अभी तक तकनीकी खासियतों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन नई बर्गमैन स्ट्रीट को नये सुजुकी एक्सेस में शामिल किए गए अपडेट से लाभ मिलने की संभावना है. इनमें 125 सीसी सिंगल-सिलेंडर इंजन में बदलाव शामिल हैं, जैसे कि अपडेटेड कैमशाफ्ट प्रोफाइल, फ्यूल इंजेक्टर माउंटिंग एंगल में बदलाव, रीडिजाइन किया गया क्रैंककेस और एयर इंटेक सिस्टम में सुधार आदि.

एक्सेस के ट्रांसमिशन में भी अपडेट किए गए हैं, जिनमें नया रोलर-टाइप वन-वे क्लच और अपडेटेड क्लच स्प्रिंग्स शामिल हैं. इसी तरह के बदलाव बर्गमैन में भी देखने को मिल सकते हैं, साथ ही मॉडल के लिए खास ट्यूनिंग भी की जा सकती है. सेगमेंट में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए सुजुकी द्वारा बर्गमैन स्ट्रीट 150 जैसे उच्च डिस्प्लेसमेंट वाले संस्करण को लॉन्च करने की भी संभावना है.

आगामी बर्गमैन स्ट्रीट में भी कई फीचर अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं. इसमें 2025 एक्सेस 125 में पेश किया गया 4.2 इंच का कलर टीएफटी डिस्प्ले और अतिरिक्त कनेक्टिविटी फीचर्स शामिल हो सकते हैं. अपडेट के साथ मैक्सी-स्टाइल स्कूटर का एबीएस वेरिएंट भी लॉन्च किया जा सकता है.

बर्गमैन स्ट्रीट रेंज में फिलहाल तीन वेरिएंट उपलब्ध हैं, जिनकी कीमत रु.93,676 से लेकर रु.1.08 लाख (एक्स-शोरूम) तक है. लॉन्च के बाद से स्कूटर में काफी बदलाव हुए हैं, सिवाय 2022 में पेश किए गए EX वेरिएंट के, जिसमें बड़े 12 इंच के पहिये, इंजन ऑटो स्टार्ट/स्टॉप और साइलेंट स्टार्ट सिस्टम जैसी सुविधाएं हैं.