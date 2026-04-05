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ओरिजिनल सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट EX, 2026 बर्गमैन स्ट्रीट के साथ बिक्री के लिए रहेगी उपलब्ध

सुजुकी नई 2026 मॉडल के साथ-साथ बर्गमैन स्ट्रीट EX की बिक्री जारी रखेगी, जिससे खरीदारों को अपडेटेड स्कूटर और पिछले वर्जन के बीच चयन करने का विकल्प मिलेगा.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अप्रैल 5, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • पुराने बर्गमैन स्ट्रीट EX को नए मॉडल के साथ बेचा जाएगा
  • इसकी कीमत रु.1.08 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है
  • कीमत के हिसाब से बर्गमैन EX नए मॉडल के बीच में आता है

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने आखिरकार बर्गमैन स्ट्रीट को अपडेट कर दिया है, स्कूटर के पहली बार बिक्री पर आने के लगभग आठ साल बाद इसमें बड़े बदलाव किए गए हैं. नए मॉडल में स्टाइल में ध्यान देने लायक बदलाव, अतिरिक्त फीचर्स और अंदर के हिस्से में बदलाव किए गए हैं, लेकिन कंपनी ने मूल बर्गमैन स्ट्रीट EX को इसके साथ-साथ बिक्री के लिए जारी रखने का निर्णय लिया है.

Suzuki Burgman Street EX 1

बर्गमैन स्ट्रीट EX की कीमत रु.1.08 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो इसे नए मॉडल के बेस राइड कनेक्ट वेरिएंट (रु.1.02 लाख) और सबसे महंगे टीएफटी/कीलेस वैरिएंट (रु.1.13 लाख) (दोनों एक्स-शोरूम) के ठीक बीच में रखती है. यह कीमत उन खरीदारों को एक विकल्प देती है जो परिचित डिज़ाइन को पसंद करते हैं या नये फीचर्स के बारे में कम चिंतित हैं.

 

यह भी पढ़ें: नई सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट रु.1.02 लाख में हुई लॉन्च

 

देखने में दोनों मॉडलों में अंतर स्पष्ट है. नई बर्गमैन स्ट्रीट में स्प्लिट एलईडी हेडलाइट सेटअप, अधिक प्रमुख डीआरएल और अधिक शार्प फ्रंट एंड दिया गया है. वहीं, EX वेरिएंट में लॉन्च के समय से चली आ रही सिंगल-पीस हेडलाइट डिजाइन बरकरार है. पीछे की तरफ, अपडेटेड मॉडल में नई रैपअराउंड एलईडी टेललाइट और नीचे की ओर एक एक्सटर्नल फ्यूल फिलर कैप दी गई है, जबकि EX वेरिएंट में यह सीट के नीचे ही मौजूद है.

 

यांत्रिक रूप से, एक्स मॉडल में 124cc का इंजन मिलता है, जो 6,500 rpm पर 8.6 bhp और 5,500 rpm पर 10 Nm का टॉर्क पैदा करता है. अपडेटेड मॉडल में, इंजन की क्षमता वही रखते हुए, कुछ मामूली बदलाव किए गए हैं, जिससे यह 8.3 bhp और 10.2 Nm का टॉर्क पैदा करता है, और अधिकतम टॉर्क थोड़ा पहले प्राप्त होता है. ये बदलाव देखने में मामूली लगते हैं और संभवतः इनका उद्देश्य इंजन को और अधिक रिफाइन बनाना है.

Suzuki Burgman Street EX

फीचर्स और व्यावहारिकता के मामले में अंतर और भी बढ़ जाता है. नई बर्गमैन स्ट्रीट में टीएफटी डिस्प्ले, कीलेस इग्निशन, बाहरी फ्यूल फिलर और अपडेटेड एग्जॉस्ट सेटअप जैसे फीचर्स जोड़े गए हैं, साथ ही इसमें सीट के नीचे अधिक स्टोरेज स्पेस और हल्का चेसिस भी है. EX वेरिएंट में ये सभी फीचर्स नहीं हैं, लेकिन इसमें टायर सेटअप, इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप और साइलेंट स्टार्ट जैसे अन्य फीचर्स समान हैं.

 

खरीदारों के लिए, यह मूल रूप से पसंद का मामला है, कि वे नए, अधिक सुविधाओं से भरपूर वैरिएंट का विकल्प चुनें या पुराने, परिचित बर्गमैन के साथ बने रहें जो अभी भी अपने मैक्सी-स्कूटर आकर्षण को बरकरार रखता है.

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