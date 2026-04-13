नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अनुसार, दिल्ली में 2028 से नए पेट्रोल स्कूटर और मोटरसाइकिलों पर लगाया जाएगा प्रतिबंध
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अप्रैल 13, 2026
हाइलाइट्स
- अप्रैल 2028 से केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन प्रस्तावित है
- दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 के मसौदे का हिस्सा है
- 3-व्हीलर्स वाहन पहले ही, 2027 से इलेक्ट्रिक हो जाएंगे
दिल्ली में दोपहिया वाहनों के बाजार में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. ईवी पॉलिसी 2.0 के मसौदे के अनुसार, सरकार ने अप्रैल 2028 से केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के नए रजिस्ट्रेेशन की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा है. यदि इसे लागू किया जाता है, तो राजधानी में नए पेट्रोल स्कूटर और मोटरसाइकिलों का रजिस्ट्रेशन प्रभावी रूप से बंद हो जाएगा.
यह दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो कुल वाहन संख्या में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. भारत में, न केवल राजधानी में, बल्कि पूरे देश में दोपहिया वाहनों की संख्या का एक बड़ा हिस्सा है.
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नीति के मसौदे में विभिन्न क्षेत्रों में चरणबद्ध दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया गया है. इलेक्ट्रिक तीन-पहिया वाहनों के लिए यह चरण पहले शुरू होने की उम्मीद है, और जनवरी 2027 से केवल इलेक्ट्रिक वाहनों का ही नया रजिस्ट्रेशन हो सकेगा. दो-पहिया वाहन एक साल बाद इस चरण में प्रवेश करेंगे.
स्क्रैपेज प्रोत्साहन से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा मिलेगा
इस बदलाव को बढ़ावा देने के लिए, नीति में पुराने वाहनों के लिए स्क्रैपेज प्रोत्साहन का प्रस्ताव है. बीएस-IV और उससे पुराने दोपहिया वाहनों को स्क्रैप करने वाले खरीदारों को नया इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदते समय रु.10,000 का प्रोत्साहन मिल सकता है. इसी तरह के लाभ अन्य सेगमेंट के लिए भी निर्धारित किए गए हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक तीनपहिया वाहनों के लिए रु.25,000 और चुनिंदा चारपहिया वाहन कैटेगरी के लिए अधिक प्रोत्साहन शामिल हैं.
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सड़क कर में छूट
मसौदे में कर छूट के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन का भी प्रस्ताव है. रु.30 लाख तक की कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस 100% छूट मिल सकती है.
वाहन चालक दल और सरकारी वाहन अब इलेक्ट्रिक हो जाएंगे
यह नीति निजी स्वामित्व के दायरे से आगे बढ़कर फ्लीट ऑपरेटरों और सरकारी उपयोग को भी शामिल करती है. इसमें प्रस्ताव है कि फ्लीट एग्रीगेटर और डिलेवरी सेवा प्रदाताओं को 2026 के बाद अपने बेड़े में नए पेट्रोल या डीजल वाहन जोड़ने की अनुमति नहीं होगी. इसके अतिरिक्त, आपातकालीन या विशेष प्रयोजन वाले वाहनों को छोड़कर, सरकारी उपयोग के लिए खरीदे जाने वाले सभी नए वाहन इलेक्ट्रिक होने का प्रस्ताव है.
कमर्शियल क्षेत्रों के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन लक्ष्य
अन्य वाहन सेग्मेंट के लिए भी इलेक्ट्रिफिकेशन संबंधी अनिवार्यताओं की रूपरेखा तैयार की गई है. स्कूल बसों और कमर्शियल बेड़ों को चरणबद्ध इलेक्ट्रिक वाहन परिवर्तन लक्ष्यों को पूरा करना होगा, जिसमें न्यूनतम इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लक्ष्य समय के साथ बढ़ते जाएंगे और मार्च 2030 तक 30% तक पहुंच जाएंगे.
बैटरी रिसाइकलिंग और डेवलेमेंट
रजिस्ट्रेशन के अलावा, मसौदे में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) इकोसिस्टम को मजबूत करने का भी प्रस्ताव है. इसमें बैटरी संग्रहण और रिसाइकिल प्रणाली स्थापित करना, बैटरी अपशिष्ट मैनेजमेंट नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना और अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं को संरचित ढाँचों के माध्यम से शामिल करना शामिल है. नीति में उपयोग की निगरानी, नवीनीकरण में सहायता और पुनर्जीवन अनुप्रयोगों को सक्षम बनाने के लिए एक बैटरी ट्रेसिबिलिटी प्रणाली की भी मांग की गई है.
नीति वैधता और कार्यान्वयन ढांचा
ईवी पॉलिसी 2.0 को 31 मार्च, 2030 तक प्रभावी रहने का प्रस्ताव है. इसमें कार्यान्वयन में सहायता के लिए एक समर्पित ईवी फंड के निर्माण की रूपरेखा भी दी गई है, जिसके फाइनेंस स्रोतों में सरकारी आवंटन, पर्यावरण संबंधी शुल्क और मौजूदा योजनाएं शामिल हैं.
यह ध्यान देने योग्य है कि नीति अभी मसौदा रूप में है और अंतिम रूप दिए जाने से पहले इसमें बदलाव किए जा सकते हैं. मसौदा नीति को सार्वजनिक परामर्श के लिए खोल दिया गया है और सरकार ने हितधारकों और नागरिकों से दिल्ली परिवहन विभाग के आधिकारिक चैनलों के माध्यम से 30 दिनों की अवधि में प्रतिक्रिया आमंत्रित की है.
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