महंगी कारें और एसयूवी भारत के प्री-ओन्ड बाजार में कर रही वृद्धि का नेतृत्व: वित्त वर्ष 2025 IBB की रिपोर्ट
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित नवंबर 13, 2025
हाइलाइट्स
- कॉम्पैक्ट एसयूवी का प्री-ओन्ड कार बाज़ार में दबदबा
- महिंद्रा XUV700 और टोयोटा फॉर्च्यूनर एसयूवी श्रेणी में शीर्ष पर
- 2030 तक बाज़ार 95 लाख यूनिट तक पहुँच जाएगा
इंडियन ब्लू बुक (IBB) के सातवें एडिशन के अनुसार, भारत का प्री-ओन्ड कार बाज़ार तेज़ी से बढ़ रहा है और वित्त वर्ष 24-25 में 59 लाख यूनिट तक पहुँच गया. कार एंड बाइक (महिंद्रा फ़र्स्ट चॉइस) द्वारा फोक्सवैगन प्री-ओन्ड सर्टिफाइड के सहयोग से तैयार की गई इस वार्षिक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि यह बाज़ार 10% सीएजीआर (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) की दर से बढ़ेगा और 2030 तक 95 लाख यूनिट तक पहुँच जाएगा.
महिंद्रा फ़र्स्ट चॉइस के एमडी और सीईओ, मोहम्मद तुर्रा, इस बदलाव पर टिप्पणी करते हैं: "भारतीय पुरानी कारों का बाज़ार तेज़ी से विकसित हो रहा है, जिसकी वजह बढ़ती माँग, संरचनात्मक गतिशीलता की ज़रूरतें और पुरानी कारों को एक स्मार्ट, महत्वाकांक्षी विकल्प के रूप में स्वीकार किया जाना है. संगठित कंपनियाँ प्रमाणित वाहनों, संरचित वारंटी, सुलभ फाइनेंस और AI-सक्षम यात्राओं के माध्यम से विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ावा दे रही हैं, जिससे खरीदारों और विक्रेताओं दोनों के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा हो रहे हैं."
रिपोर्ट में प्रीमियम और फ़ीचर-पैक वाहनों की ओर उपभोक्ताओं की पसंद में बदलाव पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें एसयूवी – खासकर कॉम्पैक्ट एसयूवी – प्रमुख विकल्प के रूप में उभर रही हैं. इसके अलावा, उपभोक्ता अधिक समझदार हो रहे हैं, सुरक्षा, फ़ीचर्स और दीर्घकालिक मूल्य की अपेक्षाओं के साथ मूल्य संवेदनशीलता को संतुलित कर रहे हैं. कई खरीदार अब प्री-ओन्ड वाहनों को उच्च श्रेणी तक पहुँचने के एक साधन के रूप में देखते हैं, हैचबैक से कॉम्पैक्ट एसयूवी या सेडान, और सेडान से एसयूवी की ओर बढ़ रहे हैं.
IBB की वित्त वर्ष 25 की रिपोर्ट पुरानी कारों के क्षेत्र में संगठित कंपनियों की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करती है. सर्वेक्षण में शामिल 70% से ज़्यादा ग्राहकों का मानना है कि संगठित डीलरशिप बेहतर सेवा गुणवत्ता, बेहतरीन वाहन और पैसे का उचित मूल्य देती हैं, भले ही कीमत थोड़ी ज़्यादा हो.
यह बदलाव एआई-सक्षम प्लेटफॉर्म और तकनीक-आधारित निरीक्षण प्रणालियों द्वारा संचालित हो रहा है, जो लेनदेन को और अधिक पारदर्शी बना रहे हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में केवल 6 प्रतिशत पुरानी कारों की खरीदारी में ही एआई उपकरण शामिल हैं, लेकिन जैसे-जैसे उपभोक्ताओं में डिजिटल विश्वास बढ़ेगा, एआई फीचर्स का उपयोग तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद है.
इंडियन ब्लू बुक FY25 में देश के प्री-ओन्ड कार बाज़ार में प्रमुख श्रेणियों में सबसे ज़्यादा मांग वाले मॉडल भी शामिल हैं. एसयूवी सेगमेंट में, महिंद्रा XUV700 और टोयोटा फॉर्च्यूनर सबसे आगे हैं, इसके बाद स्कॉर्पियो और ग्रांड विटारा मज़बूत दावेदार हैं, और महिंद्रा थार भी इस सूची में शामिल है.
सेडान सेगमेंट में, मारुति डिज़ायर और ह्यून्दे वरना मांग में सबसे आगे हैं, जबकि वर्टुस, सिटी और स्लाविया बेहतर मूल्य वाले विकल्प बनकर उभरे हैं. हैचबैक कैटेगरी में फोक्सवैगन पोलो और मारुति बलेनो का दबदबा कायम है, इसके बाद स्विफ्ट, I20 और ग्रांड i10 का स्थान है.
कॉम्पैक्ट एसयूवी में,फोक्सवैगन टाइगन और ह्यून्दे क्रेटा जैसे मॉडल शीर्ष स्थान पर हैं, इसके बाद नेक्सॉन, सॉनेट और ब्रेज़ा का स्थान है. एमयूवी सेग्मेंट में, टोयोटा इनोवा, अर्टिगा और किआ कैरेंस से आगे, अपनी अग्रणी स्थिति बनाए हुए है.
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चार से सात वर्ष पुराने वाहनों की हिस्सेदारी अब सभी संगठित प्रयुक्त कार लेन-देन में लगभग 30% है, जो कि थोड़े पुराने, लेकिन अच्छी तरह से अनुरक्षित वाहनों के प्रति उपभोक्ता की सहजता को दर्शाता है.
सर्वेक्षण में शामिल 66% खरीदारों ने पुरानी गाड़ी खरीदते समय वारंटी कवरेज को सबसे महत्वपूर्ण अतिरिक्त सुविधा बताया और मन की शांति और बिक्री के बाद की सहायता को प्रमुख कारक बताया. उच्च अवशिष्ट मूल्य और बेहतर निर्माण गुणवत्ता वाली कारों की स्वामित्व अवधि लंबी होती है और आफ्टरमार्केट में रीसेल की मांग भी ज़्यादा होती है. इसके अलावा, 42% खरीदार अपनी अगली खरीदारी के लिए उसी ब्रांड को चुनना पसंद करते हैं.
