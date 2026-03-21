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प्रीमियम पेट्रोल की कीमत में रु.2 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, रेगुलर पेट्रोल की कीमत में अपरिवर्तित

काफी समय बाद पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, हालांकि यह बढ़ोतरी केवल प्रीमियम वेरिएंट के लिए है, रेगुलर फ्यूल के लिए नहीं.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मार्च 21, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • एचपी पावर की कीमत में रु.2 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है
  • स्पीड, भारत पेट्रोलियम का प्रीमियम पेट्रोल है
  • इंडियन ऑयल एक्सपी की कीमतों में रु.2.35 प्रति लीटर की वृद्धि हुई है

तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMC) ने प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में लगभग रु.2 प्रति लीटर की वृद्धि की घोषणा की है. युद्ध के कारण मध्य पूर्व में पैदा स्थिति ने देश में ईंधन आपूर्ति को प्रभावित किया है, जिसके परिणामस्वरूप यह मूल्य वृद्धि हुई है. हालांकि, सामान्य पेट्रोल की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस वृद्धि के बाद दिल्ली में प्रीमियम पेट्रोल की कीमत रु.100 प्रति लीटर के पार पहुंच गई है और अब लगभग रु.102 प्रति लीटर हो गई है.

 

यह भी पढ़ें: भारत में अप्रैल 2026 से महंगी हो जाएंगी मर्सिडीज-बेंज, ऑडी और बीएमडब्ल्यू की कारें

 

तेल मार्केटिंग कंपनी के आधार पर कीमतों में रु.2 प्रति लीटर से लेकर रु.2.35 प्रति लीटर तक की वृद्धि होती है. तीन प्रमुख तेल मार्केटिंग कंपनियां भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम प्रीमियम पेट्रोल बेचती हैं, जिन्हें क्रमशः स्पीड, XP 95 और पावर कहा जाता है.

 

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने आज दिल्ली में आयोजित एक अंतर-मंत्रालयी प्रेस ब्रीफिंग में इस बढ़ोतरी की घोषणा की. मंत्रालय के अनुसार, देश में पेट्रोल की कुल बिक्री में प्रीमियम पेट्रोल की हिस्सेदारी लगभग 2-4% है.

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