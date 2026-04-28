रॉयल एनफील्ड हिमालयन बेस कैंप लद्दाख एडिशन की घोषणा हुई

रॉयल एनफील्ड ने हिमालयन बेस कैंप लद्दाख एडिशन की घोषणा की है, जो लेह में आयोजित होने वाला तीन दिवसीय साहसिक आयोजन है. 4 से 6 सितंबर, 2026 तक निर्धारित इस कार्यक्रम का उद्देश्य राइडर्स, पर्वतारोहियों और आउटडोर उत्साही लोगों को हिमालय में एक साझा अनुभव के लिए एक मंच पर लाना है. इस आयोजन के लिए रजिस्ट्रेशन 1 मई, 2026 से रॉयल एनफील्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से शुरू होंगे.

यह भी पढ़ें: रॉयल एनफील्ड की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल फ्लाइंग फ्ली C6 भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.2.79 लाख

11,480 फीट की ऊंचाई पर आयोजित यह महोत्सव एक गहन आउटडोर अनुभव देने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें कई साहसिक गतिविधियों का मिश्रण है. प्रतिभागी विशेषज्ञ-प्रशिक्षित सत्रों, व्यावहारिक कार्यशालाओं और मोटर साइकिलिंग, ओवरलैंडिंग, साइकिलिंग, कयाकिंग, बोल्डरिंग और पर्वतारोहण जैसी गतिविधियों में आयोजित चुनौतियों का आनंद ले सकते हैं. इसका उद्देश्य केवल मोटर साइकिलिंग संस्कृति का जश्न मनाना ही नहीं है, बल्कि एक व्यापक साहसिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना भी है जो राइडर्स और नॉन-राइडर्स दोनों को समान रूप से आकर्षित करे.

मोटरसाइकिल चलाना इस अनुभव का मुख्य आकर्षण बना हुआ है, जिसमें विशेष नेविगेशन और कौशल-आधारित चुनौतियाँ शामिल हैं. नेविगेशन कार्यों में राइडर्स केवल एक नक्शे के साथ समूहों में निकलेंगे और छपे हुए निर्देशों का पालन करते हुए अपना रास्ता खोजेंगे, जो वास्तविक दुनिया के रोमांच का एक नया आयाम जोड़ता है. दूसरी ओर, कौशल चुनौतियों में विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए चरण होंगे जिनका उद्देश्य हिमालयी राइडिंग की भावना के अनुरूप, कठिन इलाकों में राइडर के नियंत्रण और आत्मविश्वास का परीक्षण करना है.