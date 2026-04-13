सिंपल एनर्जी ने भारत में अपने शोरूमों की संख्या बढ़ाकर 70 की
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अप्रैल 13, 2026
हाइलाइट्स
- सिंपल एनर्जी के अब पूरे भारत में लगभग 70 डीलरशिप हैं
- कंपनी ने हाल ही में 5 नए शोरूम खोले हैं
- सिंपल एनर्जी की योजना जल्द ही 100 डीलरशिप तक विस्तार करने की है
सिंपल एनर्जी ने हाल के महीनों में पूरे भारत में अपने डीलरों का नेटवर्क लगातार बढ़ाया है. वर्तमान में, कंपनी के बेंगलुरु, दिल्ली, पटना, भोपाल, आगरा, गोवा, विजयवाड़ा, हैदराबाद, विशाखापत्तनम, कोच्चि, चेन्नई और सिलीगुड़ी सहित 38 से अधिक शहरों में लगभग 70 आउटलेट हैं. कंपनी ने मूल रूप से मार्च 2026 तक 90 शोरूम खोलने का लक्ष्य रखा था. अगले कुछ महीनों में, सिंपल एनर्जी की योजना नागपुर, रांची, भुवनेश्वर और अन्य शहरों में विस्तार करने की है.
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“सिंपल स्टोर्स का यह विस्तार पूरे भारत में हमारी उपस्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. उत्तर-पूर्वी और पश्चिमी भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाकर, हम अपने ग्राहकों के लिए पहुंच को बेहतर बना रहे हैं और एक मजबूत सेवा नेटवर्क का निर्माण कर रहे हैं. हमारे स्कूटर लंबी दूरी और उच्च प्रदर्शन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो रोजमर्रा के आवागमन के लिए विश्वसनीय और चिंतामुक्त सवारी देते हैं. भारत भर में 100 स्टोर्स की ओर बढ़ते हुए, हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को व्यावहारिक, भरोसेमंद और व्यापक रूप से सुलभ बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं,” सिंपल एनर्जी के संस्थापक और सीईओ सुहास राजकुमार ने कहा.
नए सिंपल स्टोर्स, जैसा कि इन्हें नाम दिया गया है, ग्राहक-केंद्रित लेआउट का वादा करते हैं, जो कंपनी के अनुसार एक बेहतरीन ब्रांड अनुभव देते हैं. इन स्टोर्स में सिंपल एनर्जी लाइन-अप के मॉडलों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की जाती है, जिसमें हाल ही में लॉन्च किया गया सिंपल वन जेन 2 भी शामिल है, जो अब दो बैटरी वेरिएंट में उपलब्ध है. 4.5 किलोवाट-घंटे की बैटरी वाला वेरिएंट 236 किमी की IDC रेंज देता है, जबकि 5 किलोवाट-घंटे की बैटरी वाला वेरिएंट 265 किमी की IDC रेंज का वादा करता है.
4.5 किलोवाट-घंटे की बैटरी वाले वेरिएंट की कीमत रु.1,69,999 (बेंगलुरु एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और 5 किलोवाट-घंटे की बैटरी वाले वेरिएंट की कीमत रु.1,77,999 (बेंगलुरु एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. 190 किलोमीटर की IDC रेंज देने वाले सिंपल वनएस जेन 2 की कीमत रु.1,49,999 (बेंगलुरु एक्स-शोरूम) है.
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अपकमिंग कार्स
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- स्कोडा 7S कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 28 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 22, 2026
- महिंद्रा ईकेयूवी100एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 23, 2026
- किया ईवी2एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 23, 2026
अपकमिंग बाइक्स
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- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएसए स्क्रैम्बलर 650एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.6 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
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- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 16, 2026
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
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