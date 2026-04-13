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सिंपल एनर्जी ने भारत में अपने शोरूमों की संख्या बढ़ाकर 70 की

बेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप ने हाल ही में दिल्ली, नासिक, औरंगाबाद और सिलीगुड़ी में पांच नए शोरूम खोले हैं.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अप्रैल 13, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • सिंपल एनर्जी के अब पूरे भारत में लगभग 70 डीलरशिप हैं
  • कंपनी ने हाल ही में 5 नए शोरूम खोले हैं
  • सिंपल एनर्जी की योजना जल्द ही 100 डीलरशिप तक विस्तार करने की है

सिंपल एनर्जी ने हाल के महीनों में पूरे भारत में अपने डीलरों का नेटवर्क लगातार बढ़ाया है. वर्तमान में, कंपनी के बेंगलुरु, दिल्ली, पटना, भोपाल, आगरा, गोवा, विजयवाड़ा, हैदराबाद, विशाखापत्तनम, कोच्चि, चेन्नई और सिलीगुड़ी सहित 38 से अधिक शहरों में लगभग 70 आउटलेट हैं. कंपनी ने मूल रूप से मार्च 2026 तक 90 शोरूम खोलने का लक्ष्य रखा था. अगले कुछ महीनों में, सिंपल एनर्जी की योजना नागपुर, रांची, भुवनेश्वर और अन्य शहरों में विस्तार करने की है.

 

यह भी पढ़ें: रॉयल एनफील्ड की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल फ्लाइंग फ्ली C6 भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.2.79 लाख

Simple ONE Gen2 4

“सिंपल स्टोर्स का यह विस्तार पूरे भारत में हमारी उपस्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. उत्तर-पूर्वी और पश्चिमी भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाकर, हम अपने ग्राहकों के लिए पहुंच को बेहतर बना रहे हैं और एक मजबूत सेवा नेटवर्क का निर्माण कर रहे हैं. हमारे स्कूटर लंबी दूरी और उच्च प्रदर्शन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो रोजमर्रा के आवागमन के लिए विश्वसनीय और चिंतामुक्त सवारी देते हैं. भारत भर में 100 स्टोर्स की ओर बढ़ते हुए, हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को व्यावहारिक, भरोसेमंद और व्यापक रूप से सुलभ बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं,” सिंपल एनर्जी के संस्थापक और सीईओ सुहास राजकुमार ने कहा.

Simple Store Siliguri m1

नए सिंपल स्टोर्स, जैसा कि इन्हें नाम दिया गया है, ग्राहक-केंद्रित लेआउट का वादा करते हैं, जो कंपनी के अनुसार एक बेहतरीन ब्रांड अनुभव देते हैं. इन स्टोर्स में सिंपल एनर्जी लाइन-अप के मॉडलों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की जाती है, जिसमें हाल ही में लॉन्च किया गया सिंपल वन जेन 2 भी शामिल है, जो अब दो बैटरी वेरिएंट में उपलब्ध है. 4.5 किलोवाट-घंटे की बैटरी वाला वेरिएंट 236 किमी की IDC रेंज देता है, जबकि 5 किलोवाट-घंटे की बैटरी वाला वेरिएंट 265 किमी की IDC रेंज का वादा करता है.

Simple ONE Gen2 7

4.5 किलोवाट-घंटे की बैटरी वाले वेरिएंट की कीमत रु.1,69,999 (बेंगलुरु एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और 5 किलोवाट-घंटे की बैटरी वाले वेरिएंट की कीमत रु.1,77,999 (बेंगलुरु एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. 190 किलोमीटर की IDC रेंज देने वाले सिंपल वनएस जेन 2 की कीमत रु.1,49,999 (बेंगलुरु एक्स-शोरूम) है.

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  • यूज़्ड 2021 ह्युंडई वरना,
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