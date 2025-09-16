पत्रिकायूज़्ड कार्स
लॉन्च होने से पहले टाटा पंच फेसलिफ्ट फिर दिखी, बदला हुआ रियर डिज़ाइन आया सामने

नई तस्वीरों से पता चलता है कि फेसलिफ्टेड पेट्रोल पंच में नए डिजाइन के टेल लैंप के साथ-साथ केबिन में नए फीचर्स भी मिल सकते हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 16, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • पंच फेसलिफ्ट 2025 के अंत से पहले लॉन्च होने की संभावना है
  • मैकेनिकली रूप से अपरिवर्तित रहने की उम्मीद है
  • डिज़ाइन में बदलाव अन्य टाटा पेट्रोल-डीज़ल एसयूवी के अनुरूप होने की उम्मीद है

टाटा पिछले कुछ समय से पेट्रोल पंच फेसलिफ्ट की टैस्टिंग कर रही है, और एक बार फिर इसका टैस्टिंग मॉडल भारतीय सड़कों पर देखा गया है. हालाँकि, नई तस्वीरों में एक दिलचस्प बात सामने आई है - टेल लैंप पूरी तरह से लगभग पूरी तरह से ढके हुए हैं - पिछली स्पाई तस्वीरों के विपरीत, जहाँ गाड़ी में वर्तमान में बिक्री पर उपलब्ध पंच के यूनिट्स मौजूद थे.

 

यह भी पढ़ें: टाटा नेक्सॉन ईवी 45 ADAS के साथ रु.17.29 लाख में हुई लॉन्च

Tata Punch Facelift Spied Ahead Of 2025 Debut 1

पिछले स्पाई शॉट्स से पता चला है कि फ्रंट फेसिया अब पंच ईवी के अधिक करीब होगा

 

पिछली तस्वीरों को देखते हुए, पंच फेसलिफ्ट में पेट्रोल इंजन (ICE) वाली माइक्रो एसयूवी का डिज़ाइन टाटा की बाकी पेट्रोल-डीज़ल एसयूवी, जैसे नेक्सॉन, हैरियर और सफारी, के अनुरूप होने की उम्मीद है. इसके लिए, पंच अपने EV वर्ज़न से प्रेरणा लेने के लिए तैयार है, जैसे कि सामने की तरफ़ किनारे से किनारे तक लाइटबार और प्रमुख सेंट्रल वेंट्स वाला एक नया बंपर और ज़्यादा कॉम्पैक्ट प्रोजेक्टर हेडलाइट्स और फ़ॉगलैम्प्स के लिए त्रिकोणीय साइड वेंट्स हैं.

Tata Punch facelift spy shots 1

नए स्पाई शॉट्स से पता चलता है कि इसमें नया टेल लैंप सेटअप है - जो वर्तमान में बनने वाले मॉडलों और शुरुआती टैस्टिंग मॉडलों में प्रयुक्त टेल लैंप से अलग है

 

साइड में, अपडेट्स व्हील डिज़ाइन पर आधारित दिखते हैं, जबकि पीछे की तरफ, नई तस्वीरों में टैस्टिंग मॉडल में नए टेललैंप्स दिखाई दे रहे हैं. जहाँ पुरानी टैस्टिंग मॉडल की तस्वीरों में इस माइक्रो एसयूवी में मौजूदा प्रोडक्शन मॉडल वाले ही टेललैंप्स दिखाई दे रहे थे, वहीं टैस्टिंग मॉडल की नई तस्वीरों में टेललैंप्स में एक ध्यान देने लायक बदलाव दिखाई दे रहा है, जिसमें अब रियर विंडशील्ड के नीचे एक अल्ट्रोज़ जैसा काला हिस्सा शामिल होने की संभावना है, जिसमें एक लाइटबार लगा होगा.

 

कैबिन की तस्वीरों से पता चलता है कि कैबिन में बदलाव सिर्फ़ फ़ीचर्स में ही होंगे. 10.25-इंच टचस्क्रीन को बरकरार रखा जा सकता है, जबकि मौजूदा कार के एलईडी इंस्ट्रूमेंट रीडआउट की जगह पंच ईवी और नेक्सॉन जैसी पूरी डिजिटल स्क्रीन लगाई जा सकती है. नेक्सॉन के इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो वाला नया टू-स्पोक स्टीयरिंग भी दिखाई दे रहा है, और कार में कम से कम मैनुअल वेरिएंट के लिए एनालॉग पार्किंग ब्रेक बरकरार रखा जा सकता है.

Tata Punch facelift spy shots 2

कैबिन में फीचर्स के अनुसार अपडेट किए जाएंगे; नया 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाई देगा

 

हम उम्मीद करते हैं कि पेट्रोल पंच फेसलिफ्ट में भी अपने टाटा के अन्य मॉडलों से कुछ तकनीकें ली जाएंगी, जिनमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स शामिल हैं.

 

मैकेनिकल तौर पर, पंच में कोई बड़ा अपडेट नहीं मिलने की उम्मीद है, इसमें 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल या 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स ही दिया जाएगा. फैक्ट्री CNG वेरिएंट भी पहले जैसा ही रहने की उम्मीद है, हालाँकि टाटा इस माइक्रो-एसयूवी के लिए CNG-AMT वेरिएंट लॉन्च करने के लिए फेसलिफ्ट को प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है. कार निर्माता पहले से ही टियागो और टिगोर में समान पावरट्रेन दे रहा है, जिनमें भी यही इंजन लगा है.

 

लॉन्च होने पर, पंच फेसलिफ्ट माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में ह्यून्दे एक्सटर को टक्कर देती रहेगी.

 

फोटो क्रेडिट1

फोटो क्रेडिट2

  लेटेस्ट News

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • एयरक्रॉस एक्स में बसॉल्ट एक्स के समान अपग्रेड होंगे, जिसमें नया कैबिन और नए फीचर्स शामिल हैं.
    लॉन्च से पहले दिखी सिट्रॉएन एयरक्रॉस एक्स, बुकिंग भी खुली
  • बदली हुई डिजाइन वैश्विक बाजारों में बिक्री के लिए उपलब्ध फोक्सवैगन की नई एसयूवी से प्रेरित है.
    भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी फोक्सवैगन टाइगुन फेसलिफ्ट, दिखी नई डिज़ाइन की झलक
  • मारुति की नई क्रेटा-प्रतिद्वंद्वी एसयूवी ग्रांड विटारा के साथ बिक्री पर है और यह केवल एरिना डीलरशिप पर उपलब्ध होगी.
    मारुति सुजुकी विक्टोरिस भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.10.50 लाख से शुरू
  • चौथी पीढ़ी की ऑक्टेविया RS फेसलिफ्टेड रूप में भारत में आ गई है और इसमें 261 बीएचपी, 2.0-लीटर TSI इंजन लगा होगा.
    नवंबर 2025 में नई स्कोडा ऑक्टेविया RS भारत में होगी लॉन्च
  • सी-क्लास ईवी अपनी आधारभूत संरचना और तकनीक को नई जीएलसी ईवी के साथ साझा करेगी.
    मर्सिडीज-बेंज सी-क्लास ईवी का 2026 में लॉन्च से पहले दिखी
