लॉन्च होने से पहले टाटा पंच फेसलिफ्ट फिर दिखी, बदला हुआ रियर डिज़ाइन आया सामने

टाटा पिछले कुछ समय से पेट्रोल पंच फेसलिफ्ट की टैस्टिंग कर रही है, और एक बार फिर इसका टैस्टिंग मॉडल भारतीय सड़कों पर देखा गया है. हालाँकि, नई तस्वीरों में एक दिलचस्प बात सामने आई है - टेल लैंप पूरी तरह से लगभग पूरी तरह से ढके हुए हैं - पिछली स्पाई तस्वीरों के विपरीत, जहाँ गाड़ी में वर्तमान में बिक्री पर उपलब्ध पंच के यूनिट्स मौजूद थे.

पिछले स्पाई शॉट्स से पता चला है कि फ्रंट फेसिया अब पंच ईवी के अधिक करीब होगा

पिछली तस्वीरों को देखते हुए, पंच फेसलिफ्ट में पेट्रोल इंजन (ICE) वाली माइक्रो एसयूवी का डिज़ाइन टाटा की बाकी पेट्रोल-डीज़ल एसयूवी, जैसे नेक्सॉन, हैरियर और सफारी, के अनुरूप होने की उम्मीद है. इसके लिए, पंच अपने EV वर्ज़न से प्रेरणा लेने के लिए तैयार है, जैसे कि सामने की तरफ़ किनारे से किनारे तक लाइटबार और प्रमुख सेंट्रल वेंट्स वाला एक नया बंपर और ज़्यादा कॉम्पैक्ट प्रोजेक्टर हेडलाइट्स और फ़ॉगलैम्प्स के लिए त्रिकोणीय साइड वेंट्स हैं.

नए स्पाई शॉट्स से पता चलता है कि इसमें नया टेल लैंप सेटअप है - जो वर्तमान में बनने वाले मॉडलों और शुरुआती टैस्टिंग मॉडलों में प्रयुक्त टेल लैंप से अलग है

साइड में, अपडेट्स व्हील डिज़ाइन पर आधारित दिखते हैं, जबकि पीछे की तरफ, नई तस्वीरों में टैस्टिंग मॉडल में नए टेललैंप्स दिखाई दे रहे हैं. जहाँ पुरानी टैस्टिंग मॉडल की तस्वीरों में इस माइक्रो एसयूवी में मौजूदा प्रोडक्शन मॉडल वाले ही टेललैंप्स दिखाई दे रहे थे, वहीं टैस्टिंग मॉडल की नई तस्वीरों में टेललैंप्स में एक ध्यान देने लायक बदलाव दिखाई दे रहा है, जिसमें अब रियर विंडशील्ड के नीचे एक अल्ट्रोज़ जैसा काला हिस्सा शामिल होने की संभावना है, जिसमें एक लाइटबार लगा होगा.

कैबिन की तस्वीरों से पता चलता है कि कैबिन में बदलाव सिर्फ़ फ़ीचर्स में ही होंगे. 10.25-इंच टचस्क्रीन को बरकरार रखा जा सकता है, जबकि मौजूदा कार के एलईडी इंस्ट्रूमेंट रीडआउट की जगह पंच ईवी और नेक्सॉन जैसी पूरी डिजिटल स्क्रीन लगाई जा सकती है. नेक्सॉन के इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो वाला नया टू-स्पोक स्टीयरिंग भी दिखाई दे रहा है, और कार में कम से कम मैनुअल वेरिएंट के लिए एनालॉग पार्किंग ब्रेक बरकरार रखा जा सकता है.

कैबिन में फीचर्स के अनुसार अपडेट किए जाएंगे; नया 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाई देगा

हम उम्मीद करते हैं कि पेट्रोल पंच फेसलिफ्ट में भी अपने टाटा के अन्य मॉडलों से कुछ तकनीकें ली जाएंगी, जिनमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स शामिल हैं.

मैकेनिकल तौर पर, पंच में कोई बड़ा अपडेट नहीं मिलने की उम्मीद है, इसमें 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल या 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स ही दिया जाएगा. फैक्ट्री CNG वेरिएंट भी पहले जैसा ही रहने की उम्मीद है, हालाँकि टाटा इस माइक्रो-एसयूवी के लिए CNG-AMT वेरिएंट लॉन्च करने के लिए फेसलिफ्ट को प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है. कार निर्माता पहले से ही टियागो और टिगोर में समान पावरट्रेन दे रहा है, जिनमें भी यही इंजन लगा है.

लॉन्च होने पर, पंच फेसलिफ्ट माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में ह्यून्दे एक्सटर को टक्कर देती रहेगी.

फोटो क्रेडिट1

फोटो क्रेडिट2